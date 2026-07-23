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Memphis Depay, Corinthians’ta kalma isteğine rağmen sözleşme konusunda belirsizlik yaşıyor; devasa borç, anlaşmanın imzalanmasını geciktiriyor
Mali çıkmazlar, Memphis’in yenilenmesini engelliyor
Depay’in Corinthians’taki durumu, Brezilya futbolunda kalmasını tehlikeye atan müzakerelerde kritik bir noktaya ulaştı. UOL’den alınan ayrıntılı bilgilere göre, oyuncu sözleşme yenilemesi konusunda olumlu sinyaller verdi; ancak kulüpte kalması, kulübün forvet oyuncusuna olan 6 milyon avroluk borca ilişkin bir anlaşmaya tamamen bağlı.
Gazeteci Samir Carvalho, kulübün borcun ödemesini iki yıllık sözleşme süresine yaymayı, tercihen 26 adet yönetilebilir taksitte gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi. Ancak Depay bu şartları kabul etmiyor ve bu durum, kulüp başkanının iki ayrı anlaşma yerine tek bir anlaşmaya varılması konusunda ısrarcı bir ültimatom vermesine neden oldu.
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Müzakerelerde forvetin doğrudan rolü
Temsilcileri ile Corinthians yönetimi arasındaki görüşmelerin tıkanması üzerine Depay, anlaşmayı kurtarmak için bizzat devreye girmeye karar verdi. Sözleşmesinin sona ermesine sadece bir hafta kalmışken, oyuncu başkan Osmar Stabile ile doğrudan temasa geçmeye çalıştı.
Muhabir Fabio Lazaro, Depay’in ekibinin “sert bir tavır sergilediğini” belirtti; bu nedenle sporcu “durumu kendi eline aldı” ve Corinthians ile bir çözüme ulaşana kadar diğer kulüplerin tekliflerini görmezden geliyor.
Parque Sao Jorge’deki hukuki riskler ve anlaşmazlıklar
Depay’in ekibinin borcu yeni maaşına yayma konusundaki direnci, hukuki bir önlemle ilgilidir. Eğer bu tutar yeni sözleşmeye dahil edilmezse ve taksitler ödenmezse, dava mahkemeye taşınırsa kulüp borcun tamamını ödemek zorunda kalma riskiyle karşı karşıya kalır.
Carvalho şöyle açıkladı: "Kısacası, Memphis'in Corinthians ile sözleşmesini yenilemesini veya bugün yenilemesini engelleyen şey borçtur. Eğer Memphis borcu sözleşmeye yaymaya karar verirse, Corinthians ile sözleşmesini yenileyecektir. Ancak, eğer kulüp tarafı kararlı davranıp borcu yaymayacaklarını söylerse ve karşı tarafın başkanı da kararlı durursa, her şey biter."
- Getty Images Sport
Kulübün perde arkasında yaşanan belirsizlik
Depay’in doğrudan müdahalesinin ardından görüşmelerde hafif bir “açılım” işareti görülse de, Corinthians’taki iç durum hâlâ tam bir iyimserlik ortamı yaratmıyor. Depay, 2026 Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımında forma giydikten sonra tatile çıktığı için henüz Brezilya’ya dönmedi.
Lazaro, takvimin aciliyetine rağmen nihai bir çözüme ulaşılmasının hâlâ uzak göründüğünü vurgulayarak, “Durum elbette henüz kapanmış değil, ancak artık tıkanmış da değil; biraz açıldı, ama yine de bir gecede çözülecek gibi görünmüyor” dedi.
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