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FC Barcelona's Xavi (L), coach Frank RijAFP

Çeviri:

'Merhaba, maestro' - Frank Rijkaard'dan Xavi Hernández'a Hollanda'nın yeni teknik direktörü olması için duygusal destek mesajı

Hollanda
X. Hernandez
F. Rijkaard
Barcelona

Yeni Hollanda teknik direktörü Xavi Hernandez, eski Barcelona hocası Frank Rijkaard'ın video mesajla bağlanmasıyla duygusal bir sürpriz yaşadı. Hollandalı efsane, Xavi'nin üst düzey yeteneklerini övdü ve yeni milli takım görevinde başarılı olacağına inandığını söyledi.

  • Rijkaard'dan sürpriz bir mesaj

    Xavi Hernandez, Hollanda teknik direktörü olarak tanıtımı sırasında eski Barcelona hocası Frank Rijkaard'ın özel bir video mesajında görünmesiyle bir kez daha duygusal bir sürpriz yaşadı. Camp Nou'da orta saha oyuncusuyla birlikte büyük başarılar elde eden Rijkaard, eski oyuncusunun bu göreve getirilmesine tam destek verdiğini gecikmeden ifade etti. Hollandalı ikon, Xavi'nin üst düzey teknik direktörlüğe sorunsuz şekilde geçiş yapma potansiyelinden hiç şüphe duymadığını vurguladı.

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  • imago-sport-3526599.jpgCordon Press/Diario AS

    Hollandalı ustadan övgü

    Rijkaard, birlikte geçirdikleri dönemde 224 maçta forma giydirdiği İspanyol'un olağanüstü futbol zekâsını ve dünya çapındaki statüsünü övdü.

    "Merhaba, Xavi. Harika bir haber ve müthiş bir sürpriz! Sen büyük bir oyuncusun, dünyanın en iyilerinden birisin ve ben de her zaman harika bir teknik direktör olabileceğini düşünmüştüm. Yeteneğinden hiç şüphem yok ve kariyerinin bu yeni bölümünde sana tüm kalbimle en iyisini diliyorum. İyi şanslar. Ciao, maestro."

  • Barcelona felsefesini yeniden hayata geçirmek

    Gösterilen saygı duruşundan gözle görülür şekilde etkilenen Xavi, birlikte geçirdikleri altın dönemi değerlendirirken Rijkaard'ın kulübün geleneksel kimliğini başarıyla yeniden canlandırdığını ve 2006 UEFA Şampiyonlar Ligi ile iki İspanya ligi şampiyonluğunu kazandırdığını vurguladı.

    "Çok teşekkür ederim. Frank Rijkaard, teknik direktör olarak inanılmaz bir insan. Bana da çok fazla güven verdi. Biliyorsunuz, Barcelona'daki dönemlerinden birinde bir sakatlık yaşadım ama Frank Rijkaard hakkında çok güzel anılarım var. Onunla birlikte takımda birçok şampiyonluk kazandık. Bence felsefemizi Barcelona'ya geri getirdi. O gelmeden önceki yıllarda bu felsefeyi biraz kaybetmiştik ve o, bu güveni takıma geri kazandırdı. Bu yüzden Frank hakkında çok güzel anılarım var, özellikle de bir insan olarak. Bir insan olarak çok büyük bir kalbi var. Çok teşekkür ederim."

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  • SOCCER-EUR2000/DUTCH TEAMAFP

    Oranje dönemine doğru

    Taktik zekâsının ötesinde Xavi, perde arkasında Rijkaard'ın olağanüstü kişisel özellikleri ile sıcak tavrına özel övgü ayırdı. Rijkaard gibi akıl hocalarından insan yönetimi ve liderlik konusunda edindiği kalıcı derslerle donanan Xavi, şimdi bu kazanan modeli Oranje ile uluslararası sahaya taşımaya hazırlanıyor.

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