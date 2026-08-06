Getty Images Sport
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"Mesele ego!" - Eski Real Madrid yıldızı, Vinicius Junior ile Kylian Mbappe'nin ilişkisi hakkında samimi bir iddiada bulundu
Alkorta yıldız ortaklığını sorguluyor
Alkorta, Fransız oyuncunun 2024'te Santiago Bernabeu'ya gelişinin ardından Vinicius ile Mbappe arasındaki ilişkiye dair değerlendirmesini paylaştı. Cadena SER'in El Larguero programına konuşan Alkorta, ikilinin etkili bir uyum geliştirmekte zorlandığını öne sürerken, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun sonunda bu iki hücum oyuncusunu bir araya getirebileceğine dair umudunu da dile getirdi.
Sorunların nedeni olarak egolar gösterildi
Alkorta, en büyük engelin futbol yeteneklerinden ziyade işin içindeki karakterler olduğuna inanıyor. Şöyle dedi: "Mbappe geldikten sonra mesele ego meselesi oldu. Şu ego işini hiçbir zaman anlamadım, soyunma odasında da bunu hiç yaşamadım ama gerçek şu ki uyum tam anlamıyla sağlanamadı.
"Mbappe sezonda 50 gol atıyor ve umarım Mourinho ikisinin birlikte iyi performans göstermesini sağlayabilir. Vinicius kalırsa Mourinho ondan, önceki teknik direktörlerin alamadığı şeyleri isteyecek. Beklentilerini şimdiden net şekilde ortaya koymuştur."
Sözleşme görüşmeleri umut veriyor
Alkorta'nın yorumları, Vinicius'un temsilcilerinin 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini mevcut bitiş tarihi olan 2027'nin ötesine uzatmayı görüşmek için Real Madrid ile bir araya gelmesinin ardından geldi. Tarafların, görüşmelerde birbirlerine biraz daha yaklaşmalarının ardından temkinli ölçüde iyimser oldukları bildirildi.
Eski savunmacı da bu ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı ve şöyle dedi: "Yenilemeye yakın olması taraftarları mutlu edecektir. Mourinho, Mbappe-Vinicius ikilisiyle ne Xabi Alonso'nun ne de [Alvaro] Arbeloa'nın yapabildiğini yapmaya çalışıyor. Topla çok az uyumları vardı, topsuz oyunda ise hiç yoktu. Bence Vinicius'un son iki yılı iyi geçmedi."
- Getty Images Sport
Odak yeni sezona çevrildi
Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarını cumartesi günü Ferencvaros ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. Real Madrid daha sonra dört gün sonra Deportivo La Coruna ile karşı karşıya gelecek ve 22 Ağustos'ta RCDE Stadyumu'nda Espanyol deplasmanında 2026/27 La Liga sezonuna başlayacak. Mourinho, bu maçların Vinicius ile Mbappe arasındaki uyumu geliştirmek için mükemmel bir zemin oluşturmasını umacak.
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