Alkorta'nın yorumları, Vinicius'un temsilcilerinin 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini mevcut bitiş tarihi olan 2027'nin ötesine uzatmayı görüşmek için Real Madrid ile bir araya gelmesinin ardından geldi. Tarafların, görüşmelerde birbirlerine biraz daha yaklaşmalarının ardından temkinli ölçüde iyimser oldukları bildirildi.

Eski savunmacı da bu ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı ve şöyle dedi: "Yenilemeye yakın olması taraftarları mutlu edecektir. Mourinho, Mbappe-Vinicius ikilisiyle ne Xabi Alonso'nun ne de [Alvaro] Arbeloa'nın yapabildiğini yapmaya çalışıyor. Topla çok az uyumları vardı, topsuz oyunda ise hiç yoktu. Bence Vinicius'un son iki yılı iyi geçmedi."