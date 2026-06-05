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Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

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Meksika-Sırbistan maçı oyuncu değerlendirmeleri: El Tri, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında 5 gol atarken Alvaro Fidalgo ve Brian Gutierrez parladı

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Meksika - Sırbistan
FEATURES
Meksika
Sırbistan
Hazırlık Maçları
J. Aguirre
A. Fidalgo
B. Gutierrez

Meksika, Toluca'da maçın başlarında yaşadığı bir tedirginliği atlatarak Sırbistan'ı ezici bir üstünlükle mağlup etti; Alvaro Fidalgo ve Brian Gutierrez öne çıkan isimler olurken, El Tri Dünya Kupası hazırlıklarını şık bir şekilde tamamladı.

Javier “Vasco” Aguirre, Dünya Kupası öncesinde son bir prova yapmak istiyordu ve Toluca’da birkaç dakikalığına Meksika, 2026’daki yenilmezlik serisi boyunca büyük ölçüde kaçındığı tek şeyle yüzleşmek zorunda kaldı: zor anlar. Sırbistan ilk golü attı, Estadio Nemesio Diez’de gerginlik yükseldi ve El Tri, 11 Haziran öncesinde son bir güven artışı sağlaması beklenen bu maçta birdenbire geriye düşen taraf oldu.

Ancak verilen tepki, tam da Aguirre'nin istediği gibiydi. Meksika, erken yapılan hatayı silkeledi, maça ağırlığını koydu ve endişeyi kontrole dönüştürdü. İlk yarı sona erdiğinde, ev sahibi takım 1-0 gerideyken skoru 2-1'e çevirmişti. Maçın sonunda skor 5-1 oldu; bu, takımın Dünya Kupası'na gerçek bir özgüvenle geldiğini ve teknik direktörün kurduğu yapı konusunda giderek daha sakin göründüğünü bir kez daha hatırlattı.

Sırbistan'ın erken golü, Johan Vazquez ve Jesus Gallardo arasındaki bir iletişim hatasının ardından geldi; bu hata, Petar Stanic'in Raul Rangel'i geçmesine ve seyirciyi kısa süreliğine susturmasına neden oldu. Ancak Meksika'nın tepkisi, hatadan çok daha fazlasını ifade ediyordu. El Tri, Meksika topraklarındaki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı ve bunu, daha büyük roller için güçlü bir son hamle yapan birkaç oyuncuyla başardı.

Aguirre'nin artık farklı bir sorunu var. Takımı hazır görünüyor, ancak birkaç oyuncu onun ilk 11'i belirlemesini zorlaştırıyor. Bu, bir teknik direktörün Dünya Kupası'nın açılış maçından birkaç gün önce isteyeceği türden bir sorun.

GOAL, Toluca'daki Estadio Nemesio Diez'de Sırbistan ile oynanan Dünya Kupası öncesi hazırlık maçının ardından Meksika oyuncularını değerlendirdi...

  • Jorge Sanchez, MexicoGOAL

    Kaleci ve Savunma

    Raul Rangel (7/10):
    Sırbistan çok az net gol fırsatı yaratabildi, ancak Rangel, savunma oyuncuları için alternatif bir pas seçeneği olması gerektiğinde her seferinde etkileyici bir performans sergiledi. Topla oynarken gösterdiği özgüven, Aguirre’nin onu Meksika’nın 1 numaralı kalecisi olarak görmesinin nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.

    Jorge Sanchez (5/10):
    Sanchez arka arkaya iki maçta ilk 11'de yer aldı, ancak güvenilirliği hâlâ tam olarak ikna edici değil. Avustralya ve Sırbistan'ın kendi tarafına sürekli saldırmaması onun için şans oldu, çünkü hücumdaki katkısı neredeyse yok denecek kadar az.

    Cesar Montes (6/10):
    Çok fazla zorlu savunma durumuyla karşılaşmadı. Uzun pasları hala istediği kadar keskin değil, ancak duran toplarda ceza sahasındaki varlığı Meksika için önemli bir silah olmaya devam ediyor.

    Johan Vazquez (7/10):
    İkinci maçında da gol attı ve bu takımın liderlerinden biri olmaya devam ediyor. Sırbistan'ın golü öncesinde biraz formdan düşmüş görünüyordu, ancak liderliği bu son dönemde en önemli gelişmelerden biri haline geliyor.

    Jesus Gallardo (7/10):
    Oyunu iyi okuyamaması Sırbistan'ın ilk golüne katkıda bulundu, ancak Gallardo iyi toparlandı ve El Tri için önemli bir hücum gücü olmaya devam etti. Sol kanatta genişlik, enerji ve deneyim sunmaya devam ediyor.

