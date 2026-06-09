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Meksika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan forvet Raul Jimenez, Fulham'dan bedelsiz ayrılıyor ancak başka bir İngiliz kulübüne hemen transfer olabilir
Fulham, tecrübeli golcüsünü serbest bıraktı
Batı Londra kulübü, 35 yaşındaki santrforun Craven Cottage'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrıldığını resmi olarak doğruladı. Daily Mail'in haberine göre, Wolves, eski yıldızını Molineux'a geri dönmeye ikna etmek için hırslı bir girişimde bulunarak Meksika'ya özel bir heyet gönderdi. Rakip Premier League takımlarının ve çocukluk takımı Club America'nın ilgisine rağmen, golcü forvet şu anda West Midlands'a dramatik bir dönüş için ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor.
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Edwards, üst düzey standartlar talep ediyor
Wolves, en üst lige hemen geri dönmeyi hedefledikleri için, eski yıldız oyuncusunu önümüzdeki sezonun lideri olarak ikna etmeye kararlı. Baş antrenör Rob Edwards, Jimenez’in Molineux’a üst düzey bir liderlik katmasını ve deneyimli takım arkadaşı Kieran Trippier ile birlikte gelişmekte olan kadroya yön vermesini istiyor. Eski İngiltere milli takım bekçisi, transferini Pazartesi günü tamamladı; Edwards, bu iki tecrübeli ismi, yükseliş için mücadele edecek bir takım kurmanın vazgeçilmez unsurları olarak görüyor.
Molineux'un mirası yeniden canlanmayı bekliyor
Jimenez, 2018 yılında Benfica'dan kiralık olarak transfer edildikten sonra West Midlands'da beş yıl geçirdi. 2023 yılında 5 milyon sterlinlik transfer ücretiyle Fulham'a geçmeden önce, 166 maçta attığı 57 golle kulübün efsanelerinden biri haline geldi. En önemlisi, üst düzey liglerde attığı 40 gol, Premier League döneminde Wolves'un tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak statüsünü sağlamlaştırdı ve potansiyel geri dönüşünü inanılmaz derecede popüler bir olasılık haline getirdi.
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Dünya Kupası'nın açılış maçı yaklaşıyor
Forvetin öncelikli odağı, ortak ev sahibi Meksika'nın Perşembe günü Güney Afrika ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçıyla birlikte milli takım görevlerine kayıyor. Javier Aguirre'nin kadrosunda Santiago Gimenez, Armando Gonzalez, Julian Quinones ve Guillermo Martinez ile birlikte beş saf forvetten biri olarak seçilen Jimenez, Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti ile oynanacak zorlu A Grubu maçları öncesinde formunu zirveye çıkarmayı hedefliyor.