Alejandro Balde Katalan kulübünden ayrılmak istiyor. Gerekirse kiralık olarak da gitmeye razı; ocak ayında daha fazla forma şansı bulup kendini mutlaka göstermek istiyor. Il Messaggero'nun haberine göre, Jorge Mendes, doğrudan menajerliğini yaptığı 2003 doğumlu beki son günlerde Roma'ya yeniden önerdi.

Roma bu öneriye kapıyı kapatmadı. Kulüp, yaz transfer döneminin sonundan bu yana Gian Piero Gasperini için kanatlarda bir takviye arayışını sürdürüyor.