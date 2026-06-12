AFP
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Meksika'nın Dünya Kupası açılış maçı şiddet olaylarıyla gölgelendi; protestocular Estadio Azteca'nın dışında çevik kuvvet polisiyle çatıştı
Maçın başlamasından önce güvenlik çemberi aşıldı
Maçın başlamasına sadece 10 dakika kala, ülke genelinde çözülmemiş binlerce kayıp vakasına duydukları öfkeyi dile getirmek üzere tahmini 2.000 gösterici stadyumun çevresinde toplandı. Kalabalık, park halindeki bir kamyonu parçalayarak iç sahaya zorla girmeye çalıştığında durum hızla kötüleşti. Düzeni sağlamak için 300 kişilik bir güvenlik ekibi müdahale ederek kalabalığı geri püskürttü ve çevrede kontrolü sağladı.
- AFP
Stadyumun dışında göz yaşartıcı gaz kullanıldı
Dışarıdaki kaos, stadyumun içindeki kutlama havasıyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Yerel yetkililerin kontrolü yeniden ele geçirmek için çabaladığı sırada olayların boyutunu vurgulayan talkSPORT’un haberlerine göre, aktivistlerin savunma hatlarına doğrudan işaret fişekleri ve taşlar atmasıyla kargaşa dramatik bir şekilde tırmandı; bu durum, polislerin kalabalığı dağıtmak için çevik kuvvet ekiplerini devreye sokmasına ve göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden oldu.
Kargaşanın gölgesine giren tarihi mekan
Bu efsanevi stadyum, 1970 ve 1986 finalleri de dahil olmak üzere üç ayrı Dünya Kupası’nda maçlara ev sahipliği yapan tek stadyum olarak futbol tarihçesinde benzersiz bir yere sahiptir. Stadyumda beş maçın oynanması planlanırken, bu açılış maçı ne yazık ki ülkedeki köklü iç sorunlar nedeniyle gölgelendi. Saha içinde ise Javier Aguirre'nin öğrencileri, Yaya Sithole ve Themba Zwane'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlayan Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.
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El Tri taktiksel bir sınava çıkacak
Meksika, uzatma dakikalarında savunma oyuncusu Cesar Montes'in kırmızı kart görerek A Grubu'ndaki bir sonraki maçta forma giyemeyecek hale gelmesiyle sonuçlanan hararetli karşılaşmanın yarattığı sarsıntıyla başa çıkmak zorunda. Takım, bu hafta sonlarında Guadalajara'ya giderek çok daha zorlu bir taktik sınavına girecek. El Tri, disiplinli Güney Kore takımıyla karşılaşmaya hazırlanırken, dışarıdan gelebilecek olası dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen konsantrasyonunu korumak zorunda.