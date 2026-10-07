Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın menajeri Enzo Raiola, Radio Napoli Centrale'ye konuştu: "Yıllardır Donnarumma'nın en iyisi olacağını söylüyorum. Bazı maçlarda ve bazı anlarda, bazıları Gianluigi hakkında şüphe ve eleştirileri büyüttü. Ben her zaman sakin olunmasını savundum. Bir gün Milli Takım'da önemli bir projenin parçası olacağını hep söyledim. Birçok kişi Donnarumma'yı, özellikle de oyuncunun değeri açısından, haksız yere eleştirdi. Şimdi Milli Takım'ın liderliği kaybedildi. Onun adına çok mutluyum. İtalya'yı tam anlamıyla temsil ediyor. Castellammare, büyük kalecilerin şehri. Campania her zaman önemli bir kaynak oldu. Gigio'ya yönelik eleştiriler mi? Her zaman çok fazlaydı. Birkaç beğeni daha almak için hatalarını öne çıkarıyorlardı. Gigio sade bir çocuk. Anlarını ailesiyle ve arkadaşlarıyla yaşamayı seviyor. Günlük hayatını evde, normal bir insan gibi geçiriyor. Gücü de burada: hiçbir zaman havalara girmemiş, her zaman ayakları yere basan, onu her zaman koruyan düzenli bir aileye sahip bir çocuk. Kaleci rolü nedeniyle sorumlulukları olduğunu biliyor".
Menajeri Donnarumma: “Onu haksız yere eleştirdiler. Manchester City meselesi mi? Kendisine güvence verildi, sorun yok.”
HAALAND İLE İLİŞKİ
"Aynı karaktere sahip iki genç. Haaland, Mino Raiola tarafından temsil edildi. Daha önce de Gigio’nun Mino’yla özel bir ilişkisi vardı. İkisi de iyi çocuklar, altın kalpli iki savaşçı. Bu yüzden birlikte iyi anlaşıyorlar. Mancini’yle ilişkisi mi? Gigio ile teknik direktör arasında özel bir ilişki var, milli takım teknik direktörü düğüne de gitti. Özellikle birbirlerine söyleyecekleri bir şey yok".
Manchester City’de kaos
"Manchester City’deki kaos bir şeyi değiştirebilir mi? Hayır, bizim için de Gigio için de hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Zaman zaman bazı haberler çıkıyor. Kulüp Gigio ile konuştu, herkes sakin. Şimdi Liverpool ve PSG’ye karşı önemli maçlar var, ardından spor adaleti kendi seyrinde işleyecek. Ama Gigio, Manchester City’den güvence aldı".
MİLLİ TAKIMA DUYULAN SEVGİ
"İtalya ile Dünya Kupası mı? Donnarumma, Dünya Kupası'nda olamamayı çok ağır yaşıyor. Bu onun en büyük hedefi ve bütün İtalyan çocukların da böyle olması gerekir. Gazetelerde, çocukların İtalya'dan çağrı almazlarsa gidip başka yerde oynadıklarını okuduğumda şunu söylüyorum: o zaman çağrılmamaları gerekir. Gigio, milli takımdan söz ettiğinde gözleri parlıyor. Ve her marşı söylediğinde benim de gözlerim doluyor, duygulanıyorum. Şimdi bir de kaptanlık pazubandı var. Fransa'ya karşı canavar gibi miydi? Daha uzun yıllar öyle olacak!"
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