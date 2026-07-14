“Messi adı bazı futbolcuları korkutabilir” - Mısır teknik direktörü, Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin’in efsanevi oyuncusuyla oynanacak maç öncesinde takımı korkutmaktan nasıl kaçındı?

Hassan, asıl amacının Mısır’ın belirli bir rakibi durdurmaya takılmak yerine kendi taktiksel kimliğini korumak olduğunu vurguladı. Rakibin en büyük tehdidini önemsizleştirerek, Firavunlar’ın Atlanta’daki görevin üstesinden gelebileceğine dair takımda ortak bir inanç oluşturmayı umuyordu.

Teknik direktör şöyle konuştu: “Oyuncuların tek bir oyuncuya bağımlı kalmamaları için teknik ve taktiksel bir kimliğe sahip olmalarını sağlamaya çalışıyordum. Ayrıca psikolojik açıdan da rakip takımın adını ya da oyuncularının isimlerini bilmek istemiyordum. Aşağılık duygusu oluşmasını önlemek için forma rengine bakmadan oynamalarını istedim.”