Meksika’nın Çekya Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Gilberto Mora, El Tri’nin grup aşamasını kusursuz bir performansla tamamlayarak tarih yazarken adını duyurdu; Guillermo Ochoa ise Azteca’da veda etti

Turnuva boyunca verilen mesaj netti: 26 oyuncunun tamamı takıma katkı yapmaya hazır. Grup aşamasında elindeki tüm saha oyuncularını sahaya süren Meksika, Estadio Azteca’da sergilediği bir başka kontrollü performansla tarihe bir kez daha adını yazdırdı.
55. dakikada Luis Romo’nun güzel pasının ardından Mateo Chávez skoru açtı; altı dakika sonra ise Jorge Sánchez’in asistiyle Julián Quiñones, Meksika’nın üstünlüğünü ikiye katladı. Ardından uzatma dakikalarında Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado’nun hazırladığı pozisyonda golü atarak 3-0’lık galibiyeti perçinledi.
Meksika’nın Çekya karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’in yaş ortalaması 27 yıl 38 gündü; bu, 2006 yılında Portekiz’e karşı 26 yıl 341 günlük ortalama yaşla sahaya çıktıkları maçtan bu yana Dünya Kupası’nda sahaya sürdükleri en genç kadro oldu.
Gelecek parlak, ancak şimdiki zaman tüm ülkeyi büyük hayaller kurmaya davet ediyor.
GOAL, Estadio Azteca’da Çekya’yı mağlup eden Meksika oyuncularını değerlendiriyor...