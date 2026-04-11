Mendy: Fas'ın şampiyonluğu birdenbire geldi... Biz de bu kararın bir "1 Nisan şakası" olduğunu sanıyorduk

Mendy, "The Mo Show" adlı podcast'te yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fas maçında yaşananlar benim için olağanüstü bir durumdu; çünkü ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Daha önce oynadığım hiçbir maçta, özellikle de finalde, rakip takımın yedek kulübesinden birinin bu şekilde 'havlumu' alması gibi bir şey olmamıştı."

"Maalesef futbol'da bu tür şeyler olabilir ve kabul etmek gerekir. Büyük bir maçtı ve konsantrasyonumu korumak istiyordum, bu yüzden yedek kalecimizin yardımıyla bu tür tartışmalara aldırış etmedim" diye ekledi.

Konuşmasına şöyle devam etti: "Yaşanan olaylar nedeniyle Fas maçı kariyerimin en zor maçıydı. Hem taraftarların baskısı hem de oyuncularla yaşanan kavgalar ve diğer tuhaf olaylar nedeniyle inanılmaz bir baskı altında oynadık."

Ve şöyle devam etti: "Fas taraftarları çok gürültülüydü. 80 bin seyircinin bulunduğu bir stadyumda ev sahibi ülke karşısında oynamak zordur. Isınmaya çıktığımda 'Hayatımda böyle bir şey görmedim' dedim."

"Maçtan iki gün sonra bile taraftarların gürültüsü kulaklarımda ve kafamda yankılanıyordu. Dediğim gibi, kariyerim boyunca daha önce böyle bir şey yaşamamıştım."



