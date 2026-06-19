Meksika’nın Güney Kore Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Luis Romo’nun Son Heung-Min ve arkadaşlarına karşı attığı kritik galibiyet golü, El Tri’yi yeniden 2002 yılındaki gibi hayal kurmaya sevk etti

Tıpkı 2002’deki gibi, Javier “Vasco” Aguirre, Meksika’yı Dünya Kupası grup aşamasının başlangıcında iyi bir performans sergilemeye yönlendirdi.

El Tri’nin Guadalajara’da Güney Kore’yi 1-0 mağlup etmesi, A Grubu’nda birinciliği garantiledi, 32’li tur için Estadio Azteca’ya dönüşü sağladı ve 16’lı turda da orada bir maç oynama olasılığını canlı tuttu. Meksika’nın en iyi gecesi değildi, ancak Dünya Kupası’nın bu aşamasında kontrol, gösteriş kadar önemli olabilir.

İlk yarının büyük bir bölümünde Meksika’da aciliyet eksikliği vardı. Güney Kore topun daha fazla hakimiyetini elinde tutarken, El Tri rakip ceza sahası önünde varlık göstermekte zorlandı. Ancak Luis Romo’nun ikinci yarıda attığı gol maçın gidişatını değiştirdi; Meksika’yı çekingenliğinden kurtardı ve Aguirre’nin takımına ihtiyaç duyduğu avantajı sağladı.

Estadio Akron’daki seyirci de varlığını hissettirdi. Aguirre maç öncesinde Estadio Azteca’dan ayrılmanın takımı için sorun olmayacağını söylemişti ve Guadalajara bu sözlerini doğruladı.

“Hangi şehir olursa olsun, kendi sahamızda oynamayı gerçekten çok seviyorum,” dedi Aguirre, grup aşamasının ikinci maçı öncesinde. “Tarihsel olarak Estadio Azteca, grup aşamalarına ve önemli maçlara ev sahipliği yaptı; bu da orada kendimizi daha rahat hissettiğimizi gösteriyor.

“Ancak ben bunu sadece bu şekilde görmüyorum. Guadalajara, tıpkı Azteca, La Corregidora, El Volcan, El Gigante de Acero veya Tijuana gibi bizim evimizdir. Milli takımın oynadığı her stadyum bizim evimizdir, çünkü orası bizim Meksika’mız ve ülkemizdir.”

Raul Rangel ise 87. dakikada Güney Kore’nin bir puan koparmasını engellemek için arka arkaya iki kurtarış yaparak maça son noktayı koydu. Bu Meksika takımı, Aguirre’nin vizyonuna uygun bir şekilde şekillenmiş gibi görünmeye devam ediyor: disiplinli, dirençli ve aşılması zor. Sonuçlar da birikmeye devam ediyor.

GOAL, Guadalajara’daki Estadio Akron’da Güney Kore’yi mağlup ederek Dünya Kupası grup aşamasını tamamlayan Meksika oyuncularını değerlendiriyor...