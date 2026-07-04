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Meksika’ya, İngiltere karşısında “aşırı derecede haksız” bir Azteca avantajı olduğu söylendi; ancak Declan Rice, Three Lions’ın “sıradan bir stadyum” için hazır olduğunu vurguladı
Tartışmalara yol açan ev sahibi mekan
Estadio Azteca’da oynamanın fiziksel zorlukları, İngiltere’nin Meksika ile oynayacağı eleme maçı öncesindeki hazırlık sürecinin ana gündem maddesi oldu. Deniz seviyesinden 2.241 metre yükseklikte bulunan bu tarihi stadyum, iklim koşullarına alışkın olmayan oyuncular için hızlı yorgunluk ve daha uzun toparlanma süreleri gibi aşırı fizyolojik zorluklar ortaya koyuyor.
Meksika’nın tüm maçlarını kendi sahasında oynamış olması nedeniyle eleştirmenler, turnuva yapısının adil olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu avantaj, Meksika’nın bu stadyumda oynadığı 89 resmi maçta sadece iki yenilgiye uğramış olması gibi etkileyici bir istatistiğe de yansımaktadır.
- Getty Images News
Collymore, ev sahipliği konusunda bir inceleme yapılmasını talep ediyor
BetGoodwin’e konuşan eski İngiltere milli takım forveti Collymore, turnuvanın ortak ev sahiplerine tanınan coğrafi avantajlar konusunda derin bir hayal kırıklığını dile getirerek, mevcut seçim sürecinde kapsamlı değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.
Collymore şunları söyledi: "Meksika'ya bu kadar büyük bir fiziksel avantaj tanınması yanlış. Bence FIFA ve Gianni Infantino, diğer federasyonlarla bir araya gelip bu turnuvaları daha adil hale getirmenin bir yolunu bulmalı.
"Örneğin Kanada, turnuvanın ortak ev sahibi olmasına rağmen sınırın ötesindeki Seattle'da oynamak zorunda kalırken, Meksika ise 80'den fazla maçta sadece iki kez yenildiği Azteca Stadyumu'nda kalabildi.
"Yüksek irtifada oynamanın fizyolojik avantajının çok gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu durum çok önceden biliniyordu; bu nedenle, eşit şartlarda olması gereken bir ortamda bir takımın bu kadar önemli bir fiziksel avantaja sahip olması son derece haksızlık.
"Bana göre, ev sahipliği sisteminin tamamı gözden geçirilmeli. Dünya futbolunda tartışmasız en büyük iç ligi barındıran İngiltere, modern televizyon çağında hiç Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmadı; oysa Meksika şimdiye kadar üç kez ev sahipliği yaptı. Evet, bir ülkenin diğerine karşı bu kadar açık bir fizyolojik avantaja sahip olmasının kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum.”
Rice, takımın odaklanmasını sağlıyor
Dışarıdaki gürültüden uzak kalan İngiltere kampı, yerel ortamla ilgili endişeleri kasıtlı olarak önemsiz göstermiştir. Lions’ Den’e konuşan Rice, Thomas Tuchel’in takımının, sahnenin tarihsel önemine bakılmaksızın bu maçı sıradan bir deplasman maçı olarak değerlendirdiğini vurguladı.
Rice şöyle konuştu: "Bizim için bu bir nevi deplasman maçı gibi olacak. Onlar şu ana kadar tüm maçlarını Meksika'da oynadılar, turnuva boyunca ev sahibi oldular; bu yüzden bizim için önemli olan oraya gidip karşımıza çıkacak her şeyle başa çıkabilmek.
"Bizim için nerede oynadığımızın önemi yok. Bizim için orası sadece bir stadyum. Elbette Azteca, Maradona’nın ‘Tanrı’nın Eli’ni yaptığı yer olarak biliniyor; pek çok farklı ikonik anın yaşandığı bir yer. Bizim için ise sadece işimizi yapmak üzere oraya gidiyoruz.
"Elbette inanılmaz bir deneyim olacak, ama bizim için bu da oynayacağımız stadyumlardan biri."
- Getty Images Sport
En zorlu turnuva sınavı bekliyor
İngiltere, şu ana kadar oynadığı dört maçı da gol yemeden kazanan ve kendine güveni tam bir Meksika takımı karşısında turnuvadaki en zorlu sınavıyla karşı karşıya. Daha önce sadece alçak rakımlı sahalarda oynamış olan Üç Aslanlar, erken elenmekten kaçınmak için hemen uyum sağlamalıdır. Konuk takımın Meksika’nın ivmesini kırıp çeyrek finale yükselebilmesi için, maçın başlangıcından itibaren fiziksel enerji seviyelerini iyi yönetmesi hayati önem taşıyacaktır.
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