Goal.com
CanlıBiletler
Melchie Dumornay Lyon GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Melchie Dumornay'ın yükselişi: Haiti'nin olağanüstü yeteneği, Lyon'un Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferi umutlarının başına nasıl geçti?

Women's Champions League
OL Lyonnes
M. Dumornay
Haiti
Barcelona - OL Lyonnes
Women's football
Reims
FEATURES

Melchie Dumornay’da her zaman özel bir şeyler vardı. 2018 U-20 Kadınlar Dünya Kupası’nda o dönem Reims’in teknik direktörü olan Amandine Miquel’in dikkatini çeken bu Haitili genç yetenek, üç yıl sonra, 18 yaşına bastığında Fransız kulübüyle sözleşme imzaladı. Birkaç hafta içinde Miquel’in hiç şüphesi kalmamıştı. “Bu oyuncu önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak,” diye açıklamıştı. Bugüne geldiğimizde, Miquel'in haklı olduğu ortaya çıktı.

Dumornay, Fransa'ya ilk transferinden önce antrenman yaptığı Lyon'un artık daha fazla bekleyemeyeceği an gelene kadar Reims'te sadece iki sezon geçirdi. 19 yaşındayken sekiz kez Avrupa şampiyonu olan takıma transfer oldu ve artan beklentiler ve baskıya rağmen buraya da aynı hızla uyum sağladı.

Hâlâ sadece 22 yaşında olan Dumornay, bu hafta sonu oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline, dünya çapındaki Lyon takımının yıldızı olarak çıkıyor. Bu sezon Avrupa sahnesindeki performansları izleyicileri düzenli olarak hayran bıraktı; attığı beş golle onu geride bırakan sadece dört oyuncu var ve bunlardan biri hariç hepsi çok daha fazla dakika sahada kaldı.

Haiti, son yıllarda futbolda birçok ilke imza attı. 2023'te kadın milli takımı Dünya Kupası'na ilk kez katıldı; erkekler ise bu yaz 52 yıl aradan sonra ilk kez bu sahneye çıkacak. Dumornay gibi bir bireyle, ulaşılabilecek zirveler daha da yüksek. Cumartesi günü Lyon'un Barcelona'yı yenmesi halinde, Dumornay erkek ya da kadın fark etmeksizin Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Haitili oyuncu olacak ve bu başarı onu sporun en büyük bireysel ödülü olan Ballon d'Or'a da yaklaştırabilir.

  • Melchie Dumornay Reims Women 2022-23Getty

    İlk adımlar

    GOAL, Dumornay’ın Reims’teki ilk sezonunun ortasında Miquel ile görüştüğünde, o yetenekli genç oyuncunun “potansiyelinin yüzde 30’unda” olduğunu söylemişti.

    Bu hem inandırıcı hem de anlaşılmaz görünüyordu. Sonuçta, Dumornay'ın giderek daha iyi hale gelme, Miquel'in dediği gibi dünyanın en iyilerinden biri olma potansiyeline sahip olduğu açıktı.

    Ancak o anda bulunduğu seviye zaten çok yüksekti. Bu gerçekten de kapasitesinin sadece yüzde 30'u olabilir miydi?

    Her sezon geçtikçe, bu ifade giderek daha doğru görünmeye başladı çünkü Dumornay her yıl daha da gelişti.

    • Reklam
  • Melchie Dumornay Reims Women 2022-23Getty

    Doğru yolda

    Reims'teki forma giyme süresi çok önemliydi. Yurtdışındaki ilk transferini gerçekleştirirken, Dumornay Haiti'de sık sık, 18 yaşına geldiğinde hangi takıma imza atacağını öğrenmek isteyen kişiler tarafından durduruluyordu. "Peki hangisi? Paris Saint-Germain mi, Lyon mu?" diye sorarlardı.

    "Reims'e transfer olmamın bazılarını bir şekilde hayal kırıklığına uğratabileceğini biliyorum," demişti Dumornay o zamanlar. "Ama futboldan anlayanlar kararımı anlayacaktır. Diğerleri içinse sorun değil. Gelecekte onlara yanıldıklarını kanıtlayacağım."

    Dumornay, Fransa'nın Şampanya bölgesindeki küçük şehir Reims'te düzenli olarak oynayabilir, hatalar yapabilir ve kendini geliştirebilirdi. "İyi bir ligde oynayacağını biliyordu, ama yine de sadece yedek değil, önemli bir oyuncu olacaktı," diye belirtti Miquel.

  • Melchie Dumornay Haiti Women 2023Getty

    Duruma ayak uydurmak

    İki yıl, 39 maç ve 23 golün ardından Dumornay, kendisinin, kulübün ve Haiti halkının beklediği Lyon transferini gerçekleştirdi. Daha önce, 18 yaşını doldurmadan sekiz kez Avrupa şampiyonu olan bu kulüpte deneme antrenmanlarına katılmıştı ve her zaman Fransız kadın futbolunun bu dev kulübünde oynamayı hayal etmişti. Bu hayali gerçekleştirmek çok uzun sürmedi.

    Dumornay'ın OL'nin galibiyet makinesine uyum sağlayabileceğine veya böyle bir adımın getireceği baskıyla nasıl başa çıkabileceğine dair herhangi bir şüphe varsa, Lyon'daki ilk sezonundan hemen önce, 2023 yazında yaşananlara bakmak yeterliydi.

