Jeremy Menez, LaGazzetta dello Sport'a verdiği uzun röportajda Milan'daki geçmişini anlattı: “Psg'de geçirdiğim üç yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Ibrahimovic ile Thiago Silva'nın Galliani'yi aradığını hatırlıyorum. Adriano, tatilde olduğum Ibiza'ya geldi ve beni ikna etti. İlk yıl inanılmazdı: 16 gol ve 4 asist. Ancak ikinci yıl kötü geçti. Bir antrenman sırasında yokuş yukarı depar attım ve sırtımda inanılmaz bir ağrı hissettim. Psg'deyken zaten fıtık ameliyatı olmuştum ve vücudumun o bölgesi bana sorun çıkarıyordu. Yürümekte zorlanıyordum ve ameliyat olmak zorunda kaldım. Ancak geri döndüğümde hâlâ çok fazla ağrım vardı. Ağustosta doktor bana ilaç tedavisi görmemi ve dört ay evde kalmamı söyledi. Başta aksıyordum, ancak ancak ocakta dönebildim”.
Menez: “Milan’la neden bitti? Montella, Galliani’ye beni kovmasını söyledi. Ben asi biriydim, gençken bir scooter çaldım”
Neden Milan’la bitti?
"Amerika’da kampa gitmiştik. Liverpool’a karşı oynanan bir hazırlık maçında beni yedek kulübesine çekti, ben de sonraki antrenmanda isteksiz davrandım. O da beni kovdu, ben de ona sert bir şekilde karşılık verdim. Antrenmanın sonunda Galliani’yi arayıp beni göndermesini söyledi. Fevri biriydim, suç bendeydi. Karakterim beni sınırladı, bunu kabul ediyorum. Çok daha fazlasını yapabilirdim. Düşünmeden, içgüdüyle oynuyordum. Topla eğlenmek istiyordum ve bu da belki öfkemi iyi yönetemememe yol açıyordu".
Asi Menez
"Asi Menez nasıl ortaya çıktı? Büyüdüğüm ortam bana yardımcı olmadı. Annemle birlikte Paris banliyösünde yaşıyordum, kendini göstermen gereken bir arkadaş grubum vardı. Çok şey yaptık, bir keresinde pizza söyledik ve ben kuryenin skuterini çaldım. PSG'de itirazlarım yüzünden çok sayıda sarı kart gördüm. 24 yaşındaydım ve profesyonel gibi düşünen bir kafaya sahip değildim. Kendimi bir çocuk gibi hissediyordum, adaletsizlikten nefret ediyordum ve kontrolümü kaybediyordum."
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