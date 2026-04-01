Menajeri, Mikel Arteta'nın 'ciddi' ilgisini doğrularken, Arsenal 100 milyon avroluk Bayer Leverkusen yıldızını transfer etmek için 'en avantajlı konumda'

Arteta, Kofane'de Arsenal'in forvet sorununa uzun vadeli bir çözüm bulmuş gibi görünüyor. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm turnuvalarda 39 maçta 7 gol atıp 8 asist yaparak göze çarpan bir performans sergiledi. Gunners'ın bu Bundesliga yıldızını transfer etmek istediği yönünde güçlü söylentiler vardı ve şimdi de oyuncunun menajeri Eric Depolo, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Depolo, Daily Arsenal'e verdiği röportajda, "Evet, Arsenal'in ilgisi gerçek. Teknik direktör [Arteta] onu çok beğeniyor" dedi. "Arsenal ile temas halindeyiz. Ancak şu anda onların odak noktası ligi kazanmak; ondan sonra her şey yoluna girecek."