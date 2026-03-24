"Meslektaşlarım bunun için bana lanet okuyacak": BVB yıldızı tartışmalı bir kural değişikliği istiyor

Bununla birlikte Beier, kural önerisinden pek hoşlanmayacağı tahmin edilen bir takım arkadaşından övgüyle bahsetti: Kendisinden farklı olarak, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın ay sonu İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçları için oluşturduğu Mart kadrosunda yer alan Waldemar Anton. Aynı zamanda, eski kulübü TSG Hoffenheim'dan, kadroya alınmayan Grischa Prömel'in adını da anmıştır. Ona göre, her ikisi de "biraz gözden düşüyor ve aslında hak ettikleri takdiri görmüyorlar."

Beier'in kadroya alınmaması son zamanlarda bazı kesimlerde şaşkınlık yaratmıştı, çünkü hücum oyuncusu birkaç haftadır BVB'de mükemmel bir formda. Son 13 Bundesliga maçında beşer gol ve asist kaydetti ve Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Atalanta Bergamo'ya karşı golcü olarak parladı. Bu nedenle, Dortmund'un efsanevi kalecisi Roman Weidenfeller, Beier'in Nagelsmann'ın kadrosunda yer almamasını "anlaşılmaz" buldu. Didi Hamann da bu karara pek anlayış göstermedi ve onun yerine özellikle Leroy Sane'yi aday göstermezdi.

Beier ise pozisyonunda Fernando Torres'i örnek alıyor. 23 yaşındaki oyuncu, "O inanılmaz bir oyuncuydu" diyerek, "Bir forvetin ihtiyaç duyduğu her şeye sahipti: gol vuruşu, top kontrolü, oyun okuma ve sezgi" diye vurguladı. Ayrıca, Bayern'in efsane oyuncusu Arjen Robben de bir zamanlar onun rol modellerinden biriydi.