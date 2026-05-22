Melchie Dumornay'ın yükselişi: Haiti'nin olağanüstü yeteneği, Lyon'un Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi umutlarının başına nasıl geçti?

Dumornay, Fransa'ya ilk transferinden önce antrenman yaptığı Lyon'un artık daha fazla bekleyemeyeceği an gelene kadar Reims'te sadece iki sezon geçirdi. 19 yaşındayken sekiz kez Avrupa şampiyonu olan takıma transfer oldu ve artan beklentiler ve baskıya rağmen buraya da aynı hızla uyum sağladı.

Hâlâ sadece 22 yaşında olan Dumornay, bu hafta sonu oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline, dünya çapındaki Lyon takımının yıldızı olarak çıkıyor. Bu sezon Avrupa sahnesindeki performansları izleyicileri düzenli olarak hayran bıraktı; attığı beş golle onu geride bırakan sadece dört oyuncu var ve bunlardan biri hariç hepsi çok daha fazla dakika sahada kaldı.

Haiti, son yıllarda futbolda birçok ilke imza attı. 2023'te kadın milli takımı Dünya Kupası'na ilk kez katıldı; erkekler ise bu yaz 52 yıl aradan sonra ilk kez bu sahneye çıkacak. Dumornay gibi bir bireyle, ulaşılabilecek zirveler daha da yüksek. Cumartesi günü Lyon'un Barcelona'yı yenmesi halinde, Dumornay erkek ya da kadın fark etmeksizin Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Haitili oyuncu olacak ve bu başarı onu sporun en büyük bireysel ödülü olan Ballon d'Or'a da yaklaştırabilir.