Meksika’ya, İngiltere karşısında “aşırı derecede haksız” bir Azteca avantajı olduğu söylendi; ancak Declan Rice, Three Lions’ın “sıradan bir stadyum” için hazır olduğunu vurguladı

BetGoodwin’e konuşan eski İngiltere milli takım forveti Collymore, turnuvanın ortak ev sahiplerine tanınan coğrafi avantajlar konusunda derin bir hayal kırıklığını dile getirerek, mevcut seçim sürecinde kapsamlı değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

Collymore şunları söyledi: "Meksika'ya bu kadar büyük bir fiziksel avantaj tanınması yanlış. Bence FIFA ve Gianni Infantino, diğer federasyonlarla bir araya gelip bu turnuvaları daha adil hale getirmenin bir yolunu bulmalı.

"Örneğin Kanada, turnuvanın ortak ev sahibi olmasına rağmen sınırın ötesindeki Seattle'da oynamak zorunda kalırken, Meksika ise 80'den fazla maçta sadece iki kez yenildiği Azteca Stadyumu'nda kalabildi.

"Yüksek irtifada oynamanın fizyolojik avantajının çok gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu durum çok önceden biliniyordu; bu nedenle, eşit şartlarda olması gereken bir ortamda bir takımın bu kadar önemli bir fiziksel avantaja sahip olması son derece haksızlık.

"Bana göre, ev sahipliği sisteminin tamamı gözden geçirilmeli. Dünya futbolunda tartışmasız en büyük iç ligi barındıran İngiltere, modern televizyon çağında hiç Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmadı; oysa Meksika şimdiye kadar üç kez ev sahipliği yaptı. Evet, bir ülkenin diğerine karşı bu kadar açık bir fizyolojik avantaja sahip olmasının kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum.”