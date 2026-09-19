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Meksikalı efsane Javier Aguirre, Valencia'nın Carlos Corberan'ın halefini atamak için görüşmeleri hızlandırmasıyla La Liga'ya dönmeye hazırlanıyor
Aguirre, öncelikli hedef olarak öne çıkıyor
Corberan'ın ayrılığının ardından, sportif direktör Braulio Vazquez son birkaç gün içinde Aguirre'nin ekibiyle gizli görüşmeleri yürüttü. MARCA'ya göre taraflar, ortak bir zeminde buluşma yönündeki karşılıklı istek doğrultusunda anlaşmayı sonuçlandırmak için cuma günü kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Sportif direktörün temasa geçtiği rakip teknik direktörlerin çevreleri de Meksikalı çalıştırıcının Valencia'nın başına geçme yarışında önde olduğunu artık kabul etmiş durumda.
Zengin bir İspanya deneyimi
Kulüp, 67 yaşındaki çalıştırıcıyı kadroyu ayağa kaldırmak için ideal profil olarak görüyor; buna gerekçe olarak da onun engin tecrübesini, otoriter karakterini ve İspanyol futboluna dair kapsamlı bilgisini gösteriyor. Valencia, daha önce Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganes ve Mallorca'yı çalıştıran Aguirre'in kariyerindeki yedinci La Liga takımı olacak. Aguirre, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Meksika'daki görev süresini tamamlamasının ardından şu anda boşta.
Sözleşme detayları ve performans hedefleri
Mali şartların, hızlı bir anlaşmaya varılmasının önünde büyük bir engel oluşturması beklenmiyor. Aguirre, mevcut sezonun sonuna kadar sürecek ve bir sonraki sezona uzatma opsiyonu içerecek bir sözleşme istiyor. Bu şartlı uzatma tamamen belirli hedeflerin karşılanmasına, en önemlisi de Valencia'nın birinci ligdeki statüsünü korumasına bağlı.
Milli maç arasının planlaması
Yönetim kurulu, bir numaralı hedef Ernesto Valverde'nin görevi reddedip iznini uzatmasının ardından atamayı açıklamak için acele etmiyor. Geçici teknik direktör Oscar Sanchez, bu hafta sonu Real Sociedad deplasmanında takımın başında olacak. Kulüp, yeni gelecek teknik direktöre Paterna'da mini bir sezon öncesi kampı yaptırması için zaman tanımak amacıyla, önümüzdeki üç haftalık milli arayı kullanmayı planlıyor.
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