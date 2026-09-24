Cucurella, bu yılın başlarında başlangıç değeri 55 milyon euro (47 milyon sterlin) olan, olası ek ödemeler kapsamında ilave 5 milyon euro (4 milyon sterlin) üzerinde anlaşmaya varılan yüksek profilli bir transferle Bernabeu'ya geçişini tamamladı. İspanyol oyuncu kısa sürede ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı ve Mourinho'nun sol kanattaki ilk tercihi olarak Alvaro Carreras'ın önüne geçti.

Defans oyuncusu, İspanya'nın başkentinde sözleşmeye imza atmadan önce ezeli rakip Barcelona'ya transferiyle güçlü şekilde anılıyordu. Katalan devi, Alejandro Balde'nin uzun vadeli geleceğine ilişkin süren şüpheler nedeniyle piyasayı yakından takip ediyor olarak aktarılıyordu.

Manşetleri domine eden bitmek bilmeyen spekülasyonlara rağmen, Blaugrana'dan resmi bir girişim hiçbir zaman gerçekleşmedi. Real Madrid kararlı bir hamleyle devreye girdi, bekin imzasını aldı ve La Masia çıkışlı oyuncunun Camp Nou'ya dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.



