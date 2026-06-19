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Meksika’nın Güney Kore Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Luis Romo’nun Son Heung-Min ve arkadaşlarına karşı attığı kritik galibiyet golü, El Tri’yi yeniden 2002 yılındaki gibi hayal kurmaya sevk etti

Player ratings
FEATURES
Meksika - Güney Kore
Meksika
Güney Kore
Dünya Kupası
L. Romo
H. Son

Luis Romo’nun attığı galibiyet golü, Meksika’nın A Grubu’nun zirvesinde yerini sağlamlaştırdı; El Tri’yi Azteca’ya geri döndürdü ve bu takımın 2002’den bu yana en güçlü Dünya Kupası kadrosu olabileceğine dair inancı güçlendirdi.

Tıpkı 2002’deki gibi, Javier “Vasco” Aguirre, Meksika’yı Dünya Kupası grup aşamasının başlangıcında iyi bir performans sergilemeye yönlendirdi.

El Tri’nin Guadalajara’da Güney Kore’yi 1-0 mağlup etmesi, A Grubu’nda birinciliği garantiledi, 32’li tur için Estadio Azteca’ya dönüşü sağladı ve 16’lı turda da orada bir maç oynama olasılığını canlı tuttu. Meksika’nın en iyi gecesi değildi, ancak Dünya Kupası’nın bu aşamasında kontrol, gösteriş kadar önemli olabilir.

İlk yarının büyük bir bölümünde Meksika’da aciliyet eksikliği vardı. Güney Kore topun daha fazla hakimiyetini elinde tutarken, El Tri rakip ceza sahası önünde varlık göstermekte zorlandı. Ancak Luis Romo’nun ikinci yarıda attığı gol maçın gidişatını değiştirdi; Meksika’yı çekingenliğinden kurtardı ve Aguirre’nin takımına ihtiyaç duyduğu avantajı sağladı.

Estadio Akron’daki seyirci de varlığını hissettirdi. Aguirre maç öncesinde Estadio Azteca’dan ayrılmanın takımı için sorun olmayacağını söylemişti ve Guadalajara bu sözlerini doğruladı.

“Hangi şehir olursa olsun, kendi sahamızda oynamayı gerçekten çok seviyorum,” dedi Aguirre, grup aşamasının ikinci maçı öncesinde. “Tarihsel olarak Estadio Azteca, grup aşamalarına ve önemli maçlara ev sahipliği yaptı; bu da orada kendimizi daha rahat hissettiğimizi gösteriyor.

“Ancak ben bunu sadece bu şekilde görmüyorum. Guadalajara, tıpkı Azteca, La Corregidora, El Volcan, El Gigante de Acero veya Tijuana gibi bizim evimizdir. Milli takımın oynadığı her stadyum bizim evimizdir, çünkü orası bizim Meksika’mız ve ülkemizdir.”

Raul Rangel ise 87. dakikada Güney Kore’nin bir puan koparmasını engellemek için arka arkaya iki kurtarış yaparak maça son noktayı koydu. Bu Meksika takımı, Aguirre’nin vizyonuna uygun bir şekilde şekillenmiş gibi görünmeye devam ediyor: disiplinli, dirençli ve aşılması zor. Sonuçlar da birikmeye devam ediyor.

GOAL, Guadalajara’daki Estadio Akron’da Güney Kore’yi mağlup ederek Dünya Kupası grup aşamasını tamamlayan Meksika oyuncularını değerlendiriyor...

  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Raul Rangel (8/10):
    Güney Kore topun daha fazla hakimiyetindeydi, ancak maçın uzun bölümlerinde Rangel’den pek bir şey beklenmedi. Ta ki 87. dakikaya kadar. Meksika’nın 1-0’lık üstünlüğünü koruduğu o anda, Güney Kore’yi uzak tutmak ve skoru korumak için hayati öneme sahip bir çift kurtarış yaptı. Bu, gecenin en belirleyici anıydı.

    Jorge Sanchez (6/10):
    Defansif olarak yerini korudu ve Meksika’nın ceza sahasını korumasına yardımcı olmak için sık sık üçüncü stoper olarak içe çekildi. Hücumda pek katkı sağlamadı, ancak Güney Kore kanatlardan atak yapmaya çalıştığında güvenilir bir performans sergiledi.

    Edson Alvarez (7/10):
    Savunmanın kalbinde liderliği hissedildi. Zorlu bir kulüp sezonunun ardından, bu tür bir performans ona güven vermelidir. Meksika’nın düzenini korudu, alanları iyi yönetti ve Güney Kore topu elinde tutarken oyunun sakinleşmesine yardımcı oldu.

