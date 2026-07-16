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MIchael Olise Bayern 2025Getty Images
Falko Blöding

Çeviri:

Mesaj çok net! Michael Olise’nin menajerinin FC Bayern yöneticilerine söylediği iddia edilen sözler

Bundesliga
La Liga
Bayern Münih
Real Madrid
M. Olise

Michael Olise ve bu yaz FC Bayern Münih’ten Real Madrid’e transfer olmak istediği iddialarıyla ilgili son gelişmeler.

Sky, Fransız milli oyuncunun şu anda Bundesliga’nın rekor şampiyonundan ayrılmayı planlamadığını bildiriyor.

  • Bu durum, Olise’nin menajeri tarafından da Bayern yetkililerine iletilmişti. Menajerin tam olarak şöyle dediği belirtiliyor: “Endişelenmeyin, kalıyoruz.” Buna göre, ne oyuncu ne de menajeri tarafından Bayern’e Real’e transfer olmak amacıyla bir transfer talebi iletilmemişti.

    Bu durum, Çarşamba günü Olise’nin yeni sezon için Isar’dan ayrılmaya karar verdiğini ve hedefinin Madrid olduğunu yazan Fransız Footmercato portalının haberiyle çelişmektedir.

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  • Michael Olise Bayern 2025Getty Images

    FC Bayern'den ayrılık mı? Michael Olise'nin sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor

    24 yaşındaki oyuncu, FC Bayern ile 2029 yılına kadar sözleşmeli. Sky’a göre, FCB yöneticilerinin net hedefi hâlâ sözleşmeyi vadesinden önce uzatmak. Bu kapsamda Olise’nin maaşı önemli ölçüde artırılacak ve Jamal Musiala ile Harry Kane’in yanında kulübün en çok kazanan 3 oyuncusundan biri haline gelecek.

    Olise, Münih’te olağanüstü bir sezon geçirdi. 52 maçta 53 skor puanı toplayan oyuncu, Avrupa’nın en güçlü futbolcularından biri oldu. Bu durum, diğer kulüplerin ilgisini çekiyor ve özellikle Real Madrid’in ilgisiyle ilgili söylentiler haftalardır medyada dolaşıyor. Orada, Başkan Florentino Perez'in en çok istediği transfer olarak görülüyor; ancak Blancos, Fransız oyuncuya olan ilgisini kamuoyuna açıkça yalanladı: "Kulübümüzün Bayern Münih'in oyuncusu Michael Olise'ye ilgi duyduğu yönündeki çeşitli medyada yer alan haberlere yanıt olarak, Real Madrid CF, söz konusu oyuncu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle ne doğrudan ne de dolaylı olarak herhangi bir temas kurmadığını açıkça belirtmek ister."

    Olise ise geleceğiyle ilgili spekülasyonlar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Şu anda Fransız milli takımıyla birlikte Dünya Kupası’nda bulunuyor. Ancak Olise ve takım arkadaşları, şampiyonluk kazanma hedefine artık ulaşamayacaklar: Yarı finalde İspanya’ya 0-2 yenilerek finale yükselme şansını kaçırdılar. Bunun yerine, Equipe tricolore Cumartesi akşamı İngiltere ile üçüncülük maçı oynayacak.

  • Michael Olis’in kariyer aşamaları:

    KulüpDönem
    FC Reading2017 - 2021
    Crystal Palace2021 - 2024
    FC Bayern2024 - günümüz

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