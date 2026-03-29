Menajer Andrea D'Amico: "Juventus'ta Vlahovic tekrar forvet pozisyonuna dönecek, ardından 4-5 gerçek takviyeye ihtiyaç var"

İtalyan futbolunun birçok yıldızının uzun süredir menajeri olan Andrea D'Amico, Tuttosport'a Juventus hakkında konuştu. Aşağıda en ilgi çekici bölümler yer alıyor.





Spalletti'nin Juventus ile sözleşmesini uzatması, Juventus için transfer piyasası açısından en iyi haber mi?

"Kesinlikle evet. Juve son yıllarda çok fazla değişti ve modern futbolda transfer piyasasındaki ilk hamle her zaman teknik istikrarın sağlanmasıdır. Luciano Spalletti'nin sözleşmesinin uzatılması net bir yön belirliyor: kimlik, hiyerarşi, fikirler. Güçlü ve tanınmış bir teknik direktörünüz olduğunda, transfer piyasası da daha kolay hale geliyor."





Gelecek sezon için kaç oyuncuya ihtiyaç duyabilir?

"Bir devrime gerek yok. 4 veya 5 gerçek, hedefli takviyeye ihtiyaç var. Juve'nin zaten önemli bir temeli var, ancak şimdi ortalama seviyeyi yükseltmek ve kilit pozisyonlara kalite katmak gerekiyor."