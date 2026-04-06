"Memnun değiliz" - Romelu Lukaku, Napoli'nin kendisini göz ardı etmesinin "sonuçları olacağı" konusunda uyarıldı; yönetici, forvetle yaşanan anlaşmazlığı ele aldı

Lukaku, son milli maç arası sırasında antrenmanlara katılmaması nedeniyle Napoli yönetiminin güvenini yeniden kazanmak için zorlu bir görevle karşı karşıya. Belçika milli takım kadrosundan çekildikten sonra, 31 yaşındaki forvetin ülkesinden dönmesi için kulübün defalarca yaptığı çağrıları görmezden geldiği bildirildi; bu durum, Napoli'nin oyuncunun antrenmanlara katılmaması konusunda resmi bir açıklama yayınlamasına neden oldu.

Forvet, durumunu açıklığa kavuşturdu ve İtalya şampiyonu takıma sırtını dönmeyeceğini vurguladı, ancak duygusal açıklaması kulübü onu affetmeye ikna etmekte pek başarılı olamadı.