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Mercato çılgınlığı: Hilal herkesle oynuyor, Benzema ise büyük bir kriz!

FEATURES
Al Hilal
K. Benzema
Suudi Arabistan
Fransa

Asya'nın lideri neyi bekliyor?

Suudi Hilal, transfer piyasasında kritik bir aşamaya girdi. "Lider"in yönetimi, önümüzdeki günlerde takımın çehresini tamamen değiştirebilecek birbiriyle bağlantılı bir dizi dosyayla karşı karşıya; hücum hattının takviyesinden bazı yıldızların geleceğine, yeni transferlerin gelmesiyle birlikte takımdan ayrılabilecek isimlere kadar.

Hilal, kadrosunun teknik heyetin istediği görünüme henüz ulaşmadığı görüşünde. Bu nedenle yönetim, eksiklikleri tamamlamak için güçlü bir şekilde girişimlerini sürdürüyor. Ancak en karmaşık dosya, geleceği takımla birlikte belirsizliklerle çevrili olan Fransız Karim Benzema ile bağlantılı görünüyor; öte yandan Nijeryalı Victor Osimhen, forvet mevkisini takviye etmek için başlıca hedef olarak öne çıkıyor.

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    Benzema ve Osimhen: Hilal'in orta sahasında kriz

    Hilal, Benzema'nın yerine yeni bir forvet arayışına yöneliyor. Fransız yıldızla mali bir anlaşmaya varılarak iki taraf arasındaki ilişkinin sonlandırılabileceği konuşuluyor; ancak oyuncunun, ayrılık şartları çerçevesinde alacaklarının tamamını tahsil etme konusundaki ısrarı nedeniyle bu adıma giden yol kolay değil.

    İşte tam da burada Hilal yönetiminin karşısına asıl kriz çıkıyor; zira Benzema'dan kurtulmak sadece teknik bir karar değil, iki taraf arasında tam bir mutabakat gerektiren mali bir dosya. Özellikle Fransız yıldızın, tüm maaşlarını almadan kulüpten ayrılmaya istekli görünmemesi, transferin sonuçlandırılma sürecini karmaşık hale getirebilir ve yönetimi hem oyuncuyu memnun edecek hem de aynı zamanda kulübün çıkarlarını koruyacak bir formül aramaya zorlayabilir.

    Ayrıca oku: Ittihad yol ayrımında: Hayal başlamadan mı bitti?

    Hilal bu engeli aşmayı başarırsa, tüm gözler doğrudan forvet mevkisini güçlendirmek için en önemli hedef olan Victor Osimhen'e çevrilecek. Nijeryalı çapında bir forvetle anlaşmak hücum hattında belirgin bir değişimin habercisi olacaktır; ancak bu, öncelikle Benzema dosyasının kapatılmasına ve ayrılığı konusunda bir anlaşmaya varılmasına bağlı.

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  • Pedro Neto, Malcom'un ayrılığının kapısını aralıyor

    Hikaye santrfor pozisyonuyla sınırlı kalmıyor; Hilal aynı zamanda sağ kanadı da güçlendirmek istiyor ve gözler, hücum hattını takviye etmek için masadaki en dikkat çekici seçeneklerden biri olan Portekizli Pedro Neto'ya çevrilmiş durumda.

    Hilal, Neto transferini bitirmeyi başarırsa, Ed-Diriyye ile üç sezonluk bir sözleşmede kişisel şartlar konusunda halihazırda anlaşmaya varan Brezilyalı Malcom'un ayrılığının önü açılacak; ancak transferin tamamlanması için Hilal'in onayı hâlâ belirleyici adım olarak duruyor.

    Fakat Malcom transferi bile yeni transferden bağımsız ilerlemiyor; zira Hilal, yerine gelecek oyuncunun geleceğini garantilemeden yabancı bir oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Bu da Neto transferinin sonuçlanmasını, Brezilyalı kanadın Ed-Diriyye'ye geçişinin önünü açmak için temel bir şart hâline getiriyor.

    Mesele yalnızca Hilal'in onayıyla ilgili değil, aynı zamanda dosyaların doğru şekilde düzenlenmesiyle de ilgili; çünkü kulüp, Malcom'un kadroda bir boşluk bırakmadan ayrıldığı ve aynı zamanda istenen katkıyı sağlayabilecek yeni bir kanadın geldiği bir noktaya ulaşmak istiyor.

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    Hilal ideal senaryo karşısında

    Hilal, Osimhen ve Pedro Neto transferlerini bitirmenin yanı sıra Benzema dosyasını kulübün çıkarlarını koruyacak şekilde sonuçlandırabilirse, "Lider", kadrosunu teknik ihtiyaçlarına göre neredeyse tamamen yeniden şekillendirmiş; bazı isimlerden kurtulup yerlerine güçlü hücum transferleri getirmiş olacak.

    Daha da ilgi çekici olan şu ki, bu hamlelerin başarılı olması, Hilal yönetiminin dosyalarını son derece titiz bir sıralamayla yönettiği anlamına gelecek; zira Osimhen'in kadroya katılması öncelikle Benzema'nın durumunun netleşmesini gerektiriyor, Neto ile anlaşma ise Malcom'un ayrılışının önünü açıyor. Dolayısıyla her transfer bir diğerine bağlı ve ayrı ayrı ele alınması mümkün değil.

    Bu nedenle önümüzdeki günler ayrıntılarla dolu görünüyor ve sonunda Hilal'e bambaşka bir görünüm kazandırabilir. Çünkü kulüp yalnızca yeni oyuncular aramıyor, aynı zamanda hiçbir mevkiyi boş bırakmadan kadronun tamamını yeniden düzenlemeye çalışıyor.

    Bu hamleler zincirini tamamlamayı başarırsa, temel ihtiyaçlarını gidermiş ve transfer sezonunun kapanmasından önce tüm rakiplerine güçlü bir mesaj göndermiş olacak.

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