Meksika'nın Dünya Kupası açılış maçı şiddet olaylarıyla gölgelendi; protestocular Estadio Azteca'nın dışında çevik kuvvet polisiyle çatıştı

Bu efsanevi stadyum, 1970 ve 1986 finalleri de dahil olmak üzere üç ayrı Dünya Kupası’nda maçlara ev sahipliği yapan tek stadyum olarak futbol tarihçesinde benzersiz bir yere sahiptir. Stadyumda beş maçın oynanması planlanırken, bu açılış maçı ne yazık ki ülkedeki köklü iç sorunlar nedeniyle gölgelendi. Saha içinde ise Javier Aguirre'nin öğrencileri, Yaya Sithole ve Themba Zwane'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlayan Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.