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  • Brian Gutierrez, MexicoGetty

    Orta saha

    Erik Lira (6/10):
    Diğer maçlarda olduğu kadar oyun kurma aşamasında aktif değildi, ancak paslarının çoğu yine de isabetliydi. Göze çarpan bir performans sergilemese bile, Meksika’ya orta sahada istikrarlı bir varlık kazandırıyor.

    Brian Gutierrez (7/10):
    Maçın başlarında birkaç net fırsat yakaladı, ancak bunları gole çeviremedi. Yine de aktif kaldı, sürekli top istedi ve bir asistle iz bırakmanın bir yolunu buldu.

    Alvaro Fidalgo (8/10):
    Baştan sona zarif bir oyun sergiledi. Bire bir pozisyonları, derin pasları ve uzun topları isabetliydi ve oyunun neye ihtiyacı olduğunu tam olarak anlayan birinin sakinliğiyle oynadı. El Tri'nin orta sahasının anahtarı o.

  • Raul Jimenez and Julian Quiñones, MexicoGetty

    Saldırı

    Roberto Alvarado (7/10):
    Son dönemdeki performanslarına kıyasla büyük bir gelişme gösterdi. Sağ kanatta biraz daha cesur davranması ve kaleye daha fazla şut çekmesi gerekiyor, ancak ortaları neredeyse birkaç golle sonuçlanıyordu ve genel olarak oyuna katkısı çok daha iyiydi.

    Raul Jimenez (7/10):
    Golü, gözle görülür bir rahatlama sağladı. Jimenez, Dünya Kupası'nda hiç gol atmamıştı ve Meksika ile katıldığı dördüncü turnuvanın tadını tam olarak çıkarmak istiyorsa, bu yükü erkenden omuzlarından atması önemli olacak.

    Julian Quiñones (7/10):
    Onun varlığı, Meksika'nın hücumuna birçok olasılık açıyor. Uzaktan şut atabiliyor, ortalara kafayla vurabiliyor ve Jimenez'e dar paslar atabiliyor. İlk 11'deki rolü, en iyi zamanda büyüyor.

  • Javier Aguirre, MexicoGetty

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alexis Vega (8/10):
    Belki de kendi seyircisi önünde oynamanın verdiği enerjiden kaynaklanıyordu, ama Vega neredeyse her top dokunuşunda etkileyici bir performans sergiledi. Vurduğu şutlardan biri üst direği sarsarak neredeyse muhteşem bir gol olacaktı. Keskin, kendinden emin ve motivasyon dolu görünüyordu.

    Guillermo Martinez (6/10):
    Her hava topu mücadelesinde mücadele etti ve Meksika'ya fiziksel bir referans noktası sağladı. 11 Haziran'daki ilk maç öncesinde Santiago Gimenez ve Armando Gonzalez'den daha fazla süre alması ilginç.

    Gilberto Mora (7/10):
    17 yaşındaki bir oyuncunun sürekli takım arkadaşlarından top istemesini izlemek etkileyici. Mora hiçbir zaman anın gerisinde kalmıyor ve maç tamamen onun lehine gitmese bile özgüveni göze çarpıyor.

    Israel Reyes (7/10):
    Stoper olarak oynadı ve her müdahalesinde rahat görünüyordu. Oyuna girdikten sonra Meksika'ya temiz ve sakin bir varlık kattı.

    Edson Alvarez (6/10):
    Şu anda, Lira ile defansif orta saha rolü için rekabet ediyorsa, Cruz Azul orta saha oyuncusu hiyerarşide onun önünde görünüyor. Alvarez hala en iyi seviyesinde değil ve ritmini bulmaya çalışıyor.

    Luis Chavez (7/10):
    Yedek kulübesinden çok faydalı bir seçenek gibi görünüyor. Orta sahaya dinamizm katıyor ve her zamanki gibi uzak mesafeden gol atma tehdidi yaratıyor.

    Mateo Chavez (7/10):
    Sol kanatta Gallardo'ya benzer bir hücum tehdidi oluşturdu. Aguirre'nin onu neden enerjik ve hücum gücü yüksek bir genç seçenek olarak gördüğünü göstermeye devam ediyor.

    Orbelin Pineda (6/10):
    Topa çok fazla dokunamadı, ancak oyuna girdiğinde aktif görünüyordu. Sınırlı süre içinde Meksika'ya hareketlilik ve enerji kattı.

    Luis Romo (7/10):
    Arka alandan oyun kurmada aktifti ve Meksika'nın topu ileriye taşımasına yardımcı olurken rahat görünüyordu. İster ilk 11'de başlasın ister yedek kulübesinden girsin, çok yönlülüğü önemli olacak.

    Javier Aguirre (8/10):
    Takımı hazır görünüyor. Aguirre sakin ve umut dolu görünüyor ve birkaç gün içinde Meksika, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına ne kadar hazır olduğunu görecek. Oyuncular, onun ilk 11'i seçmesini zorlaştırdı ve bu, sahip olunması iyi bir sorun.

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