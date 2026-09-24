Getty Images Sport
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'Menajerime telefonlar geldi' - Real Madrid yıldızı Marc Cucurella, Barcelona transfer söylentilerine açıklık getirdi ve Rodri'ye yönelik gizli mesaj görevini itiraf etti
Barcelona söylentileri küçümsendi
Cucurella, bu yılın başlarında başlangıç değeri 55 milyon euro (47 milyon sterlin) olan, olası ek ödemeler kapsamında ilave 5 milyon euro (4 milyon sterlin) üzerinde anlaşmaya varılan yüksek profilli bir transferle Bernabeu'ya geçişini tamamladı. İspanyol oyuncu kısa sürede ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı ve Mourinho'nun sol kanattaki ilk tercihi olarak Alvaro Carreras'ın önüne geçti.
Defans oyuncusu, İspanya'nın başkentinde sözleşmeye imza atmadan önce ezeli rakip Barcelona'ya transferiyle güçlü şekilde anılıyordu. Katalan devi, Alejandro Balde'nin uzun vadeli geleceğine ilişkin süren şüpheler nedeniyle piyasayı yakından takip ediyor olarak aktarılıyordu.
Manşetleri domine eden bitmek bilmeyen spekülasyonlara rağmen, Blaugrana'dan resmi bir girişim hiçbir zaman gerçekleşmedi. Real Madrid kararlı bir hamleyle devreye girdi, bekin imzasını aldı ve La Masia çıkışlı oyuncunun Camp Nou'ya dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.
- Getty Images Sport
'Gerçek bir ilgi değil'
İspanyol yayıncı COPE'a konuşan Cucurella, Katalonya'ya bir transferin tamamlanmaya hiç yaklaşmadığı fikrini net bir şekilde reddetti. Madrid yıldızı, ekibiyle Barcelona yönetimi arasındaki temasın boyutunu açıkladı.
Eski Chelsea beki, yaz aylarındaki söylentiler hakkında ısrarla soru sorulması üzerine, “Hayır, hayır, hayır. Menajerim birkaç telefon aldı ama bunun ötesine gitmedi. Bunun gerçek bir ilgi olarak değerlendirilebileceğini sanmıyorum” dedi.
Rodri'nin Katalan tercihi
Kendi transfer sürecinin ötesinde, Cucurella kendisini Real Madrid için doğaçlama bir menajer gibi hareket ederken buldu. Milli takımdan takım arkadaşı Rodri, İspanya'nın en büyük iki kulübü arasındaki seçeneklerini değerlendirirken, savunmacı orta sahayı Bernabeu'daki Mourinho devrimine katılması için ikna etmeye çalıştı.
Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı; Rodri, Pedri ile birlikte yeni bir orta saha ortaklığı kurmak için Barcelona'ya imza atmayı tercih etti. Aralarındaki özel konuşmaları hatırlayan Cucurella, orta sahanın niyeti konusunda ağzını sıkı tuttuğunu söyledi.
“Bana ‘Göreceğiz’ gibi bir şey söyledi” diye hatırladı Cucurella. “Onun adına mutluyum ama umarım çok fazla başarı elde etmez, çünkü bu bizim başarımızın sonu anlamına gelir.”
- Pressinphoto
Bernabeu'daki statüsünü perçinliyor
Carreras'ın önünde kendisini sağlam biçimde ilk tercih olarak kabul ettiren Cucurella, şimdi sezonun geri kalanında yüksek bonservis bedelini haklı çıkarmakla görevli. Mourinho'nun yönetiminde savunmacıdan, Real Madrid savunma hattının kilit parçalarından biri olmayı sürdürmesi beklenecek.
Bu arada, Rodri ile arasındaki kişisel rekabet de gelecekteki Clasico karşılaşmalarına yeni bir boyut katıyor. İspanya milli takımının iki oyuncusu da kendi takımlarına uyum sağlarken, performansları iç üstünlük mücadelesinin gidişatını şüphesiz etkileyecek.
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