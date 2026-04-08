Böylece Toure, RB Leipzig'de forma giyen Fildişi Sahili'nden vatandaşı Yan Diomande'den çok daha uygun bir fiyata transfer edilebilir. 19 yaşındaki oyuncu, Anfield Road'a transfer olmayı kamuoyuna açık bir şekilde hayal ediyordu ve bu ilginin karşılıklı olduğu söyleniyor. Ancak Leipzig, Fildişi Sahili'nin İskoçya ile oynadığı hazırlık maçında omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Diomande'yi ancak 100 milyon euro civarında bir teklif gelirse satmaya hazır olacak gibi görünüyor.

Ayrıca, sağ kanattan gelip muazzam hızıyla içe doğru çekilip gol tehlikesi yaratabilen sol ayaklı bir oyuncu olan Toure, Salah'ın halefi profiline daha iyi uyuyor. Hoffenheim'ın yaz aylarında ne kadar satışa istekli olacağı ise, TSG'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kalamayacağına da bağlı. Şu anda ligde beşinci sırada yer alan takım bunu başaramazsa, Toure veya forvet Fisnik Asllani gibi yıldız oyuncularını karlı bir şekilde satmaya daha istekli olabilir.

Toure, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda piyasa değerini daha da artırabilir. Fildişi Sahili ile grup aşamasında Almanya'nın yanı sıra Ekvador ve Curacao ile de karşılaşacak. Birkaç hafta önce FC Bayern Münih ile adı anılan ve ayrıca FC Arsenal veya Manchester United'ın da ilgisini çektiği söylenen Hoffenheim oyuncusu, şu ana kadar beş milli maçta forma giydi (iki gol). Yılbaşı döneminde düzenlenen Afrika Kupası'nda ilk 11'de yer almadı, ancak üç kısa süreli oyuna yedek olarak girerek ikna edici bir performans sergiledi ve iki gol attı.