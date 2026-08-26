Gösterilen saygı duruşundan gözle görülür şekilde etkilenen Xavi, birlikte geçirdikleri altın dönemi değerlendirirken Rijkaard'ın kulübün geleneksel kimliğini başarıyla yeniden canlandırdığını ve 2006 UEFA Şampiyonlar Ligi ile iki İspanya ligi şampiyonluğunu kazandırdığını vurguladı.

"Çok teşekkür ederim. Frank Rijkaard, teknik direktör olarak inanılmaz bir insan. Bana da çok fazla güven verdi. Biliyorsunuz, Barcelona'daki dönemlerinden birinde bir sakatlık yaşadım ama Frank Rijkaard hakkında çok güzel anılarım var. Onunla birlikte takımda birçok şampiyonluk kazandık. Bence felsefemizi Barcelona'ya geri getirdi. O gelmeden önceki yıllarda bu felsefeyi biraz kaybetmiştik ve o, bu güveni takıma geri kazandırdı. Bu yüzden Frank hakkında çok güzel anılarım var, özellikle de bir insan olarak. Bir insan olarak çok büyük bir kalbi var. Çok teşekkür ederim."