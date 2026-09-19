Kulüp, 67 yaşındaki çalıştırıcıyı kadroyu ayağa kaldırmak için ideal profil olarak görüyor; buna gerekçe olarak da onun engin tecrübesini, otoriter karakterini ve İspanyol futboluna dair kapsamlı bilgisini gösteriyor. Valencia, daha önce Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganes ve Mallorca'yı çalıştıran Aguirre'in kariyerindeki yedinci La Liga takımı olacak. Aguirre, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Meksika'daki görev süresini tamamlamasının ardından şu anda boşta.