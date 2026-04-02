Menajer, Jesse Lingard'ın Corinthians'a transferinin nasıl ayarlandığını anlatıyor; eski Manchester United yıldızı, Brezilya'da Memphis Depay ile yeniden bir araya gelmek için New York Red Bulls'u reddetti

Martins, bu transferin nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı olarak anlattı ve Brezilya’daki açık transfer döneminin serbest oyuncu için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Martins, Globo Esporte’ye verdiği demeçte, “Lingard’ın piyasada olduğunu gördüm ve çoğu transfer dönemi çoktan kapanmıştı. Brezilya, hâlâ açık olan birkaç pazardan biriydi. Ben de Vini’ye (müvekkiline) sordum: ‘Gremio’da Lingard’a ne dersin?’” dedi.

"Marcelo Paz ile iletişime geçtim ve Jesse'nin serbest olduğunu ve Brezilya'da oynamak istediğini söyledim. Koşulları açıkladım ve bunun çılgınca bir şey olmadığını, maaş sınırına uyacağını gösterdim. Ertesi gün Lingard ile video görüşmesi yaptık ve o andan itibaren görüşmeler çok hızlı ilerledi."