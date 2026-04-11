Mendy: Fas'ın şampiyonluğu birdenbire geldi... Biz de bu kararın bir "1 Nisan şakası" olduğunu sanıyorduk

Mendy, Afrika şampiyonluğunun elinden alınması kararına değinerek şöyle konuştu: "Maçı sonuna kadar tamamladığımızı hatırlamalıyız; galibiyeti elde ettik, sonuç herkes tarafından kabul edildi ve kutlamaları da izledik; her şey şampiyonluğumuzu gösteriyor."
Sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en güçlü 10 takımı arasında yer alan Fas karşısında muhteşem bir performans sergiledik. Fas çok güçlü bir takım ve harika oyunculara sahip."
Fatih Terim, Fas'ı överek şunları söyledi: "Fas milli takımı 5 yıldan fazla bir süredir yüksek seviyede performans gösteriyor ve bu konumda olmayı hak ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve daha fazlasını başarmaya çok yakındı, ancak biz üstünlük sağlayarak herkesin gözü önünde Afrika Uluslar Kupası'nı kazandık."
Mendy sözlerine şöyle devam etti: "CAF'ın şampiyonluğu geri alıp Fas'a verme kararı bizi büyük bir şokta bıraktı. Bu karar birdenbire geldi. Haberi gördüğümde duygularım karıştı ve bunun bir şaka olduğunu düşündüm."
Mendy, "Haber sitelerinin yanlış haber yayınladığını düşündüm, sonra kendim Afrika Futbol Konfederasyonu'nun sitesine girdim. Kararın sadece bir '1 Nisan şakası' olduğunu sanıyorduk, ama gerçekti" dedi.
Şampiyonluğun geri alınması konusuna değinen Mendy, "Senegal Futbol Federasyonu şampiyonluğu geri almak için tüm gücüyle çalışıyor ve sonuç tek olmalı: Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nı kazanması" dedi.