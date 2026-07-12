Lionel Messi, Arjantin'in İsviçre'yi 3-1 mağlup ettiği maçta gol atamadı, ancak maçtaki etkisi ve varlığı sürekli ve heralana yayılmıştı. Maç raporunda ve istatistiklerde, 10 numara, Alexis Mac Allister'ın attığı Arjantin'in ilk golüne asist yaptı. Böylece "La Pulga", sonsuz rekorlar kitabını bir kez daha güncelledi: Bu Dünya Kupası'ndaki ikinci asisti ve Dünya Kupası finallerindeki 10. asisti. Bunu daha önce kimse başaramamıştı.





Ancak Messi’nin bu maçtaki performansı bir asistten çok daha fazlasını içeriyor; bir misyon var ve bu misyonun hedefi artık İngiltere. Arjantin, 15 Temmuz Çarşamba günü İtalyan saatiyle 21:00’de Atlanta’da İngiltere ile yarı finalde karşılaşacak. İngilizler için bu, Meksiko’da 2-1 biten maçtan kırk yıl sonra bir rövanş fırsatı olacak; o maç, “Tanrı’nın Eli” ve Diego Armando Maradona’nın “yüzyılın golü” ile anılan maçtı. Arjantin için ise bu maç, İsviçre’ye karşı kazanılan zaferin ardından tüm takımın açıkça dile getirdiği misyonu sürdürmeye çalışacakları bir fırsat olacak: “Bunu Messi’nin son Dünya Kupası için yapıyoruz,” diye tüm Albiceleste korosu olarak şarkı söylüyor.