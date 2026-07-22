AFP
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Meksika’nın efsanevi kalecisi Guillermo Ochoa, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte Dünya Kupası tarihine adını yazdırdıktan sonra 41 yaşında futbolu bıraktı
Güzel oyuna veda
Tarihin en büyük Meksikalı kalecilerinden biri olarak kabul edilen Ochoa, Salı günü profesyonel futboldan emekli olduğunu açıkladı. Kaleci, daha önce 2026 Dünya Kupası’nın son turnuvası olacağını belirtmişti; ancak birçok taraftar, oyunculuk kariyerini uzatmak için son bir kısa vadeli sözleşme imzalayabileceği umudunu koruyordu.
Geleceğiyle ilgili dolaşan söylentilere son veren Ochoa, sosyal medyada samimi kararını paylaştı. Ochoa, “Elimden gelenin en iyisini yaptım; kulüplerim ve milli takımım için sahada her şeyimi verdim ve bugün eldivenlerimi asıyorum” diye yazdı. “Kaleci olmak, her şeyin sana bağlı olduğu tek bir an için 90 dakika bekleyebileceğini bilmek demektir. Ve o an geldiğinde tereddüt edemezsin.”
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Messi ve Ronaldo ile birlikte tarih kitaplarına geçmek
Ochoa’nın uzun soluklu kariyeri belki de en hayret verici başarısıdır; zira Meksika milli takımında altı Dünya Kupası’nda forma giymiştir – bu rakama yalnızca efsaneler Ronaldo ve Messi ulaşabilmiştir. Kariyerinin başlarında genç bir oyuncu olarak kadroda yer alsa da, sonunda bu pozisyonu kendine ait hale getirmiş ve Brezilya 2014, Rusya 2018 ve Katar 2022 turnuvalarında üst üste üç kez Meksika’nın ilk on birinde yer alan kaleci olmuştur.
Meksiko’nun genç takımlarından Avrupa’nın en büyük stadyumlarına ve ötesine uzanan yolculuğunu değerlendiren Ochoa, kat ettiği yol için minnettarlığını dile getirdi. “Bir hayalin beni bu kadar uzağa götürebileceğini hiç hayal etmemiştim. Bugün geriye bakıp gururla şunu söyleyebilirim: Teşekkür ederim,” diye yazdı. “Milyonlarca kişinin sevgisini ve Meksika için her şeyimi verdiğimi bilmenin verdiği iç huzuru yanımda götürüyorum.”
Estadio Azteca’da son bir an
2026 Dünya Kupası’nda esas olarak Raul Rangel’in yedeği olarak görev yapsa da, teknik direktör Javier Aguirre, bu tecrübeli oyuncunun hak ettiği vedayı almasını sağladı. Aguirre, Meksika’nın grup aşamasındaki son maçı olan Çekya karşılaşmasında Ochoa’yı son 13 dakikada oyuna soktu ve taraftarların ona son bir kez daha coşkuyla tezahürat etmesine imkân tanıdı. Maçın bitiş düdüğünün ardından, duygusal anlar yaşayan Ochoa, kariyerinin başladığı yer olan Estadio Azteca'da kale direklerini öptü ve ardından diz çökerek takım arkadaşlarının dokunaklı kucaklamasını kabul etti.
Tribünler boşaldıktan ve stadyum ışıkları sönmeye başladıktan çok sonra, Ochoa son bir kez daha orta daireye doğru yürüdü ve sahaya son vedasını etti. 2005 Clausura turnuvasında Club América ile lig şampiyonluğu kazanan ve Standard Liege ile Belçika Kupası’nı kazanan Ochoa, statüsüne yakışır bir kupa koleksiyonuyla emekli oluyor.
- Getty Images
Avrupa ve Meksika’da öncü bir kariyer
Ochoa, Şubat 2004’te Club America formasıyla birinci ligdeki ilk maçına çıktı ve inanılmaz refleksleriyle kısa sürede olağanüstü bir yetenek olarak adını duyurdu. İlk yedi sezonunu bu Meksika devi takımında geçirdikten sonra, 2011 yılında Fransız kulübü Ajaccio’ya tarihi bir transfer gerçekleştirdi ve Avrupa’da forma giyen ilk Meksika doğumlu kaleci oldu.
Avrupa serüveni oldukça kapsamlı ve çeşitlilik arz ediyordu; bu süreçte Málaga, Granada, Standard Liège, Salernitana, AVS Futebol ve AEL Limassol takımlarında forma giydi. Bu dönemlerin en dikkat çekici kısmı ise 2019’dan 2022’ye kadar sevgili kulübü Club America’ya yaptığı üç yıllık dönüş oldu; burada kulüp efsanesi statüsünü bir kez daha kanıtladı.
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