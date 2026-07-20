Memphis Depay ile Corinthians, prim ödemesi konusunda anlaşmazlık yaşıyor; Hollanda’nın yıldız oyuncusuna sezon öncesi antrenmanlara katılmaması söylendi

Anlaşmazlığın özü, oyuncuyla yürütülen sözleşme görüşmelerini etkileyen belirli bir performans bazlı ikramiyede yatmaktadır. Depay henüz sözleşmesini uzatmamıştır ve görüşmeler devam etmektedir. Bu bağlamda, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası’nda gösterdiği performansın ardından Corinthians, oyuncuya 25 günlük izin vermişti; bu süre bu Cumartesi sona eriyor.

Ancak kulüp yönetimi, mevcut şartlar altında oyuncunun antrenmanlara dönmesinin mantıklı olmadığına karar verdi. Yeni bir sözleşme imzalanmadan geri dönmesi, kulübe sadece maddi yük getirecektir.

Gazeteci Fabio Lazaro, kulübün sert tutumunu açıklayarak bu iç mantığı ayrıntılı bir şekilde aktardı: “Memphis’in yeni bir sözleşme olmadan geri dönmesinin bir anlamı yok; bu, Corinthians’taki genel kanıdır.”