Suudi Hilal, transfer piyasasında kritik bir aşamaya girdi. "Lider"in yönetimi, önümüzdeki günlerde takımın çehresini tamamen değiştirebilecek birbiriyle bağlantılı bir dizi dosyayla karşı karşıya; hücum hattının takviyesinden bazı yıldızların geleceğine, yeni transferlerin gelmesiyle birlikte takımdan ayrılabilecek isimlere kadar.
Hilal, kadrosunun teknik heyetin istediği görünüme henüz ulaşmadığı görüşünde. Bu nedenle yönetim, eksiklikleri tamamlamak için güçlü bir şekilde girişimlerini sürdürüyor. Ancak en karmaşık dosya, geleceği takımla birlikte belirsizliklerle çevrili olan Fransız Karim Benzema ile bağlantılı görünüyor; öte yandan Nijeryalı Victor Osimhen, forvet mevkisini takviye etmek için başlıca hedef olarak öne çıkıyor.