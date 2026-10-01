Jeremy Menez, LaGazzetta dello Sport'a verdiği uzun röportajda Milan'daki geçmişini anlattı: “Psg'de geçirdiğim üç yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı. Ibrahimovic ile Thiago Silva'nın Galliani'yi aradığını hatırlıyorum. Adriano, tatilde olduğum Ibiza'ya geldi ve beni ikna etti. İlk yıl inanılmazdı: 16 gol ve 4 asist. Ancak ikinci yıl kötü geçti. Bir antrenman sırasında yokuş yukarı depar attım ve sırtımda inanılmaz bir ağrı hissettim. Psg'deyken zaten fıtık ameliyatı olmuştum ve vücudumun o bölgesi bana sorun çıkarıyordu. Yürümekte zorlanıyordum ve ameliyat olmak zorunda kaldım. Ancak geri döndüğümde hâlâ çok fazla ağrım vardı. Ağustosta doktor bana ilaç tedavisi görmemi ve dört ay evde kalmamı söyledi. Başta aksıyordum, ancak ancak ocakta dönebildim”.