    Haiti takımının yıldızı olan Dumornay, Karayip ülkesinin play-off turnuvasında Şili'yi 2-1 yenerek ilk kez Kadınlar Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan iki golü de atmıştı. Avustralya'da, Avrupa şampiyonu İngiltere, Asya şampiyonu Çin ve Euro 2017 ikincisi Danimarka ile aynı grupta yer alan ve büyük bir dezavantajla turnuvaya katılan Haiti, üç maçta da rakiplerine karşı iyi bir mücadele sergiledi ve Dumornay her maçta dikkatleri üzerine çekti.

    Nitekim, Lionesses ile oynanan maçın ardından, BBC Sport okuyucuları, İngiltere'nin 1-0 galibiyetine rağmen, o zamanlar 19 yaşında olan Dumornay'ı Maçın En İyi Oyuncusu seçti. Dumornay, bu fırsatı iyi değerlendirerek liderlik vasıflarını geliştiriyordu.

  • Selma Bacha Vicki Becho Melchie Dumornay Lyon Women 2023-24Getty

    Anında bir etki

    Ayak bileği sakatlığı nedeniyle üç aydan fazla süre sahalardan uzak kalmak zorunda kalarak Lyon'daki kariyerine biraz sarsıntılı bir başlangıç yapan Dumornay'ın OL'deki performansı da o günden bu yana istikrarlı bir yükseliş eğilimi gösterdi.

    2023-24 sezonunda, sezonun en önemli dönemine tam zamanında geri döndü ve geri dönüşünün ardından oynadığı 11 maçta 5 gol attı ve 5 asist yaptı. En önemlisi, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde attığı 2 gol ve yaptığı 2 asistti. Lyon, toplamda 5-3'lük skorla iç saha rakibini eleyerek finale yükseldi.

    Ancak finalde Barcelona'ya karşı işler yolunda gitmedi. Dumornay, OL'nin hücum hattını sürükledi ancak Barça'nın çok sağlam performansına kıyasla takımının vasat bir gösterisi sergilediği maçta sadece bir şut çekebildi.

    Yine de, Lyon'daki ilk sezonundan çıkarılacak pek çok olumlu nokta vardı. 20 yaşında takıma katılıp hemen kilit bir oyuncu haline gelen Dumornay, önemli bir engeli mükemmel bir şekilde aşarak iki kupa kazandı.

    "Lyon'da olursam her gün gelişeceğime her zaman inandım," dedi Dumornay, 2024-25 sezonu başlamadan hemen önce GOAL'a. "Şu anda da öyle oluyor."

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Dünyanın en iyileri arasında

    O zamandan beri gelişimi hiç durmadı. Son iki yılda Dumornay’ın dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğu, hatta zaman zaman diğer herkesten bir adım önde olduğu tartışılmaz.

    "Onun takım arkadaşım olması çok güzel," dedi Lyon'un savunma oyuncusu Ingrid Engen, ki kendisi Barcelona'da oynadığı dönemde 2024 UWCL finalinde Dumornay'ı marke etmekle görevlendirilmişti. "O kesinlikle bir tehdit ve o maçta elimden gelenin en iyisini yapmam gereken biriydi. Onu kontrol etmek çok zor çünkü gücü, kuvveti ve tekniği var; gerçekten her şeye sahip."

    Bu sezonun başında Lyon'un başına geçen eski Barça teknik direktörü Jonatan Giraldez yönetiminde Dumornay'ın pozisyonu da değişti ve bu değişiklikten daha da fazla verim alındığı hissediliyor.

    Önceki iki sezonda çok daha ileride, genellikle klasik bir 9 numaranın oynadığı bölgelerde görev alan Haiti milli oyuncusu, artık 10 numara ya da biraz daha geride olmak üzere orta sahaya geri döndü. Bu, "her yerde olmak istediğim için" her zaman oynamayı tercih ettiği pozisyon.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    Büyük güne hazır mısınız?

    Bu durum, Dumornay'ın oyuna daha fazla dahil olmasına yol açtı ve bunun Lyon'un performansları üzerindeki etkisi dikkat çekicidir. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde maç başına top dokunuş sayısı hiç olmadığı kadar yüksek; bu da, yaptığı kilit pas sayısını da artırdığı anlamına geliyor. Giraldez, sezonun başlarında, "Melchie'nin dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu biliyoruz," demişti. "Onu mümkün olduğunca sık bulmalıyız."

    Denklem basit: Dumornay ne kadar çok topla buluşursa, Lyon'un başarı şansı o kadar artar. Elbette OL, sahanın her yerinde dünya klasında kaliteye sahip bir takıma sahip, ancak potansiyel olarak Ballon d'Or ödülüne layık bir seviyede oynayan bir oyuncunuz varsa, onu mümkün olduğunca oyuna dahil etmek bir öncelik olmalıdır. Giraldez bu hafta, "Bir 9 numara sadece çok spesifik şeyler yapma şansı bulur," demişti. "Bence o, farklı şeyler yapabilecek yeteneğe sahip."

    En iyisi de, Lyon teknik direktörü, oyuncusunun zirveye henüz ulaşmadığını biliyor. Miquel dört yıl önce Dumornay'ın potansiyelinin %30'unda olduğunu söylemiş olsa da, oyuncu o zamandan bu yana açıkça büyük ilerleme kaydetti; ancak %100'e henüz ulaşmadı - ve yine de bu kadar iyi oynuyor.

    Giraldez, Cumartesi günkü final öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu zirve değil" dedi. Şu anki performansı inanılmaz olsa da ve Lyon'un Oslo'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasında fark yaratabilse de, Dumornay'ın geleceği bir şekilde daha da parlak. Bu gerçekten sadece bir başlangıç.

Women's Champions League
Barcelona crest
Barcelona
BAR
OL Lyonnes crest
OL Lyonnes
OLL