Menajer, Jesse Lingard'ın Corinthians'a transferinin nasıl ayarlandığını anlatıyor; eski Manchester United yıldızı, Brezilya'da Memphis Depay ile yeniden bir araya gelmek için New York Red Bulls'u reddetti
Güney Kore'den Sao Paulo'ya
Lingard’ın Corinthians’a yaptığı şaşırtıcı transferin ayrıntıları gün yüzüne çıktı; 33 yaşındaki oyuncunun FC Seul’deki görevinin ardından Brasileirao’ya geçişinin baş mimarı Martins oldu. Proje başlangıçta Gremio'ya yönelik bir teklif olarak başlamıştı, ancak Porto Alegre ekibi anlaşmayı reddedince Martins, Parque Sao Jorge'deki yönetim kadrosuna yöneldi. New York Red Bulls'un ilgisine rağmen, Lingard nihayetinde bu spor projesinin ve Brezilya'da oynamanın kültürel cazibesinin etkisinde kaldı.
Temsilcinin sunumu ve görüntülü görüşme
Martins, bu transferin nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı olarak anlattı ve Brezilya’daki açık transfer döneminin serbest oyuncu için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Martins, Globo Esporte’ye verdiği demeçte, “Lingard’ın piyasada olduğunu gördüm ve çoğu transfer dönemi çoktan kapanmıştı. Brezilya, hâlâ açık olan birkaç pazardan biriydi. Ben de Vini’ye (müvekkiline) sordum: ‘Gremio’da Lingard’a ne dersin?’” dedi.
"Marcelo Paz ile iletişime geçtim ve Jesse'nin serbest olduğunu ve Brezilya'da oynamak istediğini söyledim. Koşulları açıkladım ve bunun çılgınca bir şey olmadığını, maaş sınırına uyacağını gösterdim. Ertesi gün Lingard ile video görüşmesi yaptık ve o andan itibaren görüşmeler çok hızlı ilerledi."
Depay'in etkisi
İngiliz oyuncunun kararında belirleyici bir faktör, eski Manchester United takım arkadaşı Depay'ın da burada olmasıydı. Hollandalı forvet, kulübün altyapısı ve Sao Paulo'daki yaşam tarzı hakkında çok olumlu yorumlarda bulunarak Lingard'ın bu transfer konusunda içini rahatlatmasına yardımcı oldu. Martins, "Bana şöyle dedi: 'Burası farklı. Burada 'iyi bir atmosfer' var, Brezilyalıların neşesini yansıtıyor,'" diye ekledi.
İlk maç mağlubiyetle sonuçlandı
Lingard, Çarşamba günü Corinthians'ın Fluminense'ye 3-1 yenildiği maçta yedek kulübesinden oyuna girerek ilk kez forma giydi. 47. dakikada Breno Bidon'un yerine oyuna giren Lingard, Maracana'da yeni takımının puan kazanmasına katkıda bulunamadı. Bu yenilgiyle Corinthians, dokuz maçta sadece 10 puan toplayarak Campeonato Brasileiro Serie A sıralamasında 11. sırada kaldı. Ligde üst üste altı maç kazanamayan takım, Pazar günü Internacional ile karşılaşacakları maçta galibiyet arayacak.