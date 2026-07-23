Memphis Depay, Corinthians’ta kalma isteğine rağmen sözleşme konusunda belirsizlik yaşıyor; devasa borç, anlaşmanın imzalanmasını geciktiriyor

Depay’in Corinthians’taki durumu, Brezilya futbolunda kalmasını tehlikeye atan müzakerelerde kritik bir noktaya ulaştı. UOL’den alınan ayrıntılı bilgilere göre, oyuncu sözleşme yenilemesi konusunda olumlu sinyaller verdi; ancak kulüpte kalması, kulübün forvet oyuncusuna olan 6 milyon avroluk borca ilişkin bir anlaşmaya tamamen bağlı.

Gazeteci Samir Carvalho, kulübün borcun ödemesini iki yıllık sözleşme süresine yaymayı, tercihen 26 adet yönetilebilir taksitte gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi. Ancak Depay bu şartları kabul etmiyor ve bu durum, kulüp başkanının iki ayrı anlaşma yerine tek bir anlaşmaya varılması konusunda ısrarcı bir ültimatom vermesine neden oldu.