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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Memphis ya da Weghorst yok!' - Xavi Hernandez'in, Brian Brobbey'nin sakatlığı sonrası neden Joshua Zirkzee'yi seçtiği

Hollanda
J. Zirkzee
B. Brobbey
UEFA Nations League A

Manchester United forveti Joshua Zirkzee, Brian Brobbey'nin Almanya karşısında hamstring sakatlığı yaşamasının ardından Hollanda kadrosuna sürpriz bir şekilde yeniden çağrıldı. Teknik direktör Xavi Hernandez, hücum seçeneklerini güçlendirmek için 25 yaşındaki oyuncuyu Wout Weghorst ve Memphis Depay'ın önünde tercih etti.

  • Zirkzee, Brobbey'nin arka adale darbesinin ardından Hollanda'ya yeniden çağrıldı

    Manchester United forveti Joshua Zirkzee, Brian Brobbey'nin ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından Xavi Hernandez'in Hollanda kadrosuna acil olarak davet edildi. KNVB, perşembe akşamı Almanya ile UEFA Uluslar Ligi'nde 1-1 berabere kalınan maçta Sunderland forveti Brobbey'nin oyundan çıkmak zorunda kalmasının ardından bu değişikliği doğruladı.

    Brobbey, yarım saatin biraz geçilmesinin ardından hamstringini tutarak Johan Cruyff Arena'nın zeminine yığıldı.

    Almanya, Brobbey yerdeyken tartışmalı şekilde oyunu sürdürdü ve bunun sonucunda açılış golünü Felix Nmecha attı.

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    Xavi, Memphis Depay ve Wout Weghorst'un önünde Zirkzee'yi tercih etti

    Brobbey'in kadrodan çekilmesi ve Donyell Malen'in daha önce ayrılmasının ardından, ilk kez kadroya çağrılan Mexx Meerdink ekipteki tek doğal santrfor olarak kaldı. Xavi, Almanya maçında son düdüğün hemen ardından yaklaşan deplasman karşılaşmaları öncesi takviyeleri çağırmak için harekete geçti.

    Medyada deneyimli adaylar Wout Weghorst veya Memphis Depay'in öne çıktığı spekülasyonlara rağmen, Xavi hücum hattına liderlik etmesi için Zirkzee'yi seçti.

    25 yaşındaki forvet, Kasım 2024'ten bu yana ilk kez milli takıma çağrılırken, A Milli Takım'daki altı maçına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

  • Manchester United forveti, milli takımda yeniden çıkış arıyor

    Zirkzee, bu sezon Manchester United formasıyla zaman zaman görev aldıktan sonra milli takımdaki konumunu yeniden tesis etme hedefiyle Zeist'teki milli takım kampına katılıyor. Old Trafford'daki yardımcı rolde kalması, son iki yılda milli takım yapılanmasından uzun süre uzak kalmasına katkıda bulundu.

    Ancak Xavi'nin, oyunu birbirine bağlayabilen teknik kapasitesi yüksek forvetlere yönelik taktik tercihi, Zirkzee'nin dönüşünün önünü açtı.

    Hücum oyuncusu, sağlık kontrollerini tamamlamak için cuma akşamı KNVB merkezine gidiyor.

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    Hollanda, Sırbistan ile karşılaşmak üzere Belgrad uçuşuna hazırlanıyor

    Zirkzee, pazar günkü Sırbistan karşılaşması öncesinde Hollanda kadrosunun geri kalanıyla birlikte cumartesi günü Belgrad'a gidecek. Deplasmandaki bu maç, Hollanda'nın grupta oynayacağı önündeki üç karşılaşmanın ilki olacak.

    Sırbistan deplasmanının ardından Hollanda, Yunanistan'a konuk olacak ve sonrasında rövanş maçında Sırbistan'ı ağırlayacak.

    Xavi'nin ekibi, grupta liderlik için deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor.

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