Menajeri, Mikel Arteta'nın 'ciddi' ilgisini doğrularken, Arsenal 100 milyon avroluk Bayer Leverkusen yıldızını transfer etmek için 'en avantajlı konumda'
Arteta, bir numaralı transfer hedefini belirledi
Arteta, Kofane'de Arsenal'in forvet sorununa uzun vadeli bir çözüm bulmuş gibi görünüyor. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm turnuvalarda 39 maçta 7 gol atıp 8 asist yaparak göze çarpan bir performans sergiledi. Gunners'ın bu Bundesliga yıldızını transfer etmek istediği yönünde güçlü söylentiler vardı ve şimdi de oyuncunun menajeri Eric Depolo, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Depolo, Daily Arsenal'e verdiği röportajda, "Evet, Arsenal'in ilgisi gerçek. Teknik direktör [Arteta] onu çok beğeniyor" dedi. "Arsenal ile temas halindeyiz. Ancak şu anda onların odak noktası ligi kazanmak; ondan sonra her şey yoluna girecek."
Şaşırtıcı 100 milyon avroluk değerleme
Sky Germany'nin önceki haberlerinde 60-70 milyon avro civarında bir fiyat etiketi öne sürülse de, Kofane'nin menajeri forvetin mevcut piyasa koşullarında çok daha yüksek bir değere sahip olduğunu düşünüyor. Depolo, genç oyuncuyu BayArena'dan koparmak isteyen herhangi bir kulübün cüzdanını iyice açması gerektiği konusunda ısrarcı.
“O 100 milyon avroluk bir oyuncu. Kofane ile Arsenal, önümüzdeki 10 yıl boyunca en iyi forvetine sahip olacak,” dedi menajer cesurca. Depolo övgülerine devam ederek, müvekkilini kıtadaki yaş grubunun en yetenekli oyuncusu olarak nitelendirdi. "Şu anda Avrupa'nın en iyi ve en eksiksiz U21 forveti. Hızlı, teknik, savunmada çok iyi ve hava toplarında güçlü. Tüm bu özellikleri tek bir forvette bulmak çok zor."
Avrupalı devlerin yoğun rekabeti
Leverkusenli oyuncuya duyulan hayranlık konusunda Arsenal kesinlikle tek başına değil. Depolo’ya göre, dünya futbolunun önde gelen kulüpleri oyuncuyu takip etmeye başladıkça telefonu hiç susmuyor. İlgilenenler listesinde Premier Lig’deki rakipler Chelsea, Newcastle, Everton ve Brentford’un yanı sıra Avrupa’nın devleri Barcelona ve Bayern Münih de yer alıyor.
Depolo, bu yaygın ilgiyi değerlendirirken, "Hayatımda Kofane ile ilgili şu anda olduğu kadar çok telefon almamıştım" dedi. Ancak, ilgilenenlerin sayısının çokluğuna rağmen, menajer, Arsenal'in kendine özgü ortamının, bu üretken genç oyuncuyu transfer etmek isteyen rakiplerine karşı belirgin bir avantaj sağladığını ima etti.
Arsenal'in neden avantajlı olduğu
Avrupa’nın en çok rağbet gören genç forvet yarışında şu anda kimin önde olduğu sorulduğunda Depolo, gözünü kuzey Londra’ya dikti. Mevcut Arsenal kadrosundaki kültürel ve kişisel bağları, diğer destinasyonlara kıyasla Emirates Stadyumu’na transferi lehine dengeleri değiştirebilecek kilit faktörler olarak gösterdi.
"Bunu söylemek için henüz çok erken ama oyuncunun Mikel Arteta gibi İspanyolca konuşması ve William Saliba'nın Kamerunlu olması nedeniyle Arsenal'in en önde olduğunu söyleyebilirim," diye konuştu Depolo. Zemin hazır gibi göründüğüne göre, top artık Leverkusen'in istediği bedeli karşılamak ve dünya futbolunun en umut vaat eden yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için Arsenal'de.