"Inter’in çok net şekilde mükemmel bir seçenek olduğu ortadaydı, ancak iş imkansız hale geldiği için yolumuza devam ettik. O andan sonra şunu söyleyebilirim ki onun için ödenen, hiç de düşük olmayan bonservis bedelini karşılayabilecek ve Anan gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyan tüm Avrupa kulüpleri devreye girdi. Avrupa’nın dört bir yanında ve her seviyede. Menajer olarak bu oyuncu sayesinde temas kurduğum kulüplerin seviyesi beni bugün bile heyecanlandırıyor. Inter, o sistemle oynadığı için her zaman ilk sıradaydı, Crystal Palace ise ikinci sıradaydı".