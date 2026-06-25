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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Meksika’nın Çekya Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Gilberto Mora, El Tri’nin grup aşamasını kusursuz bir performansla tamamlayarak tarih yazarken adını duyurdu; Guillermo Ochoa ise Azteca’da veda etti

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FEATURES
Çek Cumhuriyeti - Meksika
Çek Cumhuriyeti
Meksika
Dünya Kupası
G. Mora
G. Ochoa
J. Quinones

Meksika, Çekya’yı 3-0 mağlup ederken Gilberto Mora’nın parlayan yıldızlığını gördü ve Guillermo Ochoa gibi bir efsanenin kariyerini kutladı. El Tri, ilk kez bir Dünya Kupası grup aşamasını dokuz puanla tamamladı ve Javier “Vasco” Aguirre, takımını eleme turlarına girerken olabilecek en iyi duruma getirdi.

Turnuva boyunca verilen mesaj netti: 26 oyuncunun tamamı takıma katkı yapmaya hazır. Grup aşamasında elindeki tüm saha oyuncularını sahaya süren Meksika, Estadio Azteca’da sergilediği bir başka kontrollü performansla tarihe bir kez daha adını yazdırdı.

55. dakikada Luis Romo’nun güzel pasının ardından Mateo Chávez skoru açtı; altı dakika sonra ise Jorge Sánchez’in asistiyle Julián Quiñones, Meksika’nın üstünlüğünü ikiye katladı. Ardından uzatma dakikalarında Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado’nun hazırladığı pozisyonda golü atarak 3-0’lık galibiyeti perçinledi.


Meksika’nın Çekya karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’in yaş ortalaması 27 yıl 38 gündü; bu, 2006 yılında Portekiz’e karşı 26 yıl 341 günlük ortalama yaşla sahaya çıktıkları maçtan bu yana Dünya Kupası’nda sahaya sürdükleri en genç kadro oldu.

Gelecek parlak, ancak şimdiki zaman tüm ülkeyi büyük hayaller kurmaya davet ediyor.

GOAL, Estadio Azteca’da Çekya’yı mağlup eden Meksika oyuncularını değerlendiriyor...


  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    Kaleci ve Savunma

    Raúl Rangel (7/10):
    Kaleci olarak pek iş yapmadı, ancak topla yaptığı oyunlar yine göze çarptı. Top dağıtımı, oyunundaki en büyük güçlü yanlarından biri olmaya devam ediyor ve Aguirre’nin bu sistemde ona güvenmesinin bir başka nedeni de budur.

    Jorge Sánchez (7/10):
    Meksika’nın hücumuna etki etmenin yollarını bulmaya devam etti. Gol atamadı, ancak boş alana koşarak kendini gerçek bir gol tehdidine dönüştürerek ikinci golde önemli bir rol oynadı.

    Israel Reyes (7/10):
    Haberlere göre Dünya Kupası'nın ardından Avrupa'ya transfer olabileceği konuşuluyor; AS Roma'nın da ilgilendiği kulüpler arasında olduğu bildiriliyor. Defans hattının her yerinde oynayabilme yeteneği, bu ilgiyi daha da artıracaktır. Topla sakin ve defansif müdahalelerinde otoriter bir şekilde oynadı.

    César Montes (7/10):
    Orta sahadan paslarla hatları aşma yeteneği, onu Meksika için çok önemli bir stoper yapıyor. Hava toplarında güçlü görünüyordu ve El Tri’ye savunmada bir başka istikrarlı varlık kazandırdı.

    Mateo Chávez (8/10):
    Maçın başlarında çok enerjikti ve sol kanatta sürekli boşluklar yarattı. Attığı gol, azim, zamanlama ve hücum hırsı üzerine kurulu performansının ödülü oldu.

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  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Edson Álvarez (7/10):
    Liderlik vasıfları parlamaya devam ediyor. Defansif orta saha rolünden, Meksika’nın orta sahasına denge, kontrol ve tecrübe katarak, El Tri için neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

    Luis Romo (7/10):
    Sanki sihirli bir değnek dokunmuş gibi. Güney Kore maçındaki belirleyici katkısının ardından, Chávez’in golünün hazırlanmasına yardımcı olarak Meksika’nın golü bulmasında bir kez daha rol oynadı. Bu tür performanslar, Aguirre’nin onu ilk 11’de neden güvendiğini gösteriyor.

    Gilberto Mora (8/10):
    Meksika’nın Dünya Kupası’ndaki en genç ilk 11 oyuncusu olarak oyuna alışması biraz zaman aldı, ancak ritmini bulduktan sonra Çekya savunmasını açan paslar vermeye başladı. Her top dokunuşunda özgüveni arttı ve Azteca Stadyumu, Meksika’nın geleceğine bir göz attı.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Roberto Alvarado (7/10):
    Meksika’nın hücumu genellikle onun üzerinden gelişti. En iyi anları, orta sahaya doğru kaydığı zamanlarda ortaya çıkıyor; bu bölgede oyun görüşü ve pas menzili sayesinde hücumu birleştirmeyi başarıyor.

    Guillermo Martínez (6/10):
    Sahanın her iki ucunda da hava toplarında oldukça aktifti. İyi mücadele etti, ancak ceza sahası içinde kaleciyi gerçekten zorlayacak net paslar alamadı.

    Julián Quiñones (7/10):
    Turnuvadaki ikinci golünü attı ve Meksika’nın en tehlikeli hücum oyuncularından biri olmaya devam ediyor. El Tri’nin turnuvada ilerleyebilmesi için son üçte bir alanda alacağı kararları biraz daha keskinleştirmesi gerekiyor.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Obed Vargas (6/10):
    El Tri’nin yeni nesil oyuncularından biri olan Vargas, sahaya her çıktığında olgunluğunu sergilemeye devam ediyor. Álvarez, Montes, Quiñones ve Alvarado gibi lider oyuncularla birlikte oynaması, gelişimini daha da hızlandıracaktır.

    Santiago Giménez (6/10):
    Çekya savunmacılarıyla mücadelede rahat görünüyordu ve ayrıca Meksika’nın bir gol daha atmasına yol açabilecek akıllı bir pası Quiñones’e attı. Meksika’nın maçı kontrol ettiği bu karşılaşmada faydalı bir performans sergiledi.

    Álvaro Fidalgo (7/10):
    Güney Kore maçında forma şansı bulamamış olsa da sahaya geri döndü ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi. Attığı gol, 32'li turda daha büyük bir rol üstlenmesi için iddiasını daha da güçlendirecektir.

    Guillermo Ochoa (6/10):
    Estadio Azteca’da yıllarca hatırlanacak bir ayakta alkış aldı. Altı Dünya Kupası’nın ardından Ochoa, Meksika’nın en büyük efsanelerinden biri olarak tarihe geçecek.

    Jesús Gallardo (6/10):
    Sahaya çıktığında Meksika zaten maçı kontrol altına almış olduğundan, maça etki etme şansı pek olmadı. Yine de önemli dakikalar geçirdi ve aynı zamanda 32'li tur öncesinde dinlenerek gücünü korudu.

    Javier Aguirre (10/10):
    Meksika, Dünya Kupası grup aşamasında daha önce hiç dokuz maçta dokuz galibiyet almamıştı. Daha da iyisi, grubu kalesinde gol yemeden tamamladılar. Aguirre, kadro rotasyonu, kontrol ve inancı neredeyse mükemmel bir şekilde dengeledi; ayrıca Estadio Azteca’da Ochoa’nın veda anını planlama şekli, hiçbir El Tri taraftarının unutamayacağı bir an olacak.

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