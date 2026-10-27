Ocak ayındaki transfer dönemine ve gelecek yaza hazırlanan Barcelona, bek rotasyonunu genişletebilecek bir takviye arayışına şimdiden başladı.
Nitekim son iki transfer döneminde Hansi Flick ve sportif direktör Deco, Alejandro Balde'yi takımda tutmak zorunda kaldı. Bu sezon yalnızca 3 maçta forma giyen Balde, Real Madrid'e kaybedilen El Clasico'da da Espart'ın yerine oyuna girmek zorunda kaldı.
İspanyol oyuncunun ocak ayında ayrılması somut bir ihtimale dönüşebilir. Katalan kulübünün de bu noktada harekete geçmesi gerekecek. Katalan kulübü Sport'un doğruladığına göre, Deco'nun listesindeki güçlü adaylardan biri Juventuslu Andrea Cambiaso.