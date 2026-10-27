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cm cambiaso balde 2026
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Mendes, Balde'yi Roma'ya önerdi: Barcelona'da yerini doldurmak için Juventus'tan Cambiaso

Juventus
Roma
Barcelona
A. Balde
A. Cambiaso

İtalyan kanat oyuncusu Juventus'ta satılamazlar arasında değil.

Ocak ayındaki transfer dönemine ve gelecek yaza hazırlanan Barcelona, bek rotasyonunu genişletebilecek bir takviye arayışına şimdiden başladı.

Nitekim son iki transfer döneminde Hansi Flick ve sportif direktör Deco, Alejandro Balde'yi takımda tutmak zorunda kaldı. Bu sezon yalnızca 3 maçta forma giyen Balde, Real Madrid'e kaybedilen El Clasico'da da Espart'ın yerine oyuna girmek zorunda kaldı.

İspanyol oyuncunun ocak ayında ayrılması somut bir ihtimale dönüşebilir. Katalan kulübünün de bu noktada harekete geçmesi gerekecek. Katalan kulübü Sport'un doğruladığına göre, Deco'nun listesindeki güçlü adaylardan biri Juventuslu Andrea Cambiaso.

  • BALDE-ROMA ZİRVESİ

    Alejandro Balde Katalan kulübünden ayrılmak istiyor. Gerekirse kiralık olarak da gitmeye razı; ocak ayında daha fazla forma şansı bulup kendini mutlaka göstermek istiyor. Il Messaggero'nun haberine göre, Jorge Mendes, doğrudan menajerliğini yaptığı 2003 doğumlu beki son günlerde Roma'ya yeniden önerdi.

    Roma bu öneriye kapıyı kapatmadı. Kulüp, yaz transfer döneminin sonundan bu yana Gian Piero Gasperini için kanatlarda bir takviye arayışını sürdürüyor.

  • Cambiaso beğeniliyor

    Aslında Juventus, yaz transfer döneminin sonlarında Baldé için harekete geçmişti ancak Barcelona o dönemde oyuncunun bonservisine 40/50 milyon euro değer biçmişti. Bugün Andrea Cambiaso'nun da değerlendirmeye dahil edilmesiyle görüşmelerin seyri değişebilir.

    Hem sağda hem solda oynayabilen Cambiaso, şu sıralar en iyi döneminden geçmiyor ve yeniden çıkış yakalamak istiyor. Hücuma katkı veren bir bek olarak Baldé ayrılmasa bile Hansi Flick'in rotasyonuna iyi uyum sağlayabilir. Sport'a göre aynı mevkide oynayan ve takımdan ayrılabilecek bir başka Barcelona oyuncusu daha var: Bayern Münih'in ilgilendiği Jules Koundé.

  • 30 milyon istendi

    Bu transferlerdeki sorun mu? Hiçbiri mali açıdan pek avantajlı değil. Bir yandan Barcelona, Balde için indirim yapmayacak; diğer yandan Juventus, Cambiaso'nun 30 Haziran 2029'da sona erecek sözleşmesinin verdiği güçle 30 milyon avronun altına inmek istemiyor.

    Ocak ayında genellikle bu düzeyde paralar el değiştirmiyor. Bu nedenle daha yaratıcı ve farklı formüllerle transfer yapma seçenekleri tüm büyük kulüpler için yalnızca açık kalmıyor, aynı zamanda öncelik taşıyor.

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