Memphis Depay, bir videoda Corinthians'ın yedek kulübesinde otururken telefonunu neden kullandığını açıkladı; videoda teknik ekip, Hollanda'nın yıldız oyuncusunu azarlıyor gibi görünüyor
Erken çıkış ve saha kenarındaki olaylar
Neo Quimica Arena’da Flamengo ile oynanan ve Brezilya Şampiyonası’nda büyük önem taşıyan Corinthians maçı, takımın yıldız oyuncusunun erken sakatlığı nedeniyle gölgede kaldı. Yuri Alberto’nun Lucas Paqueta’nın açılış golünü dengelemesinin hemen ardından, Depay fiziksel bir sorun nedeniyle 22. dakikada sahadan çıkmak zorunda kalarak gecesini erken noktaladı. Maç sonunda 1-1 berabere bitti ve Timao'nun galibiyetsiz serisi altı maça çıktı, ancak asıl konuşulan konu ikinci yarının ilerleyen dakikalarında ortaya çıktı. Televizyon kameraları, Depay'ın yedek kulübesinde otururken cep telefonuna dalmış halini yakaladı. Bu durum, kulüp personelinin, televizyon kameraları tarafından görüntülenebileceği için cihazını kullanan Hollandalı oyuncuyu azarladığı görülen bir tartışmaya yol açtı.
Milli takıma doğrudan bağlantı
Maçın bitiş düdüğünün ardından Depay, sosyal medyaya bir açıklama yaparak telefonunu kullanmasının disiplin eksikliğinden ziyade mesleki bir gereklilik olduğunu belirtti. Oyun dışı kaldıktan sonra, yaklaşan milli maç arası öncesinde fiziksel durumuyla ilgili uzmanlarla hemen irtibata geçtiğini açıkladı. "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, telefonla yaptığım şey o anda Hollanda'daki sağlık ekibiyle iletişim kurmak içindi," diye açıkladı. "Sakatlığım nedeniyle soyunma odasında kalabilirdim ama takımıma destek olmak için dışarı çıktım. Maçın sonucundan ben de üzgünüm ama daha iyi günler için çalışmaya devam ediyoruz. Tmj!"
Corinthians'ta kupalar kazanıldı, ancak sakatlık sorunları devam ediyor
Depay, Eylül 2024’teki çok ses getiren transferinden bu yana, Corinthians formasıyla çıktığı 77 maçta 20 gol ve 15 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek Brezilya’ya yaptığı cesur hamleyi haklı çıkardı. 32 yaşındaki oyuncu, kulübün Campeonato Paulista (2024-25), Brezilya Kupası (2025) ve Supercopa do Brasil (2026) gibi kupalarla dolu bir döneme girmesine ilham veren bir katalizör oldu. Ancak, Oranje yıldızının etkisi, sürekli fiziksel sakatlıklar nedeniyle sık sık kesintiye uğradı. Güney Amerika'da geçirdiği süre boyunca çeşitli hamstring ve ayak bileği sorunları nedeniyle toplam 95 gün sahalardan uzak kalan oyuncu, 18 maçı kaçırdı.
Dünya Kupası hazırlıkları
Depay’in Norveç ve Ekvador ile oynanacak önemli hazırlık maçları için Hollanda milli takım kadrosuna katılmaya hazırlandığı bir dönemde meydana gelen bu son sakatlık, özellikle endişe verici. Bu maçlar, 2026 Dünya Kupası için hayati bir hazırlık niteliğinde olup, forvetin Hollanda sağlık ekibiyle derhal iletişime geçmesi, Ronald Koeman’ın milli takım planlarında üstlendiği rolün önemini ortaya koyuyor. Forvetin bu sakatlık nedeniyle son kadrodan çekilip çekilmeyeceği ise henüz belli değil.