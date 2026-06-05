Meksika-Sırbistan maçı oyuncu değerlendirmeleri: El Tri, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında 5 gol atarken Alvaro Fidalgo ve Brian Gutierrez parladı

Javier “Vasco” Aguirre, Dünya Kupası öncesinde son bir prova yapmak istiyordu ve Toluca’da birkaç dakikalığına Meksika, 2026’daki yenilmezlik serisi boyunca büyük ölçüde kaçındığı tek şeyle yüzleşmek zorunda kaldı: zor anlar. Sırbistan ilk golü attı, Estadio Nemesio Diez’de gerginlik yükseldi ve El Tri, 11 Haziran öncesinde son bir güven artışı sağlaması beklenen bu maçta birdenbire geriye düşen taraf oldu.

Ancak verilen tepki, tam da Aguirre'nin istediği gibiydi. Meksika, erken yapılan hatayı silkeledi, maça ağırlığını koydu ve endişeyi kontrole dönüştürdü. İlk yarı sona erdiğinde, ev sahibi takım 1-0 gerideyken skoru 2-1'e çevirmişti. Maçın sonunda skor 5-1 oldu; bu, takımın Dünya Kupası'na gerçek bir özgüvenle geldiğini ve teknik direktörün kurduğu yapı konusunda giderek daha sakin göründüğünü bir kez daha hatırlattı.

Sırbistan'ın erken golü, Johan Vazquez ve Jesus Gallardo arasındaki bir iletişim hatasının ardından geldi; bu hata, Petar Stanic'in Raul Rangel'i geçmesine ve seyirciyi kısa süreliğine susturmasına neden oldu. Ancak Meksika'nın tepkisi, hatadan çok daha fazlasını ifade ediyordu. El Tri, Meksika topraklarındaki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı ve bunu, daha büyük roller için güçlü bir son hamle yapan birkaç oyuncuyla başardı.

Aguirre'nin artık farklı bir sorunu var. Takımı hazır görünüyor, ancak birkaç oyuncu onun ilk 11'i belirlemesini zorlaştırıyor. Bu, bir teknik direktörün Dünya Kupası'nın açılış maçından birkaç gün önce isteyeceği türden bir sorun.

GOAL, Toluca'daki Estadio Nemesio Diez'de Sırbistan ile oynanan Dünya Kupası öncesi hazırlık maçının ardından Meksika oyuncularını değerlendirdi...