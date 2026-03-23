Memphis Depay, bir videoda Corinthians'ın yedek kulübesinde otururken telefonunu neden kullandığını açıkladı; videoda teknik ekip, Hollanda'nın yıldız oyuncusunu azarlıyor gibi görünüyor

Maçın bitiş düdüğünün ardından Depay, sosyal medyaya bir açıklama yaparak telefonunu kullanmasının disiplin eksikliğinden ziyade mesleki bir gereklilik olduğunu belirtti. Oyun dışı kaldıktan sonra, yaklaşan milli maç arası öncesinde fiziksel durumuyla ilgili uzmanlarla hemen irtibata geçtiğini açıkladı. "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, telefonla yaptığım şey o anda Hollanda'daki sağlık ekibiyle iletişim kurmak içindi," diye açıkladı. "Sakatlığım nedeniyle soyunma odasında kalabilirdim ama takımıma destek olmak için dışarı çıktım. Maçın sonucundan ben de üzgünüm ama daha iyi günler için çalışmaya devam ediyoruz. Tmj!"