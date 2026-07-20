Getty Images Sport
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Memphis Depay ile Corinthians, prim ödemesi konusunda anlaşmazlık yaşıyor; Hollanda’nın yıldız oyuncusuna sezon öncesi antrenmanlara katılmaması söylendi
Mali sorunlar Depay’ın geri dönüşünü engelliyor
Sao Paulo’da perde arkasında, eski Barcelona ve Atlético Madrid forvetinin Corinthians’taki geleceği konusunda derin bir karamsarlık havası hakim hale geldi.
UOL’un haberlerine göre, forvet oyuncusu Neo Química Arena’da düzenlenen son açık antrenmana dikkat çekici bir şekilde katılmadı. Bu devamsızlık bir tesadüf değil, kulübün daha fazla mali yükü önlemek için yaptığı hesaplı bir hamleydi. Fernando Diniz’in liderliğindeki teknik ekip, saha bakım çalışmalarının ardından antrenmanın stadyumda yapılmasını talep etmişti, ancak yıldız oyuncu ortalarda görünmüyordu.
- Getty Images Sport
Milyon dolarlık ikramiye ikilemi
Anlaşmazlığın özü, oyuncuyla yürütülen sözleşme görüşmelerini etkileyen belirli bir performans bazlı ikramiyede yatmaktadır. Depay henüz sözleşmesini uzatmamıştır ve görüşmeler devam etmektedir. Bu bağlamda, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası’nda gösterdiği performansın ardından Corinthians, oyuncuya 25 günlük izin vermişti; bu süre bu Cumartesi sona eriyor.
Ancak kulüp yönetimi, mevcut şartlar altında oyuncunun antrenmanlara dönmesinin mantıklı olmadığına karar verdi. Yeni bir sözleşme imzalanmadan geri dönmesi, kulübe sadece maddi yük getirecektir.
Gazeteci Fabio Lazaro, kulübün sert tutumunu açıklayarak bu iç mantığı ayrıntılı bir şekilde aktardı: “Memphis’in yeni bir sözleşme olmadan geri dönmesinin bir anlamı yok; bu, Corinthians’taki genel kanıdır.”
İdari hatalar, personelin öfkesini körüklüyor
Zaten gergin olan duruma, kulübün hukuk departmanı tarafından işlenen bir dizi idari hata da yakıt ekliyor. Depay’in temsilcileri ile Brezilya’nın dev kulübü arasındaki ilişkiler, hem Paulista Federasyonu hem de Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) nezdinde yapılan sözleşme kaydı sırasında ortaya çıkan teknik hatalar nedeniyle önemli ölçüde bozuldu.
Lazaro, Hollandalı yıldızın yakın çevresindeki hayal kırıklığını vurgulayarak, aynı yetkilinin birden fazla hatadan sorumlu olduğunu ve sorunun düzeltilmesi için 30 günlük bir süre sınırı olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Yenileme görüşmelerinin üzerinde karamsarlık gölgesi dolaşıyor
Karar için son tarih yaklaşırken, Depay’i tekrar Corinthians formasıyla görme ihtimali hızla azalıyor. Kulüp, dünya çapında bir yeteneği kadrosunda tutma arzusu ile mali tablosunun acı gerçeği arasında sıkışmış durumda.
Depay’e ödenmemiş 6,5 milyon sterlinlik borcun yarattığı gerginlik, oyuncunun transfer kayıtlarıyla ilgili idari yetersizlikle birleşince, onarılması imkansız olabilecek bir güven krizi ortaya çıkardı.
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