Sonuçta göründüğünden çok daha fazla acı veren bir yenilgi. Milan, Olimpico'da durdu; Lazio'ya, tüm sezon boyunca vasat bir performans sergileyen derbinin kahramanı Estupinan'ın hatasını değerlendiren Isaksen'in tek golü yetti. Rossoneri artık, sadece yedi puan farkla beşinci sırada yer alan Juventus'a karşı daha dikkatli olmak zorunda. Derbinin coşkusundan Roma'daki spor depresyonuna, hepsi sadece bir hafta içinde.
AFP
Çeviri:
Menajer Allegri: "Adil olmak adına şampiyonluğu kazanmayı hiç düşünmedi. Leao transfer piyasasında mı? Bu yıl çok büyük bir katkı sağlamıyor"
ALLEGRI'NİN MENAJERİNİN SÖZLERİMassimiliano Allegri'nin menajeri Giovanni Branchini, Rai Radio 1'deki "Radio Anch'io Sport" programına konuk oldu ve şu açıklamalarda bulundu: "Allegri'nin mesajı her zaman çok somut ve dengeli olmuştur: Hiçbir zaman şampiyonluğu kazanmayı düşünmedi, hiçbir zaman Inter'i yakalamaya çalışacağımızı söylemedi ve her zaman arkamıza bakmamız gerektiğini söyledi, çünkü hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmaktır. Bazıları bunun bir strateji olduğunu düşünmüş olabilir. Oysa bu gerçekçilik ve dürüstlüktür."
GELECEK ASLAN
Leao'nun geleceği konusunda Branchini her türlü olasılığı açık bırakıyor: "Milan hala Leao'ya güvenmeli mi? Kulüp içindeki dinamikler karmaşık: Leao kulübün bir varlığı ve bu nedenle çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalı. Bu yıl çok büyük bir katkı sağlamıyor, bu herkesin gözü önünde. Yine de önemli bir oyuncu ve dün maç sonrası Allegri'nin yaptığı gibi, oyundan alınmasının sert sonuna rağmen sonuna kadar savunulmalı."
Reklam