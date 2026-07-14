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“Messi adı bazı futbolcuları korkutabilir” - Mısır teknik direktörü, Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin’in efsanevi oyuncusuyla oynanacak maç öncesinde takımı korkutmaktan nasıl kaçındı?
"Tüm Zamanların En İyisi" ifadesinden kaçınmak
Modern insan yönetimi konusunda büyüleyici bir bakış açısı sunan Hassan, taktik hazırlıkları sırasında Inter Miami’nin yıldız oyuncusuna yalnızca forma numarasıyla hitap ettiğini açıkladı. Buradaki amaç, savunmada olan dünya şampiyonlarıyla karşı karşıya geldiklerinde sahada korkuya dönüşebilecek her türlü “aşırı saygıyı” ortadan kaldırmaktı.
Hassan, takımının Kahire’ye dönüşünün ardından ONTV’ye verdiği röportajda, “'Messi' kelimesi bazı futbolcuları korkutabilir,” dedi. “Toplantılarda taktiksel bir örnek verirken, Messi bir hareket yaparsa ben bile onun adını söylemekten kaçınırım. Aşırı saygı ya da korkuyu kafalarından atmak için '10 numaralı oyuncu' ya da 'şu numaralı oyuncu' demeyi tercih ederim.”
- AFP
Bireylerden ziyade kimlik
Hassan, asıl amacının Mısır’ın belirli bir rakibi durdurmaya takılmak yerine kendi taktiksel kimliğini korumak olduğunu vurguladı. Rakibin en büyük tehdidini önemsizleştirerek, Firavunlar’ın Atlanta’daki görevin üstesinden gelebileceğine dair takımda ortak bir inanç oluşturmayı umuyordu.
Teknik direktör şöyle konuştu: “Oyuncuların tek bir oyuncuya bağımlı kalmamaları için teknik ve taktiksel bir kimliğe sahip olmalarını sağlamaya çalışıyordum. Ayrıca psikolojik açıdan da rakip takımın adını ya da oyuncularının isimlerini bilmek istemiyordum. Aşağılık duygusu oluşmasını önlemek için forma rengine bakmadan oynamalarını istedim.”
Son dakikalarda yaşanan yürek burkan bir çöküş
Mısır, Yasser İbrahim ve Mostafa Zico’nun golleriyle şaşkınlık yaratan bir 2-0 üstünlüğe koşarken, bu strateji bir saatten fazla bir süre boyunca kusursuz bir şekilde işliyor gibi görünüyordu. Ancak son on dakikada psikolojik bariyer nihayet çöktü ve Arjantin, kendine özgü bir geri dönüşle maçı 3-2 kazandı; bu sonuç, Mısır tarafını hakemlerin kararlarına karşı bir ihanet hissi içinde sarsılmaya sevk etti.
Galibiyete rağmen, Arjantin kaptanı için bu gece karışık duygularla geçti. Geri dönüş başlamadan önce, Mısırlı kaleci Mostafa Shobeir, Messi’nin penaltısını kurtararak manşetlere çıktı ve Albiceleste taraftarlarını bir anlığına susturdu. Ancak “10 numara” sonunda ritmini buldu ve maçın son dakikalarında Mısırlıların kalbini kıran son hamleye katkıda bulundu.
- AFP
Hakemlerin taraflılığıyla ilgili şikayetler
Hassan, takımının performansı konusunda kararlı bir tavır sergilese de maç hakemleri hakkında pek de olumlu yorumlarda bulunmadı. Mısır teknik direktörü, maçın öneminden kaynaklanan baskı ve rakibin itibarının, takım aleyhine verilen kararları etkilediğini öne sürdü; bu kararlar arasında geçersiz sayılan bir gol ve reddedilen bir penaltı talebi de yer alıyordu.
Son şampiyonun gösterdiği azmi değerlendiren bazı gözlemciler, Arjantin’in kıl payı kurtulabilme yeteneğinin şampiyonların ayırt edici özelliği olduğunu belirtti. Ancak Hassan, dış faktörlerin üstesinden gelinemeyecek kadar büyük olduğunu düşündü ve hakemin “gerginlik yarattığını” ve bu hayati öneme sahip eleme maçında oyuncularının teknik performanslarından dikkatlerini dağıttığını ifade etti.
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