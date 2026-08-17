Khalaili transferi, Inter için yaz transfer döneminde bir dönüm noktası oldu. CONI'nin, spor yapmaya uygunluk testlerinin geçilememesi nedeniyle koyduğu engel, Inter'i planlarını gözden geçirmeye zorladı; ardından önce savunmada Stones, sonra da kanatta Spence transferleri tamamlandı.
Bugün ise İsrailli oyuncu yine de kendisine yeni bir takım buldu ve Crystal Palace'ın yeni futbolcusu oldu. Oyuncunun menajeri Boaz Goren de 103FM'e konuşarak Inter'le gerçekleşmeyen transfer hakkında yeniden açıklamalarda bulundu.