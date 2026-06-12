Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
MEXICO-FBL-WC-2026-PROTESTAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Meksika'nın Dünya Kupası açılış maçı şiddet olaylarıyla gölgelendi; protestocular Estadio Azteca'nın dışında çevik kuvvet polisiyle çatıştı

Dünya Kupası
Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika

Perşembe gecesi Estadio Azteca'nın dışında şiddetli çatışmalar çıktı ve Meksiko'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı gölgelendi. Çekirdek atışlarına maruz kalan çevik kuvvet polisi göz yaşartıcı gaz kullandı; uzun süredir devam eden yerel siyasi gerilimler turnuvanın güvenlik çemberine sıçradığı için, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika'nın sahadaki galibiyeti gölgede kaldı.

  • Maçın başlamasından önce güvenlik çemberi aşıldı

    Maçın başlamasına sadece 10 dakika kala, ülke genelinde çözülmemiş binlerce kayıp vakasına duydukları öfkeyi dile getirmek üzere tahmini 2.000 gösterici stadyumun çevresinde toplandı. Kalabalık, park halindeki bir kamyonu parçalayarak iç sahaya zorla girmeye çalıştığında durum hızla kötüleşti. Düzeni sağlamak için 300 kişilik bir güvenlik ekibi müdahale ederek kalabalığı geri püskürttü ve çevrede kontrolü sağladı.


    • Reklam
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-NOR-ISRAFP

    Stadyumun dışında göz yaşartıcı gaz kullanıldı

    Dışarıdaki kaos, stadyumun içindeki kutlama havasıyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Yerel yetkililerin kontrolü yeniden ele geçirmek için çabaladığı sırada olayların boyutunu vurgulayan talkSPORT’un haberlerine göre, aktivistlerin savunma hatlarına doğrudan işaret fişekleri ve taşlar atmasıyla kargaşa dramatik bir şekilde tırmandı; bu durum, polislerin kalabalığı dağıtmak için çevik kuvvet ekiplerini devreye sokmasına ve göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden oldu.

  • Kargaşanın gölgesine giren tarihi mekan

    Bu efsanevi stadyum, 1970 ve 1986 finalleri de dahil olmak üzere üç ayrı Dünya Kupası’nda maçlara ev sahipliği yapan tek stadyum olarak futbol tarihçesinde benzersiz bir yere sahiptir. Stadyumda beş maçın oynanması planlanırken, bu açılış maçı ne yazık ki ülkedeki köklü iç sorunlar nedeniyle gölgelendi. Saha içinde ise Javier Aguirre'nin öğrencileri, Yaya Sithole ve Themba Zwane'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlayan Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Tri taktiksel bir sınava çıkacak

    Meksika, uzatma dakikalarında savunma oyuncusu Cesar Montes'in kırmızı kart görerek A Grubu'ndaki bir sonraki maçta forma giyemeyecek hale gelmesiyle sonuçlanan hararetli karşılaşmanın yarattığı sarsıntıyla başa çıkmak zorunda. Takım, bu hafta sonlarında Guadalajara'ya giderek çok daha zorlu bir taktik sınavına girecek. El Tri, disiplinli Güney Kore takımıyla karşılaşmaya hazırlanırken, dışarıdan gelebilecek olası dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen konsantrasyonunu korumak zorunda.

Dünya Kupası
Çek Cumhuriyeti crest
Çek Cumhuriyeti
CZE
Güney Afrika crest
Güney Afrika
RSA
Dünya Kupası
Meksika crest
Meksika
MEX
Güney Kore crest
Güney Kore
KOR