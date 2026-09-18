Memphis kadro dışı kalan en dikkat çekici isim olsa da gözden çıkarılan tek tecrübeli oyuncu o değil. Marten de Roon ile Wout Weghorst da göz ardı edildi. Sakatlık cephesinde ise Frenkie de Jong, Dünya Kupası sırasında yaşadığı diz problemi nedeniyle hâlâ forma giyemiyor; bu da orta saha oyuncusunun eski Barcelona teknik direktörüyle yeniden buluşmasının beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Mats Wieffer de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Stefan de Vrij’in Yunanistan’a transferinin ardından milli takım kariyerinin de sona yaklaşmış göründüğü belirtiliyor. Ancak ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası da dahil uzun süre sahalardan uzak kalan Jurrien Timber’ın dönüşü kadroya güç kattı.

Genç yeteneklerin kadroya dahil edilmesi, Xavi’nin ilk listesindeki ana odak noktası oldu. Hollanda’nın eski milli oyuncusu Mark van Bommel’in oğlu Ruben van Bommel, PSV Eindhoven’daki sezona müthiş başlangıcının ödülünü aldı. Çapraz bağ sakatlığından dönen genç oyuncu, ligde şimdiden iki gol ve iki asist kaydetti.

Benzer şekilde Gjivai Zechiel de Feyenoord’da düzenli ilk 11 oyuncusu haline geldikten sonra planlarda kendine yer buldu. Teknik orta saha oyuncusu, gol önünde fırsatçı içgüdüsünü ortaya koydu ve bu sezon şimdiden beş kez fileleri havalandırdı.