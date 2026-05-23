Birkaç transfer dönemi boyunca bu Brezilyalı oyuncuyla adı anılan Manchester United, transfer çalışmalarını hızlandırdı; La Gazzetta dello Sport, transfer bedelinin 50 milyon avronun (43 milyon sterlin) üzerinde olacağını öne sürüyor. 26 yaşındaki oyuncu, Serie A’nın en güvenilir orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve Premier Lig’e geçişi artık an meselesi gibi görünüyor.

Gazeteci Michele Criscitiello'ya göre "neredeyse tamamlanmış" olan anlaşma, 48 milyon avro (41 milyon sterlin) temel ücret ve çeşitli performans bazlı bonuslardan oluşuyor. Atalanta için bu teklif, özellikle Bergamo ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamayıp gelecek sezonun Konferans Ligi'nde yer almaya razı olması nedeniyle reddedilemeyecek kadar önemli hale geldi. Bu finansal destek, 2023'te Old Trafford'a transfer olan Rasmus Hojlund'un ardından kulüp tarihindeki en büyük beşinci satış olacak.