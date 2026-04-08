Sport Bild'in haberine göre, Toure, yaz aylarında takımdan ayrılacak olan süperstar Mohamed Salah'ın yerine geçecek bir oyuncu arayışında, İngiliz şampiyonunun en güçlü adayları arasında yer alıyor.
Mesele Yan Diomande değil! Liverpool, Mohamed Salah'ın yerine Bundesliga'dan çok daha uygun fiyatlı bir yıldız adayı hedefliyor gibi görünüyor
Liverpool'un scout ekibinin, Mart ayı sonunda Toure'nin Reds'in şehir rakibi FC Everton'ın stadyumunda Fildişi Sahili formasıyla İskoçya'ya karşı oynadığı hazırlık maçında (1-0) sahada olduğu bildiriliyor. Bu maçta 20 yaşındaki oyuncu, özellikle mücadeleci ruhu ve fiziksel dayanıklılığıyla scout ekibini etkilemiş.
Hoffenheim oyuncusunun en büyük gücü şüphesiz olağanüstü hızıdır ve Liverpool bunu sahada defalarca gözlemlemiştir. Sport Bild'e göre, Reds'in scoutları şu anda Toure'yi yakından incelemek için neredeyse her hafta maçlarına uğruyor.
Şubat 2025'te İsveç'in Hammarby IF takımından Hoffenheim'a transfer olan Toure, bu sezon TSG'de Bundesliga'nın yıldızlarından biri. Şu ana kadar tüm turnuvalarda 26 maça çıkan bu hızlı kanat oyuncusu, 11 asist yaptı ve iki gol attı. Kraichgau ekibiyle olan sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor; yaz aylarında bir transfer gerçekleşirse, Liverpool'un yaklaşık 40 milyon euro transfer ücreti ödemesi gerekecek.
Bazoumana Toure, Liverpool için Yan Diomande'den çok daha uygun fiyatlı olurdu
Böylece Toure, RB Leipzig'de forma giyen Fildişi Sahili'nden vatandaşı Yan Diomande'den çok daha uygun bir fiyata transfer edilebilir. 19 yaşındaki oyuncu, Anfield Road'a transfer olmayı kamuoyuna açık bir şekilde hayal ediyordu ve bu ilginin karşılıklı olduğu söyleniyor. Ancak Leipzig, Fildişi Sahili'nin İskoçya ile oynadığı hazırlık maçında omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Diomande'yi ancak 100 milyon euro civarında bir teklif gelirse satmaya hazır olacak gibi görünüyor.
Ayrıca, sağ kanattan gelip muazzam hızıyla içe doğru çekilip gol tehlikesi yaratabilen sol ayaklı bir oyuncu olan Toure, Salah'ın halefi profiline daha iyi uyuyor. Hoffenheim'ın yaz aylarında ne kadar satışa istekli olacağı ise, TSG'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalamayacağına da bağlı. Şu anda ligde beşinci sırada yer alan takım bunu başaramazsa, Toure veya forvet Fisnik Asllani gibi yıldız oyuncularını karlı bir şekilde satmaya daha istekli olabilir.
Toure, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda piyasa değerini daha da artırabilir. Fildişi Sahili ile grup aşamasında Almanya'nın yanı sıra Ekvador ve Curacao ile de karşılaşacak. Birkaç hafta önce FC Bayern Münih ile adı anılan ve ayrıca FC Arsenal veya Manchester United'ın da ilgisini çektiği söylenen Hoffenheim oyuncusu, şu ana kadar beş milli maçta forma giydi (iki gol). Yılbaşı döneminde düzenlenen Afrika Kupası'nda ilk 11'de yer almadı, ancak üç kısa süreli oyuna yedek olarak girerek ikna edici bir performans sergiledi ve iki gol attı.
Mohamed Salah yaz aylarında Liverpool'dan ayrılacak
Liverpool'da ise Mart sonundan beri yaz aylarında Salah'ın yerine bir yedek oyuncuya ihtiyaç duyulacağı belliydi. "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk adımı. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım," demişti 33 yaşındaki Mısırlı oyuncu kısa süre önce yaklaşan ayrılığını duyururken.
Aslında Salah, geçen yıl nisan ayında sözleşmesini 2027'ye kadar iki yıl daha uzatmıştı. Ancak bu sezon yaşanan ve artık çözülmüş olan bazı anlaşmazlıkların ardından, golcü oyuncu Reds'ten bir yıl erken ayrılacak.
Salah'ın mirasını devralacak en iyi çözüm olarak Liverpool'un, Bayern Münih'ten Michael Olise'yi gözüne kestirdiği söyleniyor. Kulübün efsanesi Steven Gerrard da kısa süre önce bu oyuncuyu gönül kulübüne tavsiye etmişti. İngilizlerin Olise için 200 milyon euro gibi yüksek bir transfer ücreti ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor. Ancak spor direktörü Max Eberl'in son açıklamalarında vurguladığı gibi, Bayern en önemli oyuncularından birini hiçbir şekilde bırakmayacak.
Bazoumana Toure: Fildişi Sahili milli takımında bugüne kadar oynadığı maçlar
Tarih
Yarışma
Maç
Oynama süresi
10 Ekim 2025
Dünya Kupası Elemeleri
Seyşeller - Fildişi Sahili 0:7 (1 asist)
89 dakika
31 Aralık 2025
Afrika Kupası
Fildişi Sahili - Gabon 3:2 (1 gol)
22 dakika
6 Ocak 2026
Afrika Kupası
Fildişi Sahili - Burkina Faso 3:0 (1 gol)
15 dakika
10 Ocak 2026
Afrika Kupası
Fildişi Sahili - Mısır 2:3
1 dakika
31 Mart 2026
Hazırlık Maçı
İskoçya - Fildişi Sahili 0:1
90 dakika