Meksika yıldızı Raul Jimenez, Club Tijuana'nın harika çocuğu Gilberto Mora'yı Borussia Dortmund'a transfer için işaret etti

Jimenez'e genç Meksikalı yeteneğin yurt dışına transfer olması sorulduğunda, Mora'nın uzun vadeli geleceği de tartışmaların merkezindeki konulardan biri haline geldi. Claro Sports'a konuşan 35 yaşındaki forvet, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Her yerde oynama potansiyeli var ama bu süreç aynı zamanda kademeli olarak, adım adım da ilerleyebilir."

Orta sahanın gelişimi için en uygun adresin neresi olduğu sorulduğunda ise şunları ekledi: "Onu nerede görmek isterim? Belki Almanya'da, Borussia Dortmund'da. Kendilerine özgü bir oyun tarzları var."