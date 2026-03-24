BVB'nin forveti, FAZ gazetesine verdiği röportajda kural değişikliği konusunda şaşırtıcı bir öneride bulundu.
Çeviri:
"Meslektaşlarım bunun için bana lanet okuyacak": BVB yıldızı tartışmalı bir kural değişikliği istiyor
"Defans arkadaşlarım bunun için bana lanet okuyacak ama ben ofsayt kuralını kaldırırdım – tamamen bencilce düşünürsek," dedi ve şöyle açıkladı: "Muhtemelen daha fazla gol atılırdı, bu sayede oyun da biraz daha dinamik hale gelirdi. Ama ben de maçları gol yemeden kazanmayı seviyorum, durum bu!"
Ofsay kuralı, organize futbolun var olduğu sürece neredeyse var olmuştur. İlk kurallar 1863'ten beri mevcuttur. 1925'te kural modernize edildi ve artık sadece iki rakip oyuncu (kaleci dahil) forvet ile kale çizgisi arasında durmak zorundaydı. 1990'da, aynı hizada bulunan oyuncuların artık ofsayt sayılmaması yönünde bir gevşeme oldu. Pasif ofsayt ise 2005'te getirildi.
Beier, Torres'i örnek alıyor – ve bir Bayern efsanesini rol modeli olarak görüyordu
Bununla birlikte Beier, kural önerisinden pek hoşlanmayacağı tahmin edilen bir takım arkadaşından övgüyle bahsetti: Kendisinden farklı olarak, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın ay sonu İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçları için oluşturduğu Mart kadrosunda yer alan Waldemar Anton. Aynı zamanda, eski kulübü TSG Hoffenheim'dan, kadroya alınmayan Grischa Prömel'in adını da anmıştır. Ona göre, her ikisi de "biraz gözden düşüyor ve aslında hak ettikleri takdiri görmüyorlar."
Beier'in kadroya alınmaması son zamanlarda bazı kesimlerde şaşkınlık yaratmıştı, çünkü hücum oyuncusu birkaç haftadır BVB'de mükemmel bir formda. Son 13 Bundesliga maçında beşer gol ve asist kaydetti ve Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Atalanta Bergamo'ya karşı golcü olarak parladı. Bu nedenle, Dortmund'un efsanevi kalecisi Roman Weidenfeller, Beier'in Nagelsmann'ın kadrosunda yer almamasını "anlaşılmaz" buldu. Didi Hamann da bu karara pek anlayış göstermedi ve onun yerine özellikle Leroy Sane'yi aday göstermezdi.
Beier ise pozisyonunda Fernando Torres'i örnek alıyor. 23 yaşındaki oyuncu, "O inanılmaz bir oyuncuydu" diyerek, "Bir forvetin ihtiyaç duyduğu her şeye sahipti: gol vuruşu, top kontrolü, oyun okuma ve sezgi" diye vurguladı. Ayrıca, Bayern'in efsane oyuncusu Arjen Robben de bir zamanlar onun rol modellerinden biriydi.
DFB Takımı, Maç Takvimi: Alman Milli Takımı'nın önümüzdeki maçları
Tarih Yarışma Maç 27 Mart Cuma, 20.45 Hazırlık maçı İsviçre - Almanya 30 Mart Pazartesi, 20.45 Hazırlık maçı Almanya - Gana 31 Mayıs Pazar, 20.45 Hazırlık maçı Almanya - Finlandiya 6 Haziran Cumartesi, 20.30 Hazırlık maçı ABD - Almanya 14 Haziran Pazar, 19:00 2026 Dünya Kupası Almanya - Curacao 20 Haziran Cumartesi, 22:00 2026 Dünya Kupası Almanya - Fildişi Sahili 25 Haziran Perşembe, 22:00 2026 Dünya Kupası Almanya - Ekvador