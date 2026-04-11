Mendy: Fas'ın şampiyonluğu birdenbire geldi... Biz de bu kararın bir "1 Nisan şakası" olduğunu sanıyorduk

Suudi Al-Ahli kalecisinden sansasyonel açıklamalar

Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen Senegalli kaleci Édouard Mendy, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun ülkesinin milli takımından alınarak Fas'a verilmesi konusunda sert çıkıştı.

Senegalli milli takım, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ancak maç sırasında Senegal'in Fas'a verilen penaltı kararına itiraz ederek birkaç dakika sahadan ayrılması, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) geçtiğimiz Mart ayında "Teranga Aslanları"ndan şampiyonluğu alıp Fas'a verme kararı almasına neden oldu.

    Havlu olayı ve final atmosferi

    Mendy, "The Mo Show" adlı podcast'te yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fas maçında yaşananlar benim için olağanüstü bir durumdu; çünkü ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Daha önce oynadığım hiçbir maçta, özellikle de finalde, rakip takımın yedek kulübesinden birinin bu şekilde 'havlumu' alması gibi bir şey olmamıştı."

    "Maalesef futbol'da bu tür şeyler olabilir ve kabul etmek gerekir. Büyük bir maçtı ve konsantrasyonumu korumak istiyordum, bu yüzden yedek kalecimizin yardımıyla bu tür tartışmalara aldırış etmedim" diye ekledi.

    Konuşmasına şöyle devam etti: "Yaşanan olaylar nedeniyle Fas maçı kariyerimin en zor maçıydı. Hem taraftarların baskısı hem de oyuncularla yaşanan kavgalar ve diğer tuhaf olaylar nedeniyle inanılmaz bir baskı altında oynadık."

    Ve şöyle devam etti: "Fas taraftarları çok gürültülüydü. 80 bin seyircinin bulunduğu bir stadyumda ev sahibi ülke karşısında oynamak zordur. Isınmaya çıktığımda 'Hayatımda böyle bir şey görmedim' dedim."

    "Maçtan iki gün sonra bile taraftarların gürültüsü kulaklarımda ve kafamda yankılanıyordu. Dediğim gibi, kariyerim boyunca daha önce böyle bir şey yaşamamıştım."


  • Afrika Uluslar Kupası'nın iptal edilmesi

    Mendy, Afrika şampiyonluğunun elinden alınması kararına değinerek şöyle konuştu: "Maçı sonuna kadar tamamladığımızı hatırlamalıyız; galibiyeti elde ettik, sonuç herkes tarafından kabul edildi ve kutlamaları da izledik; her şey şampiyonluğumuzu gösteriyor."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en güçlü 10 takımı arasında yer alan Fas karşısında muhteşem bir performans sergiledik. Fas çok güçlü bir takım ve harika oyunculara sahip."

    Fatih Terim, Fas'ı överek şunları söyledi: "Fas milli takımı 5 yıldan fazla bir süredir yüksek seviyede performans gösteriyor ve bu konumda olmayı hak ediyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve daha fazlasını başarmaya çok yakındı, ancak biz üstünlük sağlayarak herkesin gözü önünde Afrika Uluslar Kupası'nı kazandık."

    Mendy sözlerine şöyle devam etti: "CAF'ın şampiyonluğu geri alıp Fas'a verme kararı bizi büyük bir şokta bıraktı. Bu karar birdenbire geldi. Haberi gördüğümde duygularım karıştı ve bunun bir şaka olduğunu düşündüm."

    Mendy, "Haber sitelerinin yanlış haber yayınladığını düşündüm, sonra kendim Afrika Futbol Konfederasyonu'nun sitesine girdim. Kararın sadece bir '1 Nisan şakası' olduğunu sanıyorduk, ama gerçekti" dedi.

    Şampiyonluğun geri alınması konusuna değinen Mendy, "Senegal Futbol Federasyonu şampiyonluğu geri almak için tüm gücüyle çalışıyor ve sonuç tek olmalı: Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nı kazanması" dedi.


    Stadyumdan ayrılma

    Senegal oyuncularının sahadan ayrılmasıyla ilgili olarak tecrübeli kaleci şunları söyledi: "Bazıları Senegal milli takımının sahadan tamamen ayrıldığını söylüyordu, ancak gerçekte durum farklıydı çünkü sahada hala oyuncular vardı ve biz maçtan çekilmedik; bu sadece bir tepkiydi."

    Ve şöyle devam etti: "Maçla ilgili haberlerde, oyunun birkaç dakika durduğu, ardından normal seyrine döndüğü ve takımımızın söylendiği gibi tamamen sahayı terk etmediği belirtildi. Eğer böyle bir şey olsaydı, hakem maçın bittiğini ilan eder ve Fas'ın çekilme nedeniyle galip geldiğini ilan ederdi."

  • FIFA'ya yönelik saldırı

    Mendy, yaptığı açıklamada Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) eleştirerek şöyle dedi: "FIFA'nın bilinen sloganı, sporun dünyayı birleştirdiği yönündedir, ancak Fas'ın karşısında yaşananlar bunun tam tersiydi."

    "CAF'ın kararının ardından son birkaç gün içinde aldığımız desteğin boyutunu hayal bile edemezdim, çok sayıda taraftar kazandık" diye vurguladı.

    "Oğlum şampiyonluğun ardından büyük bir sevinç duyuyordu ve turnuvanın iptal edildiğini ona nasıl söyleyeceğimi bilemedim, bu kesinlikle zor duygular" diye devam etti.

    Peru maçı öncesi kutlamalar

    Bu konuyla ilgili olarak Mendy şunları söyledi: "Bazıları bizim kibirli davrandığımızı ya da CAF'ın kararını manipüle ettiğimizi düşündü, ancak gerçekte tüm bunları planlamamıştık."

    Ve şöyle devam etti: "Kutlama, karar verilmeden önce planlanmıştı ve kupayı herkesin önünde kaldırmak için tüm masraflar karşılanmıştı. CAF'ın kararını kabul etmesek de, kimseyi kırmak niyetinde değildik."