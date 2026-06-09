Meksika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan forvet Raul Jimenez, Fulham'dan bedelsiz ayrılıyor ancak başka bir İngiliz kulübüne hemen transfer olabilir

Wolves, en üst lige hemen geri dönmeyi hedefledikleri için, eski yıldız oyuncusunu önümüzdeki sezonun lideri olarak ikna etmeye kararlı. Baş antrenör Rob Edwards, Jimenez’in Molineux’a üst düzey bir liderlik katmasını ve deneyimli takım arkadaşı Kieran Trippier ile birlikte gelişmekte olan kadroya yön vermesini istiyor. Eski İngiltere milli takım bekçisi, transferini Pazartesi günü tamamladı; Edwards, bu iki tecrübeli ismi, yükseliş için mücadele edecek bir takım kurmanın vazgeçilmez unsurları olarak görüyor.