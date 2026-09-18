Getty Images Sport
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Memphis Depay kadro dışı bırakıldı, Xavi ilk Hollanda kadrosunu açıkladı; Ruben van Bommel ile Gjivai Zechiel ilk kez davet aldı
Memphis'siz yeni bir dönem
Hollanda Milli Takımı'nda Xavi dönemi acımasız bir dokunuşla başladı; efsanevi eski Barcelona teknik direktörü, Memphis Depay'i şaşırtıcı bir şekilde kadroya almadı. Ülkesi adına tüm zamanların gol rekorunu kovalayan Memphis, yaklaşan milli maç takvimi için ihtiyaç fazlası durumda kaldı. Bu karar, forvetin Corinthians formasıyla Brezilya'daki ilk golünü hâlâ aradığı bir dönemde geldi ve Xavi'nin tarihî itibardan çok maç kondisyonu ile kulüp formuna öncelik verdiğini net biçimde ortaya koydu. Bu tercih, Ronald Koeman yıllarından kesin bir kopuş anlamına geliyor ve statüsü ne olursa olsun hiçbir oyuncunun bu yeni dönemde güvende olmadığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Gençlik devrimi ve sakatlık sorunları
Memphis kadro dışı kalan en dikkat çekici isim olsa da gözden çıkarılan tek tecrübeli oyuncu o değil. Marten de Roon ile Wout Weghorst da göz ardı edildi. Sakatlık cephesinde ise Frenkie de Jong, Dünya Kupası sırasında yaşadığı diz problemi nedeniyle hâlâ forma giyemiyor; bu da orta saha oyuncusunun eski Barcelona teknik direktörüyle yeniden buluşmasının beklemesi gerektiği anlamına geliyor. Mats Wieffer de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Stefan de Vrij’in Yunanistan’a transferinin ardından milli takım kariyerinin de sona yaklaşmış göründüğü belirtiliyor. Ancak ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası da dahil uzun süre sahalardan uzak kalan Jurrien Timber’ın dönüşü kadroya güç kattı.
Genç yeteneklerin kadroya dahil edilmesi, Xavi’nin ilk listesindeki ana odak noktası oldu. Hollanda’nın eski milli oyuncusu Mark van Bommel’in oğlu Ruben van Bommel, PSV Eindhoven’daki sezona müthiş başlangıcının ödülünü aldı. Çapraz bağ sakatlığından dönen genç oyuncu, ligde şimdiden iki gol ve iki asist kaydetti.
Benzer şekilde Gjivai Zechiel de Feyenoord’da düzenli ilk 11 oyuncusu haline geldikten sonra planlarda kendine yer buldu. Teknik orta saha oyuncusu, gol önünde fırsatçı içgüdüsünü ortaya koydu ve bu sezon şimdiden beş kez fileleri havalandırdı.
Veerman geri döndü, Van Dijk kadroya katıldı
Xavi'nin kadrosundaki en dikkat çekici hikâyelerden biri Joey Veerman'ın yeniden kazanılması. Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu, Euro 2024'te Avusturya karşısında sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Ronald Koeman döneminde gözden düşmüştü ve bu durum, Hollanda medyasında taktiksel uygunluğu konusunda oldukça kamuoyu önünde yaşanan bir anlaşmazlığa yol açmıştı. Ancak Bundesliga'daki yeni başlangıcı, görünüşe göre Xavi'yi 27 yaşındaki oyun kurucunun en üst seviyede hâlâ oynayacak bir rolü olduğuna ikna etti. Derinden savunmaların kilidini açabilme yeteneği, merkez orta saha oyuncularından genellikle yüksek teknik yeterlilik talep eden Xavi'nin sisteminde hayati bir silah olabilir.
Daha da önemlisi, yeni teknik direktör kaptanının yakın vadeli geleceğini de güvence altına aldı. Virgil van Dijk, daha önce Fas'a karşı alınan Dünya Kupası elenişinin yarattığı hayal kırıklığının ardından milli takım kariyerine dair geleceğini değerlendireceğini ima etmişti. Ağustos ayında Xavi ile yapılan özel görüşmelerin ardından Liverpool'un tecrübeli ismi, takıma liderlik etmeyi sürdüreceğini doğruladı.
Van Dijk, Premier League yıldızları Micky van de Ven ve Jan Paul van Hecke'nin de yer aldığı savunmanın temel taşı olmayı sürdürüyor. İlginç şekilde Xavi, Orta Doğu'ya giden oyuncular konusunda da esneklik gösterdi; zira hem Tijjani Reijnders hem de Crysencio Summerville, Suudi Pro League'e yaptıkları son transferlere rağmen kadrodaki yerlerini korudu.
- Getty Images
Hollanda'nın tam kadro listesi
Kaleci: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)
Savunma: Nathan Ake (Fenerbahçe), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)
Orta saha: Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Kenneth Taylor (Lazio), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiel (Feyenoord)
Forvet: Justin Kluivert (Bournemouth), Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (Al-Hilal)
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