"Memnun değiliz" - Romelu Lukaku, Napoli'nin kendisini göz ardı etmesinin "sonuçları olacağı" konusunda uyarıldı; yönetici, forvetle yaşanan anlaşmazlığı ele aldı
Lukaku, Napoli'nin güvenini yeniden kazanmak için mücadele ediyor
Lukaku, son milli maç arası sırasında antrenmanlara katılmaması nedeniyle Napoli yönetiminin güvenini yeniden kazanmak için zorlu bir görevle karşı karşıya. Belçika milli takım kadrosundan çekildikten sonra, 31 yaşındaki forvetin ülkesinden dönmesi için kulübün defalarca yaptığı çağrıları görmezden geldiği bildirildi; bu durum, Napoli'nin oyuncunun antrenmanlara katılmaması konusunda resmi bir açıklama yayınlamasına neden oldu.
Forvet, durumunu açıklığa kavuşturdu ve İtalya şampiyonu takıma sırtını dönmeyeceğini vurguladı, ancak duygusal açıklaması kulübü onu affetmeye ikna etmekte pek başarılı olamadı.
Manna, Lukaku'ya yönelik disiplin cezasını doğruladı
Pazartesi akşamı Napoli'de gerginlik doruk noktasına ulaştı; spor direktörü Manna, kulübün AC Milan ile oynayacağı kritik Serie A maçı öncesinde Lukaku'nun yokluğuna değindi. Belçikalı forvet, milli maç arası sonrasında İtalya'ya dönmemesi nedeniyle Partenopei yönetimi nezdinde zor durumda kaldı.
DAZN'e konuşan Manna, forvetin davranışları ve kulübün bu konudaki tutumu hakkında açık sözlü konuştu. "Benim için durum son derece net. Romelu milli takıma gitmeliydi; bizim isteğimizin aksine antrenman yapmak için Belçika'da kaldı. Bu konuyu burada, Napoli'de konuşmak isterdik: bu olmadı ve bundan memnun değiliz, ancak takıma saygı her şeyden önemlidir. Umarım bir hafta içinde geri döner ve bunun sonuçları olur, ancak futbol devam ediyor ve bugün Giovane oynuyor," dedi Manna.
Napoli, Lukaku'nun yokluğunda Milan'ı yendi
Napoli, Pazartesi günü AC Milan'ı 1-0 mağlup ederek hayati bir galibiyet elde etti ve Lukaku'nun yokluğunda bile galip gelmeyi başardı. İlk yarının golsüz geçmesinin ardından, Matteo Politano 79. dakikada skoru açtı ve Napoli'yi 65 puanla ikinci sıraya taşırken, Milan ise 63 puanla üçüncü sıraya geriledi.
Brezilyalı forvet Giovane, Belçikalı oyuncunun yerine hücumda görev aldı ve maç öncesinde Manna'dan övgü aldı.
Manna, "Ocak ayında forvet ihtiyacımız olduğu için onu kadroya kattık ve bugün ilk 11'de yer almayı hak etti" dedi. Takımın kadro derinliğine dikkat çeken Manna, bu tür eksikliklerin üstesinden gelmek için takımın özel olarak güçlendirildiğini de sözlerine ekledi: "Kadro tam da bu nedenle güçlendirildi; sahada yapılan çalışmalar bize güven veriyor. Büyük bir güvenimiz var; birkaç oyuncunun yokluğuna rağmen her zaman uyum sağladık ve mücadele ettik. Artık oyuncular geri dönüyor, onları tekrar aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."
Şampiyonluk yarışı yeniden mi başladı?
Napoli, Serie A lideri Inter'in yedi puan gerisinde ve ligin bitmesine yedi maç kaldı. Ancak teknik direktör Antonio Conte, takımının şampiyonluk yarışına geri döndüğünü söylemekten kaçındı.
"Bu, buna inanmakla ilgili bir mesele değil: çok gerçekçi olmalıyız ve asla hata yapmamamız gerektiğini bilmeliyiz; rakibin hata yapmasını ummamalıyız, hem de sadece bir kez değil. Inter'in yaptıklarını görünce, bunun zor olacağını düşünüyorum. Gaza basmaya devam etme ve Scudetto'yu sonuna kadar savunma gururuna sahip olmalıyız. Süper Kupa'yı kazandık ve ikinci sıradayız: Şampiyonlar Ligi'nin hala kazanılabileceğini ve getirdiği faydalar nedeniyle bunun önemli olduğunu bilerek bu şekilde devam etmeliyiz."