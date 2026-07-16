24 yaşındaki oyuncu, FC Bayern ile 2029 yılına kadar sözleşmeli. Sky’a göre, FCB yöneticilerinin net hedefi hâlâ sözleşmeyi vadesinden önce uzatmak. Bu kapsamda Olise’nin maaşı önemli ölçüde artırılacak ve Jamal Musiala ile Harry Kane’in yanında kulübün en çok kazanan 3 oyuncusundan biri haline gelecek.

Olise, Münih’te olağanüstü bir sezon geçirdi. 52 maçta 53 skor puanı toplayan oyuncu, Avrupa’nın en güçlü futbolcularından biri oldu. Bu durum, diğer kulüplerin ilgisini çekiyor ve özellikle Real Madrid’in ilgisiyle ilgili söylentiler haftalardır medyada dolaşıyor. Orada, Başkan Florentino Perez'in en çok istediği transfer olarak görülüyor; ancak Blancos, Fransız oyuncuya olan ilgisini kamuoyuna açıkça yalanladı: "Kulübümüzün Bayern Münih'in oyuncusu Michael Olise'ye ilgi duyduğu yönündeki çeşitli medyada yer alan haberlere yanıt olarak, Real Madrid CF, söz konusu oyuncu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle ne doğrudan ne de dolaylı olarak herhangi bir temas kurmadığını açıkça belirtmek ister."

Olise ise geleceğiyle ilgili spekülasyonlar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Şu anda Fransız milli takımıyla birlikte Dünya Kupası’nda bulunuyor. Ancak Olise ve takım arkadaşları, şampiyonluk kazanma hedefine artık ulaşamayacaklar: Yarı finalde İspanya’ya 0-2 yenilerek finale yükselme şansını kaçırdılar. Bunun yerine, Equipe tricolore Cumartesi akşamı İngiltere ile üçüncülük maçı oynayacak.