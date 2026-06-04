United'ın başkanı, kulübün işleri üzerindeki dış etkenlerin etkisi konusunda özellikle kararlı bir tavır sergiledi. Transfer ücretlerinin ve menajer taleplerinin giderek yükseldiği bir ortamda Berrada, United'ın piyasanın kaprislerine tepki vermek yerine kendi şartlarına göre hareket edeceğini vurguladı. Odak noktası, kulübün mali sağlığını tehlikeye atabilecek kısa vadeli çözümlerden ziyade uzun vadeli sürdürülebilirliktir.

"Gerçekten disiplinli olmalıyız; bu kadar basit. Bir planımız var; neye yatırım yapabileceğimizi biliyoruz ve buna sadık kalmalıyız. Bazı durumlarda, bunun sadece önümüzdeki iki veya üç yıl için değil, önümüzdeki 10 yıl için de doğru olduğunu bilerek bir yatırım yapmaya karar verebiliriz. Ancak açıkçası, ulaşmaya çalıştığımız hedefe odaklanmaya devam etmeliyiz. Piyasanın veya menajerlerin ne yapmamız gerektiğini dikte etmesine izin vermemek çok önemli,” diye ekledi Berrada.



