ZUMA Press Wire
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Meksika yıldızı Raul Jimenez, Club Tijuana'nın harika çocuğu Gilberto Mora'yı Borussia Dortmund'a transfer için işaret etti
Umut vaat eden oyun kurucuya övgü dolu bir destek verildi
Tijuana'nın ofansif orta sahası Mora, Meksika'nın deneyimli forveti Jimenez'den büyük övgü aldı. Henüz 17 yaşındaki genç oyuncu, Xolos'ta şimdiden ülke futbolunun kilit isimlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi. Jimenez, genç vatandaşı için Avrupa'da üst düzey bir vitrinin, potansiyelini gerçekleştirmesi adına ideal ortamı sağlayacağına kesin olarak inanıyor.
- Getty Images Sport
Potansiyeli var
Jimenez'e genç Meksikalı yeteneğin yurt dışına transfer olması sorulduğunda, Mora'nın uzun vadeli geleceği de tartışmaların merkezindeki konulardan biri haline geldi. Claro Sports'a konuşan 35 yaşındaki forvet, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Her yerde oynama potansiyeli var ama bu süreç aynı zamanda kademeli olarak, adım adım da ilerleyebilir."
Orta sahanın gelişimi için en uygun adresin neresi olduğu sorulduğunda ise şunları ekledi: "Onu nerede görmek isterim? Belki Almanya'da, Borussia Dortmund'da. Kendilerine özgü bir oyun tarzları var."
Alman talipler yükselen potansiyeli takip ediyor
Dortmund'un, 2026 Dünya Kupası sırasında Mora'yla ilgilendiği öne sürülmüştü; hatta bazı haberlerde, bu ilgi soğumadan önce ilk temasın kurulduğu bile belirtilmişti. Bundesliga ekibi daha sonra Konstantinos Karetsas ve Giannis Konstantelias'ı kadrosuna katarak, Ethan Nwaneri'yi de kiralayarak hücum hattını güçlendirdi.
Westphalia'ya olası bir transfer belirsizliğini korusa da genç oyuncu profesyonel kariyerinin henüz başında ve Tijuana ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Emilio Franco
Rehabilitasyon, kariyerindeki bir sonraki dönüm noktasından önce geliyor
Mora'nın öncelikli hedefi, milli takım görevi sırasında yaşadığı kalça ve kasık bölgesindeki genel rahatsızlığın yanı sıra ağırlaşan ayak bileği sakatlığından kurtulmak. Bu kondisyon gerilemesi, genç oyuncunun yedi Liga MX maçında beş gol ve bir asist kaydettiği formda bir dönemin ortasında geldi. Tijuana, ligdeki ivmesini korumaya çalışırken oyun kurucuyu yeniden kadro seçenekleri arasına katmak istiyor.
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