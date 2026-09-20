ZUMA Press Wire
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“Mesaj göndermek istedim!”: Liam Rosenior, eski Chelsea teknik direktörünün “saygısız” tezahüratların ardından BlueCo kulübüne karşılık vermesiyle BÜYÜK bir kavgayı ateşledi
Paris'te maç sonrası kaos
Paris FC, Ilan Kebbal ve Pablo Pagis'in golleri sayesinde Fransa'nın başkentinde zorlu geçen maçtan galibiyetle ayrıldı. Moustapha Mbow'un son dakikalardaki kendi kalesine attığı gol, gerilimli bir finali hazırladı ancak ev sahibi ekip üç puanı almayı başardı.
Son düdüğün ardından Rosenior, hemen deplasmandan gelen Strasbourg taraftarlarına döndü. Paris FC'nin yeni göreve getirilen patronunun göğsüne tutkuyla vurduğu, parmağını uzattığı ve kollarını deplasman tribününe doğru kaldırdığı görüldü.
Bu hareketler, konuk ekipten anında öfkeli bir tepki gelmesine neden oldu. Saniyeler içinde iki kulüpten yaklaşık 30 oyuncu ve teknik ekip üyesi, sahada büyük bir itiş kakışın içine girdi.
- ZUMA Press Wire
"Aileme saygısızlık ettiler"
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Rosenior, tutkulu kutlamasının doğrudan hakaret içeren tezahüratlara bir yanıt olduğunu açıkladı. Deplasman taraftarlarının küçük bir bölümünü kişisel hakaretlerle çizgiyi aşmakla suçladı.
“[Strasbourg] taraftarlarının küçük bir bölümü aileme saygısızlık etti” dedi. “Ne söylediklerinin bağlamını anlıyorum. Yedek kulübem gözle görülür şekilde üzgündü. Bunu çok net söylemek istiyorum: Küçük bir bölüm. Strasbourg harika bir futbol kulübü, kulüp için çalışan harika insanlar var ve kulübü destekleyen harika insanlar var.”
İngiliz teknik adam, kutlamalarının ısrarlı eleştirmenlerine kasıtlı bir karşılık olduğunu kabul etti. Şöyle ekledi: “Benim o şekilde kutlama yapmam bir mesajdı. O kulüpte benim başarılı olmamı hiçbir zaman istemeyen bir grup insana verilen bir mesajdı. Ama bunun ötesinde bir şey söylemeyeceğim.”
BlueCo'ya karşı kanıtlanması gereken bir nokta
Rosenior, BlueCo'nun kardeş kulübü Chelsea'ye geçmeden önce Strasbourg'u 18 ay çalıştırmıştı. Stamford Bridge'deki dönemi tam bir felaketti; sadece 106 gün sürdü ve art arda beş maçta gol atamadan alınan yenilgilerin ardından nisanda görevden alındı. Şimdi yeniden Fransa'ya dönen Rosenior'un, eski işverenleriyle karşılaşırken duygularına açıkça hakim olamadığı görüldü.
Ligue 1+'a konuşan Rosenior, kenar çizgisindeki olayı detaylandırdı. "Kulüpte [Strasbourg] beni tanıyan insanlar, her zaman saygılı olduğumu ve o futbol kulübü için her zaman en iyisini istediğimi bilir" dedi. "O futbol kulübü için hâlâ en iyisini istiyorum.
"Ama tezahüratları duyduğumda, Fransızca anlıyorum, bağlamı anlıyorum, dili anlıyorum, bu fazla ileri gitmiş bir adımdı. Harika bir futbol kulübü, harika bir şehir, büyük bir geleneğe sahip bir kulüp ve ben her zaman bu gelenekleri korudum. Bu yüzden benim o şekilde kutlama yapmamın birçok nedeni vardı. Birçok nedeni."
- ZUMA Press Wire
Uçan bir başlangıcı sürdürmek
Maç sonundaki çirkin görüntülere rağmen Paris FC, Ligue 1'de yükselişini sürdürüyor. Beş maçın ardından yenilgisiz kalmayı başaran takım, aldığı üç galibiyetle kendisini sezonun bu erken dönemindeki şampiyonluk adayları arasında rahat bir konumda buluyor.
Rosenior şimdi, bu mükemmel sezon başı formunu koruma yolunda kadrosunu yeniden odaklamaya çalışacak. Sezonun bu aşamasında Paris Saint-Germain gibi ağır topların üzerinde yer almak, başkent kulübüne önümüzdeki haftalar için üzerine inşa edebileceği büyük bir zemin sunuyor.
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