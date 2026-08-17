Kulübün Next Gen takımıyla oynanan hazırlık maçı, Juventus'un Serie A kampanyasına Frosinone karşısında başlamasına sadece birkaç gün kala kritik bir prova niteliği taşıdı. Sonuç, kondisyon hedefleri ve taktik uygulamaların gerisinde kalsa da Spalletti, sahada daha yoğun bir çalışma yapmayı tercih edeceğini kabul etti.

Spalletti basına yaptığı açıklamada, "Maçtan memnun muyum? Bugün biraz daha fazla oynamak isterdik. Biraz antrenman yapmak da gerekliydi, bunu önümüzdeki günlerde yapacağız" dedi.

Odak noktası hâlâ takımın hazırlık sürecinin ince ayrıntıları olan Spalletti, sezon öncesi hazırlık maçlarının yalnızca oyuncularının fiziksel gelişimini ölçmek için bir araç olduğunu kabul ederek şunları söyledi: "Ancak genel olarak bu ay iyi iş çıkardık; oyuncular ellerinden gelenin tamamını verdi ve hepsi tavırları ile yaklaşımları açısından olumlu görünüyor, bu yüzden doğru şekilde geliştirilmiş bir çalışma ortaya koyabilecek durumdayız."