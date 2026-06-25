Meksika’nın Çekya Karşısındaki Oyuncu Değerlendirmeleri: Gilberto Mora, El Tri’nin grup aşamasını kusursuz bir performansla tamamlayarak tarih yazarken adını duyurdu; Guillermo Ochoa ise Azteca’da veda etti

Raúl Rangel (7/10):

Kaleci olarak pek iş yapmadı, ancak topla yaptığı oyunlar yine göze çarptı. Top dağıtımı, oyunundaki en büyük güçlü yanlarından biri olmaya devam ediyor ve Aguirre’nin bu sistemde ona güvenmesinin bir başka nedeni de budur.

Jorge Sánchez (7/10):

Meksika’nın hücumuna etki etmenin yollarını bulmaya devam etti. Gol atamadı, ancak boş alana koşarak kendini gerçek bir gol tehdidine dönüştürerek ikinci golde önemli bir rol oynadı.

Israel Reyes (7/10):

Haberlere göre Dünya Kupası'nın ardından Avrupa'ya transfer olabileceği konuşuluyor; AS Roma'nın da ilgilendiği kulüpler arasında olduğu bildiriliyor. Defans hattının her yerinde oynayabilme yeteneği, bu ilgiyi daha da artıracaktır. Topla sakin ve defansif müdahalelerinde otoriter bir şekilde oynadı.

César Montes (7/10):

Orta sahadan paslarla hatları aşma yeteneği, onu Meksika için çok önemli bir stoper yapıyor. Hava toplarında güçlü görünüyordu ve El Tri’ye savunmada bir başka istikrarlı varlık kazandırdı.

Mateo Chávez (8/10):

Maçın başlarında çok enerjikti ve sol kanatta sürekli boşluklar yarattı. Attığı gol, azim, zamanlama ve hücum hırsı üzerine kurulu performansının ödülü oldu.