Meksika’nın efsanevi kalecisi Guillermo Ochoa, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte Dünya Kupası tarihine adını yazdırdıktan sonra 41 yaşında futbolu bıraktı

Tarihin en büyük Meksikalı kalecilerinden biri olarak kabul edilen Ochoa, Salı günü profesyonel futboldan emekli olduğunu açıkladı. Kaleci, daha önce 2026 Dünya Kupası’nın son turnuvası olacağını belirtmişti; ancak birçok taraftar, oyunculuk kariyerini uzatmak için son bir kısa vadeli sözleşme imzalayabileceği umudunu koruyordu.

Geleceğiyle ilgili dolaşan söylentilere son veren Ochoa, sosyal medyada samimi kararını paylaştı. Ochoa, “Elimden gelenin en iyisini yaptım; kulüplerim ve milli takımım için sahada her şeyimi verdim ve bugün eldivenlerimi asıyorum” diye yazdı. “Kaleci olmak, her şeyin sana bağlı olduğu tek bir an için 90 dakika bekleyebileceğini bilmek demektir. Ve o an geldiğinde tereddüt edemezsin.”