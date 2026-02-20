BBC'ye göre, suçlamalar 28 Kasım'da bir adamın bacağından ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili. Silahlı suçlar soruşturma ekibinden Dedektif Müfettiş Chris Clark, "Bu koordineli arama emirleri, devam eden soruşturmanın bir parçası olarak uygulandı ve dört kişi de bugün mahkemeye çıkacak.

"Çalışmalarımız devam ediyor, bu nedenle henüz ifade vermemiş olanların bunu yapmasını rica ediyorum. Lütfen bizim zaten bilgiye sahip olduğumuzu varsaymayın. Ekibimiz bu değerlendirmeyi yapacak ve uygun önlemleri alacaktır. İster ilk elden bilgiye sahip olun, ister araç kamerası, CCTV, kapı zili veya başka bir kamera kaydı olsun, lütfen ifade verin."