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"Menajerlerin bize ne yapacağımızı dikte etmesine izin vermeyeceğiz" - Manchester United CEO'su, Michael Carrick yönetimindeki yaz transfer dönemi öncesinde "net bir plan" ortaya koydu
Başarılı bir işe alım süreci için bir kılavuz
Berrada, United'ın geçen sezon takımın kaderini değiştiren başarılı transfer modelini tekrarlamayı planladığını açıkladı. Kulübün resmi "Inside Carrington" podcast'inde konuşan CEO, futbol direktörü Jason Wilcox'un liderliğindeki yapının 2026-27 sezonu için belirli bir vizyonu hayata geçirmeye hazır olduğunu belirtti.
Omar, "Geçen yaz yaptıklarımızın şablonunun tekrarlanacağını düşünüyorum" diyor. "Transfer dönemine girdiğinizde, nasıl çıkacağınızı bilemezsiniz, ancak gerçekten hazırlıklı olmalısınız. Net bir planınız olmalı; hangi pozisyonları güçlendirmek istediğinizi tam olarak bilmelisiniz ve her türlü olasılığa hazırlıklı olmalısınız. Beklemediğimiz ayrılıklar olabilir; transfer döneminin başında belki de olmayan fırsatlar piyasada ortaya çıkabilir."
Dış piyasa baskılarına direnmek
United'ın başkanı, kulübün işleri üzerindeki dış etkenlerin etkisi konusunda özellikle kararlı bir tavır sergiledi. Transfer ücretlerinin ve menajer taleplerinin giderek yükseldiği bir ortamda Berrada, United'ın piyasanın kaprislerine tepki vermek yerine kendi şartlarına göre hareket edeceğini vurguladı. Odak noktası, kulübün mali sağlığını tehlikeye atabilecek kısa vadeli çözümlerden ziyade uzun vadeli sürdürülebilirliktir.
"Gerçekten disiplinli olmalıyız; bu kadar basit. Bir planımız var; neye yatırım yapabileceğimizi biliyoruz ve buna sadık kalmalıyız. Bazı durumlarda, bunun sadece önümüzdeki iki veya üç yıl için değil, önümüzdeki 10 yıl için de doğru olduğunu bilerek bir yatırım yapmaya karar verebiliriz. Ancak açıkçası, ulaşmaya çalıştığımız hedefe odaklanmaya devam etmeliyiz. Piyasanın veya menajerlerin ne yapmamız gerektiğini dikte etmesine izin vermemek çok önemli,” diye ekledi Berrada.
Veriye dayalı kararlar ve liderlik
Manchester United’ın transfer piyasasındaki yeni verimliliğinin temelinde, üst düzey veri analizinin entegrasyonu yatıyor. Veri direktörü Michael Sansoni’nin rehberliğinde kulüp, riski en aza indirip her yeni transferin etkisini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Berrada, istikrarlı bir futbol yönetim ekibi ile modern teknolojinin birleşiminin, kulübü önceki yıllara kıyasla çok daha avantajlı bir konuma getirdiğine inanıyor.
“Bu yüzden hazır olmalıyız; çevik ve esnek olmalıyız. Ancak net bir planımız var. Jason Wilcox ve ekibi bu planı uygulamak için çok iyi bir yapıya sahip. Geçen sezon gördüklerimizin bizim için iyi bir yol olduğunu düşünüyorum; yani deneyim ve gençliğin bir karışımını istiyoruz; Premier Lig'de performans gösterebildiğini kanıtlamış oyuncularla, belki de Premier Lig dışında çok iyi performans gösteren oyuncuların bir karışımını istiyoruz. Futbol liderlik ekibine ve Michael Sansoni’nin ekibine veri alanında yaptığımız yatırımlara baktığımda, oldukça iyi durumdayız ve ekip oturdukça ve bu alanlara yatırım yapmaya devam ettikçe kararların kalitesinin de artmaya devam edeceğini düşünüyorum.”
- Getty Images Sport
Dönüşümle dolu bir yılı değerlendirmek
Yönetim kurulundaki bu güven, on iki ay önce gerçekleştirilen titiz transfer çalışmalarından kaynaklanıyor. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko ve Premier Lig’de “Sezonun En İyi Transferi” seçilen kaleci Senne Lammens gibi transferler, mevcut stratejinin doğruluğunu kanıtladı. Bu takviyeler, Michael Carrick’in kulübü üçüncü sıraya taşıyarak Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmesine yardımcı olma konusunda kilit rol oynadı.
Berrada, “Geçen yıl yaptığımız dört önemli transfer gerçekten çok iyi sonuç verdi” diye ekliyor. “Hepsi bu sezonun başarısında önemli bir rol oynadı. Hepsi birbirinden çok farklı. Senne yaşına göre çok daha olgun; Cunha çok karizmatik bir oyuncu ve bunu sahada görebilirsiniz. Bryan biraz daha sessizdir, ancak sahaya çıkar çıkmaz bir lider haline gelir. Sesko ise buraya geldiğinden beri her gün gelişme gösterme arzusu sergiledi ve son birkaç aydır bunun sonuçlarını görüyoruz. Bu nedenle, yaptığımız dört deneyimli transferden çok memnunuz ve kazanmaya ve başarıya aç bir kadromuz olduğunu unutmadan bu yolda devam etmek istiyoruz.”