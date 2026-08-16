Hilal, Benzema'nın yerine yeni bir forvet arayışına yöneliyor. Fransız yıldızla mali bir anlaşmaya varılarak iki taraf arasındaki ilişkinin sonlandırılabileceği konuşuluyor; ancak oyuncunun, ayrılık şartları çerçevesinde alacaklarının tamamını tahsil etme konusundaki ısrarı nedeniyle bu adıma giden yol kolay değil.

İşte tam da burada Hilal yönetiminin karşısına asıl kriz çıkıyor; zira Benzema'dan kurtulmak sadece teknik bir karar değil, iki taraf arasında tam bir mutabakat gerektiren mali bir dosya. Özellikle Fransız yıldızın, tüm maaşlarını almadan kulüpten ayrılmaya istekli görünmemesi, transferin sonuçlandırılma sürecini karmaşık hale getirebilir ve yönetimi hem oyuncuyu memnun edecek hem de aynı zamanda kulübün çıkarlarını koruyacak bir formül aramaya zorlayabilir.

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Hilal bu engeli aşmayı başarırsa, tüm gözler doğrudan forvet mevkisini güçlendirmek için en önemli hedef olan Victor Osimhen'e çevrilecek. Nijeryalı çapında bir forvetle anlaşmak hücum hattında belirgin bir değişimin habercisi olacaktır; ancak bu, öncelikle Benzema dosyasının kapatılmasına ve ayrılığı konusunda bir anlaşmaya varılmasına bağlı.