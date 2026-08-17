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"Memnunum" - Spalletti, Tottenham'dan ayrılığının ardından Juventus'un yeni transferi Guglielmo Vicario'nun parlayacağını söylüyor
Spalletti, Vicario'nun gelişini övdü
Juventus teknik direktörü, yeni transfer Vicario’ya tam desteğini dile getirerek kaleciyi kadroya yapılan yüksek kalibreli bir takviye olarak nitelendirdi. Allianz Stadyumu’nda Juventus Next Gen’e karşı oynanan geleneksel sezon öncesi hazırlık maçının ardından Sky Sport'a konuşan Spalletti, İtalya milli oyuncusunun Kuzey Londra’daki inişli çıkışlı döneminin ardından Serie A’ya geri getirilmesi kararına değindi.
27 yaşındaki oyuncunun kalitesi hakkında sorulan soruya net bir yanıt veren Spalletti, şöyle dedi: "Memnunum, hedefimizde olan oyunculardan biriydi. Uzayan bazı durumlar oldu ama bizimle olduğu için mutluyuz. Onu çok iyi tanıyorum, olgunluğa erişmiş tecrübeli bir kaleci. Tottenham’daki son dönemi o kadar olumlu geçmedi ama üst düzey bir oyuncu transfer ettiğimize inanıyoruz."
- Getty Images
Jhon Lucumi ile derinlik oluşturmak
Vicario, kısa süre önce Torino'ya gelen tek savunma takviyesi değil; Spalletti, Kolombiyalı stoper Lucumi'nin transferini de değerlendirdi. Savunmacı, fizik gücü ve güvenilirliğiyle tanınıyor; Spalletti'ye göre bunlar, yaklaşan sezonun zorlu talepleri için vazgeçilmez özellikler.
Spalletti şöyle açıkladı: "Mümkün olduğunca işlevsel ve güçlü oyuncular aradık, Lucumi'nin bu özellikleri yansıttığından eminiz. Önümüzdeki lig maratonu için, ilk 11'deki yer için mücadele edecek daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var."
Allianz Stadyumu'nda sezon öncesi ilerleme
Kulübün Next Gen takımıyla oynanan hazırlık maçı, Juventus'un Serie A kampanyasına Frosinone karşısında başlamasına sadece birkaç gün kala kritik bir prova niteliği taşıdı. Sonuç, kondisyon hedefleri ve taktik uygulamaların gerisinde kalsa da Spalletti, sahada daha yoğun bir çalışma yapmayı tercih edeceğini kabul etti.
Spalletti basına yaptığı açıklamada, "Maçtan memnun muyum? Bugün biraz daha fazla oynamak isterdik. Biraz antrenman yapmak da gerekliydi, bunu önümüzdeki günlerde yapacağız" dedi.
Odak noktası hâlâ takımın hazırlık sürecinin ince ayrıntıları olan Spalletti, sezon öncesi hazırlık maçlarının yalnızca oyuncularının fiziksel gelişimini ölçmek için bir araç olduğunu kabul ederek şunları söyledi: "Ancak genel olarak bu ay iyi iş çıkardık; oyuncular ellerinden gelenin tamamını verdi ve hepsi tavırları ile yaklaşımları açısından olumlu görünüyor, bu yüzden doğru şekilde geliştirilmiş bir çalışma ortaya koyabilecek durumdayız."
- AFP
Yeni sezon için olumlu tablo
Transfer piyasasında süren çalışmalara ve antrenman sahasında hâlâ yapılan ayarlamalara rağmen Spalletti, kadrosunun mental durumu konusunda iyimser. Juventus, onun yönetiminde yeni bir döneme giriyor ve soyunma odasından gelen ilk işaretler, oyuncuların yeni projeye ve kendilerinden talep edilenlere tamamen inandığını gösteriyor.
Kamp içindeki genel havayı değerlendiren Spalletti, sözlerini şöyle tamamladı: "Bana öyle geliyor ki hepsi hem tutumlarında hem de arayışlarında çok pozitif. Bu haftalarda yapılan çalışmanın ne olacağını ortaya koyabilecek durumdayız."
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