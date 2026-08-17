18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
cm inter khalaili
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Menajer Khalaili: "Crystal Palace ile sağlık kontrolleri 2 dakika içinde tamamlandı. Inter en üst seviyedeydi ama İtalya'da oynayamaz"

Inter
Crystal Palace
Union St.Gilloise
A. Khalaili

Inter’le anlaşmanın durmasının ardından Anan Khalaili, Crystal Palace’ın yeni futbolcusu oldu.

Khalaili transferi, Inter için yaz transfer döneminde bir dönüm noktası oldu. CONI'nin, spor yapmaya uygunluk testlerinin geçilememesi nedeniyle koyduğu engel, Inter'i planlarını gözden geçirmeye zorladı; ardından önce savunmada Stones, sonra da kanatta Spence transferleri tamamlandı.

Bugün ise İsrailli oyuncu yine de kendisine yeni bir takım buldu ve Crystal Palace'ın yeni futbolcusu oldu. Oyuncunun menajeri Boaz Goren de 103FM'e konuşarak Inter'le gerçekleşmeyen transfer hakkında yeniden açıklamalarda bulundu.


  • Inter’le gerçekleşmeyen transfer, otelde bununla dalga geçiyorduk

    "Inter'in hayırını aşmak mı? Kulağa eğlenceli gelebilir ama kolaydı. Bir otelin odalarındaydık, Anan benim yan odamdaydı, aramızda bizi ayıran bir duvar vardı. Ona gittim ve bu meselenin artık çözülebilir olmadığını kesin olarak söyledim. Dört dakika sonra yeniden odama geldi ve sadece gülüyorduk. Bir durumun çözülemez olduğunu gördüğümüzde ne yaparız? Gülünür, sorun değil, ve yola devam edilir".

    • Reklam

  • İtalya'da oynamayacak, burada iki dakikadan az sürdü

    “Anan, protokol değişene kadar muhtemelen İtalya’da oynamayacak; oysa İngiltere’de konu gündeme geldiğinde doktorun ona onay vermesi iki dakikadan az sürdü.”

  • Inter zirvedeydi

    "Inter’in çok net şekilde mükemmel bir seçenek olduğu ortadaydı, ancak iş imkansız hale geldiği için yolumuza devam ettik. O andan sonra şunu söyleyebilirim ki onun için ödenen, hiç de düşük olmayan bonservis bedelini karşılayabilecek ve Anan gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyan tüm Avrupa kulüpleri devreye girdi. Avrupa’nın dört bir yanında ve her seviyede. Menajer olarak bu oyuncu sayesinde temas kurduğum kulüplerin seviyesi beni bugün bile heyecanlandırıyor. Inter, o sistemle oynadığı için her zaman ilk sıradaydı, Crystal Palace ise ikinci sıradaydı".

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin