Maç sonrası basın toplantısında konuşan Rosenior, tutkulu kutlamasının doğrudan hakaret içeren tezahüratlara bir yanıt olduğunu açıkladı. Deplasman taraftarlarının küçük bir bölümünü kişisel hakaretlerle çizgiyi aşmakla suçladı.

“[Strasbourg] taraftarlarının küçük bir bölümü aileme saygısızlık etti” dedi. “Ne söylediklerinin bağlamını anlıyorum. Yedek kulübem gözle görülür şekilde üzgündü. Bunu çok net söylemek istiyorum: Küçük bir bölüm. Strasbourg harika bir futbol kulübü, kulüp için çalışan harika insanlar var ve kulübü destekleyen harika insanlar var.”

İngiliz teknik adam, kutlamalarının ısrarlı eleştirmenlerine kasıtlı bir karşılık olduğunu kabul etti. Şöyle ekledi: “Benim o şekilde kutlama yapmam bir mesajdı. O kulüpte benim başarılı olmamı hiçbir zaman istemeyen bir grup insana verilen bir mesajdı. Ama bunun ötesinde bir şey söylemeyeceğim.”



