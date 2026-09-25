Brobbey'in kadrodan çekilmesi ve Donyell Malen'in daha önce ayrılmasının ardından, ilk kez kadroya çağrılan Mexx Meerdink ekipteki tek doğal santrfor olarak kaldı. Xavi, Almanya maçında son düdüğün hemen ardından yaklaşan deplasman karşılaşmaları öncesi takviyeleri çağırmak için harekete geçti.

Medyada deneyimli adaylar Wout Weghorst veya Memphis Depay'in öne çıktığı spekülasyonlara rağmen, Xavi hücum hattına liderlik etmesi için Zirkzee'yi seçti.

25 yaşındaki forvet, Kasım 2024'ten bu yana ilk kez milli takıma çağrılırken, A Milli Takım'daki altı maçına yenilerini eklemeyi hedefliyor.