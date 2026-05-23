Menajer, 'üst düzey bir kulüp'le görüşmeler yapıldığını doğrularken, Manchester United 43 milyon sterlinlik Ederson transferini tamamlamaya bir adım kaldı
Kırmızı Şeytanlar 43 milyon sterlinlik transferin eşiğinde
Birkaç transfer dönemi boyunca bu Brezilyalı oyuncuyla adı anılan Manchester United, transfer çalışmalarını hızlandırdı; La Gazzetta dello Sport, transfer bedelinin 50 milyon avronun (43 milyon sterlin) üzerinde olacağını öne sürüyor. 26 yaşındaki oyuncu, Serie A’nın en güvenilir orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve Premier Lig’e geçişi artık an meselesi gibi görünüyor.
Gazeteci Michele Criscitiello'ya göre "neredeyse tamamlanmış" olan anlaşma, 48 milyon avro (41 milyon sterlin) temel ücret ve çeşitli performans bazlı bonuslardan oluşuyor. Atalanta için bu teklif, özellikle Bergamo ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamayıp gelecek sezonun Konferans Ligi'nde yer almaya razı olması nedeniyle reddedilemeyecek kadar önemli hale geldi. Bu finansal destek, 2023'te Old Trafford'a transfer olan Rasmus Hojlund'un ardından kulüp tarihindeki en büyük beşinci satış olacak.
Atalanta teknik direktörü, 'somut görüşmelerin' sürdüğünü doğruladı
Cuma gecesi, Ederson'un Atalanta'nın Fiorentina ile oynadığı son Serie A maçının ilk on birinde dikkat çekici bir şekilde yer almaması üzerine transferle ilgili spekülasyonlar yeni bir boyut kazandı. Orta saha oyuncusu maçı yedek kulübesinden izledi; bu durum, son anda sakatlık riskini önlemek için ayrılışının planlandığına dair söylentileri daha da alevlendirdi. Bu gelişme, maçın hemen ardından kulübün teknik ekibi tarafından doğrulandı.
Oyuncunun yokluğuna değinen Atalanta teknik direktörü Raffaele Palladino, basın toplantısında şunları söyledi: "Ederson bugün oynamadı çünkü üst düzey bir kulüple somut görüşmeler var." Palladino, United'ın adını doğrudan anmasa da, mevcut haberler, her iki kulübün de evrak işlerinin son ayrıntılarını halletmeye çalıştığı için Brezilyalı oyuncunun bir sonraki durağının Carrington olacağını gösteriyor.
Carrick'in ilk kalıcı transferi mi?
Ederson'un transferi, kısa süre önce kulübün kalıcı teknik direktörü olarak atanan Carrick için önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Geçici teknik direktörlük döneminde takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İngiliz teknik adam, artık kadroyu kendi vizyonuna göre şekillendirmeyi hedefliyor. Ederson'un enerjisi ve top kazanma becerisi, Carrick'in Ocak ayında göreve geldiğinden beri uyguladığı taktiksel plana mükemmel bir uyum sağlıyor.
Atalanta’nın taktik motoru yoluna devam ediyor
Ederson, bu sezon 41 maça çıkarak 3 gol ve 2 asistle Atalanta’nın orta sahasının kalbi oldu. İnanılmaz çalışma temposu ve defansif sezgisiyle tanınan oyuncu, İtalya genelinde büyük övgüler topladı. Atalanta’nın eski teknik direktörü Gian Piero Gasperini, daha önce oyuncunun eşsiz yeteneklerini överek şöyle demişti: “En büyük gücü ne mi? Top kazanma yeteneği; kim karşısında olursa olsun kendine güveniyor.” Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Red Devils, Carrick'e futbolun en büyük ödülleri için rekabet edebilmesi gereken araçları sağlamak için hiç vakit kaybetmiyor.