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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Messi, bir rekor daha kırdı ve şimdi İngiltere’ye karşı ilk kez sahaya çıkacak. Arjantin: “Leo’nun son Dünya Kupası için her şeyi yapacağız”

Arjantin
L. Messi
Dünya Kupası

10 numara, Dünya Kupası’nda asist rekorunu kırdı ve şimdi de yepyeni bir meydan okumayla karşı karşıya

Lionel Messi, Arjantin’in İsviçre’yi 3-1 mağlup ettiği maçta gol atamadı, ancak maçtaki etkisi ve varlığı sürekli ve heralana yayılmıştı. Maç raporunda ve istatistiklerde, 10 numaralı oyuncu, Alexis Mac Allister'ın attığı Arjantin'in ilk golüne asist yaptı. Böylece "La Pulga", sonsuz rekorlar kitabını bir kez daha güncelledi: Bu Dünya Kupası'ndaki ikinci asisti ve Dünya Kupası finallerindeki 10. asisti. Bunu daha önce kimse başaramamıştı.


Ancak Messi’nin bu maçtaki performansı bir asistten çok daha fazlasını içeriyor; bir misyon var ve bu misyonun hedefi artık İngiltere. Arjantin, 15 Temmuz Çarşamba günü İtalyan saatiyle 21:00’de Atlanta’da İngiltere ile yarı finalde karşılaşacak. İngilizler için bu, Meksiko’da 2-1 biten maçtan kırk yıl sonra bir rövanş fırsatı olacak; o maçta “Tanrı’nın Eli” ve Diego Armando Maradona’nın “yüzyılın golü”ne sahne olmuştu. Arjantin için ise bu maç, İsviçre’ye karşı kazanılan zaferin ardından tüm takımın açıkça dile getirdiği misyonu sürdürmeye çalışacakları bir fırsat olacak: “Bunu Messi’nin son Dünya Kupası için yapıyoruz,” diye tüm Albiceleste korosu olarak şarkı söylüyor.

  • "SAHADA CANIMIZI FEDA EDECEĞİZ"

    İsviçre karşısında 2-1'i getiren muhteşem golüyle maçı belirleyen Julian Alvarez ise daha da açık sözlü: "Messi'nin Dünya Kupası'nı bir kez daha kazanmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Her maç onun için bir mücadele. Golü attığımda yaptığım ilk şey ona sarılmak oldu."


    Cristian Romero da ona katılıyor: “İngiltere karşısında ruhumuzu ortaya koyacağız. Tekrar finale çıkmak için sahada canımızı vereceğiz.”


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  • MESSI, İLK KEZ

    Kariyerinde ilk kez İngiltere ile karşılaşacak olan Messi’nin sözleriyle bitirelim; milli takım formasıyla 205 maça çıkmış ve 125 gol atmış olan Messi şöyle diyor: “Bu maçın tadı özel mi, tüm Arjantinliler için olduğu gibi? Evet, kesinlikle; büyük milli takımlarla oynanan maçlar her zaman özeldir ve ben daha önce İngiltere’ye karşı hiç oynamadım, bu yüzden bu maç benim için ayrı bir anlam taşıyacak. Bu bir Dünya Kupası yarı finali ve şimdi dinlenip bu maça hazırlanacağız. İki uzatma devresi ve ardından bir maç daha oynadıktan sonra muazzam bir çaba sarf ettik ve bu bazen yorgunluk olarak hissediliyor.”


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