    Johan Vazquez (7/10):
    Genoa kaptanı her maçta daha da özgüvenli görünüyor. Meksika’nın savunmasını aşmak zor hale geldi ve Vazquez bunun en büyük nedenlerinden biri. Sakin, güçlü ve giderek daha otoriter bir oyun sergiliyor.

    Jesus Gallardo (5/10):
    Defansif olarak yeterince sağlamdı, ancak hücumda yine pek bir katkı sağlayamadı. Kadrodaki az sayıdaki sol ayaklı oyunculardan biri olarak, Meksika’nın kanattan ondan daha fazlasını beklemesi gerekiyor, özellikle de Raul Jimenez ve Julian Quiñones ceza sahasında pas beklerken.

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  • Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Erik Lira (7/10):
    Bir kez daha orta sahada varlığı göze çarptı. Güney Kore topun daha fazla hakimiyetinde olsa bile, Lira Meksika’ya kontrol hissi verdi ve oyun planının hâlâ sağlam olduğu izlenimini yaratmaya yardımcı oldu.

    Brian Gutierrez (6/10):
    Orta sahadaki kadro değişikliği başlangıçta ritmini etkilemiş gibi görünüyordu, ancak ikinci yarıda topla daha fazla inisiyatif almaya başlayınca performansını iyileştirdi. En etkili performansı değildi, ancak maçın ilerleyen dakikalarında kendini buldu.

    Luis Romo (7/10):
    Romo, üçlü savunmada libero olarak hâlâ en rahat görünüyor olabilir, ancak Güney Kore karşısında orta sahada görev yapması istendi. Zaman zaman topla oynarken yaratıcılıktan yoksun kaldı. Ardından, ileriye çıktığı nadir anlardan birinde, maçı belirleyen golü attı.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Saldırı

    Roberto Alvarado (7/10):
    Chivas’ın forveti, ilk yarıda Meksika’nın en aktif hücum tehdidi oldu. Sahanın her iki ucunda da yaptığı müdahalelerle bir kez daha çalışma temposu dikkat çekti. Meksika’nın hücumda canlılık gösteremediği anlarda bile Alvarado, oyunu zorlamaya devam etti.

    Raul Jimenez (6/10):
    Meksika'nın beklediği kadar etkili olamadı. Kaleye doğru net bir şut şansı neredeyse hiç bulamadı ve varlığını hissettirebilmek için ceza sahası içinde daha fazla pas desteğine ihtiyacı var. 75. dakikada Quiñones'in yarattığı fırsat, Meksika'nın onu tehlikeli bölgelerde bulduğunda neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi.

    Julian Quiñones (7/10):
    Hücumda durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Meksika’nın en parlak forveti haline geldi, ancak tüm hücumu tek başına sürükleyemez. Yine de enerjisi ve doğrudan oyun stili Güney Kore’ye sorunlar yaşattı.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Orbelin Pineda (6/10):
    Rolünü iyi kavradı ve Güney Kore’nin arka alandan rahatça top sürmesini engelledi. Orta sahada Meksika’ya önemli bir hareketlilik kattı.

    Obed Vargas (7/10):
    Oyuna girdikten sonra çok aktifti. Orta sahaya ihtiyaç duyulan dinamizmi kattı ve maçın sakinlik gerektirdiği son dakikalarda Meksika'nın topu elinde tutmasına yardımcı oldu.

    Israel Reyes (6/10):
    Alvarez ve Vazquez ile birlikte üçüncü stoper olarak görev yaptı ve savunma görevlerini sağlam bir şekilde yerine getirdi. Meksika'nın maçı kazanmasına yardımcı oldu.

    Santiago Gimenez (5/10):
    Oynama süresi alması onun için önemliydi. Açık alanda gösterdiği hız, Güney Kore savunmacılarına bazı sorunlar çıkardı, ancak daha büyük bir etki yaratmak için yeterli zamana ya da pas desteğine sahip değildi.

    Cesar Huerta (5/10):
    Kanatta patlayıcılığını gösterebilmek için hâlâ daha fazla süreye ihtiyacı var. Gimenez gibi, bu tür bir maçta süre alması onun için değerliydi; özellikle de Aguirre’nin turnuvanın ilerleyen aşamalarında onun profiline sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyabileceği düşünülürse.

    Javier Aguirre (8/10):
    Gilberto Mora ve Alvaro Fidalgo’yu yedek kulübesinde bırakıp Romo’yu ilk 11’de sahaya sürmek cesur bir karardı. Bu Aguirre’nin kararıydı ve Romo’nun galibiyet golünü atmasıyla karşılığını aldı. Meksika muhteşem bir performans sergilemedi, ancak organize, verimli ve grubu birinci sırada tamamlayacak kadar güçlüydü.

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