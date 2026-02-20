Getty
Merseyside'da bir adamı vurarak cinayete teşebbüs suçlamasıyla eski futbolcu hakkında dava açıldı
Merseyside Polisi, 32 yaşındaki Lacey'nin 35 yaşındaki John Jones, 31 yaşındaki John Hughes ve 61 yaşındaki Bernard Flynn ile birlikte cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılandığını açıkladı. Ayrıca cinayet komplosu, hayatı tehlikeye atmak amacıyla av tüfeği ve mühimmat bulundurma, 18. maddeye göre ağır bedensel zarar verme ve ağır bedensel zarar verme komplosu suçlamalarıyla da yargılanıyorlar. Sanıklar daha sonra Liverpool, Knowsley, Sefton ve St Helens Yetişkin Tutukevi Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.
Uyuşturucu yasağı nedeniyle kariyeri rayından çıktı
Lacey, Liverpool ve United'ın akademilerinde de zaman geçirdikten sonra Accrington Stanley, Barrow ve Altrincham gibi kulüplerde oynadı. Kariyeri, 2017 yılında Accrington Stanley'deyken uyuşturucu testinde başarısız olmasıyla rayından çıktı. FA tarafından 14 ay süreyle men edildi ve ardından kulüp tarafından kovuldu. Kariyerine Southport'ta devam etti ve en son 2023 yılında Flint Town'da oynadı. 2021 yılında profesyonel boksör oldu ve 10 maçın hepsini kazandı.
Polis daha fazla bilgi arıyor
BBC'ye göre, suçlamalar 28 Kasım'da bir adamın bacağından ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili. Silahlı suçlar soruşturma ekibinden Dedektif Müfettiş Chris Clark, "Bu koordineli arama emirleri, devam eden soruşturmanın bir parçası olarak uygulandı ve dört kişi de bugün mahkemeye çıkacak.
"Çalışmalarımız devam ediyor, bu nedenle henüz ifade vermemiş olanların bunu yapmasını rica ediyorum. Lütfen bizim zaten bilgiye sahip olduğumuzu varsaymayın. Ekibimiz bu değerlendirmeyi yapacak ve uygun önlemleri alacaktır. İster ilk elden bilgiye sahip olun, ister araç kamerası, CCTV, kapı zili veya başka bir kamera kaydı olsun, lütfen ifade verin."
Kardeşler Manchester United ve Macclesfield takımlarında oynuyorlar.
Paddy, üç kardeşin en büyüğüdür ve üçü de profesyonel futbolcu olmuştur, ancak 18 yaşındaki Shea en başarılı olanı olmaya adaydır. Aralık ayında Aston Villa karşısında 85. dakikada oyuna girerek United'da ilk kez ilk takımda forma giydi. Ocak ayında Burnley ile 2-2 berabere kaldıkları maçta, ilk golünü atmaya çok yaklaştı, ancak top direkten döndü. İlk takımdaki son maçı, FA Cup üçüncü turunda Brighton ile oynanan maçtı ve bu maçta iki sarı kart görerek oyundan atıldı.
Ortanca kardeş Luis, lig dışı takım Macclesfield'da oynuyor. Bu takım, Ocak ayında FA Cup üçüncü turunda son şampiyon Crystal Palace'ı eleyerek FA Cup tarihinin en büyük sürprizini gerçekleştirdi.
