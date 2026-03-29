Gianluca Minchiotti

Menajer Andrea D'Amico: "Juventus'ta Vlahovic tekrar forvet pozisyonuna dönecek, ardından 4-5 gerçek takviyeye ihtiyaç var"

İtalyan futbolunun birçok yıldızının uzun süredir menajeri olan Andrea D'Amico, Tuttosport'a Juventus hakkında konuştu. Aşağıda en ilgi çekici bölümler yer alıyor.


Spalletti'nin Juventus ile sözleşmesini uzatması, Juventus için transfer piyasası açısından en iyi haber mi?

"Kesinlikle evet. Juve son yıllarda çok fazla değişti ve modern futbolda transfer piyasasındaki ilk hamle her zaman teknik istikrarın sağlanmasıdır. Luciano Spalletti'nin sözleşmesinin uzatılması net bir yön belirliyor: kimlik, hiyerarşi, fikirler. Güçlü ve tanınmış bir teknik direktörünüz olduğunda, transfer piyasası da daha kolay hale geliyor."


Gelecek sezon için kaç oyuncuya ihtiyaç duyabilir?

"Bir devrime gerek yok. 4 veya 5 gerçek, hedefli takviyeye ihtiyaç var. Juve'nin zaten önemli bir temeli var, ancak şimdi ortalama seviyeyi yükseltmek ve kilit pozisyonlara kalite katmak gerekiyor."

  • Bize birkaç örnek verin.

    "Güvenilir bir kaleci, takımı yöneten bir stoper, oyunun temposunu belirleyen bir orta saha oyuncusu. Ve gol atan bir forvet."


    Vlahovic mi?

    "Ben Dusan Vlahovic'ten başlardım: projenin merkezine geri dönüyor ve sözleşme uzatması da bu yönde ilerliyor."


    Juventus'un sizin için yeniden başlaması gereken roller.

    "İki tane vereyim, böylece hata yapmayız. Modern, box to box bir orta saha oyuncusuyla başlayayım, koşu gücü ve kalitesi olan biriyle."


    Böyle oyuncular var mı?

    "Bugün bulması en zor rol bu."


    Peki ya diğeri?

    "Genç ama şimdiden "kötü" bir forvet. Diğerlerinden önce kaleyi görenlerden."


