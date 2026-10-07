Menajeri Donnarumma: “Onu haksız yere eleştirdiler. Manchester City meselesi mi? Kendisine güvence verildi, sorun yok.”

Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın menajeri Enzo Raiola, Radio Napoli Centrale'ye konuştu: "Yıllardır Donnarumma'nın en iyisi olacağını söylüyorum. Bazı maçlarda ve bazı anlarda, bazıları Gianluigi hakkında şüphe ve eleştirileri büyüttü. Ben her zaman sakin olunmasını savundum. Bir gün Milli Takım'da önemli bir projenin parçası olacağını hep söyledim. Birçok kişi Donnarumma'yı, özellikle de oyuncunun değeri açısından, haksız yere eleştirdi. Şimdi Milli Takım'ın liderliği kaybedildi. Onun adına çok mutluyum. İtalya'yı tam anlamıyla temsil ediyor. Castellammare, büyük kalecilerin şehri. Campania her zaman önemli bir kaynak oldu. Gigio'ya yönelik eleştiriler mi? Her zaman çok fazlaydı. Birkaç beğeni daha almak için hatalarını öne çıkarıyorlardı. Gigio sade bir çocuk. Anlarını ailesiyle ve arkadaşlarıyla yaşamayı seviyor. Günlük hayatını evde, normal bir insan gibi geçiriyor. Gücü de burada: hiçbir zaman havalara girmemiş, her zaman ayakları yere basan, onu her zaman koruyan düzenli bir aileye sahip bir çocuk. Kaleci rolü nedeniyle sorumlulukları olduğunu biliyor".