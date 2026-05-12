Angelica Daujotas

Çeviri:

Meksika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Meksika’nın yeni Dünya Kupası formalarında gelenek ve yenilik bir araya geliyor

Meksika, kendi ülkesinde ortak ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na, kökleriyle derin bir bağ kurarken geleceği de kucaklayan bir forma ile çıkıyor.

adidas tarafından tasarlanan iç saha forması, İspanyol öncesi motifler ve modern performans yapısı ile ulusal gururu yansıtıyor. Taraftarlar için bu, sadece bir maç forması değil: birlik, miras ve Meksika'nın futbola olan sevgisinin bir sembolü.

Ev sahibi forması resmi olarak tanıtılırken, deplasman forması hala gizli tutuluyor, ancak sızan bilgiler tasarım yönü hakkında merak uyandıran bir ön izlenim sunuyor. Nostaljik referanslar ve cesur yeni görseller arasında, Meksika'nın 2026 koleksiyonu turnuvanın en çok konuşulan koleksiyonlarından biri olacağa benziyor.

Alışveriş: Meksika FIFA Dünya Kupası 2026 formaları

  • Mexico World Cup 2026@adidasMX

    Meksika - Ev Forması

    Meksika'nın iç saha forması, derin yeşil zemin üzerine Aztek esintili geometrik desenlerin işlendiği tasarımıyla gelenek ile geleceği harmanlıyor. Forma, futbolu iliklerine kadar hisseden bir ulusun tutkusunu yansıtıyor ve nesiller boyu taraftarları birleştiren enerjiyi yakalıyor. Boynun arkasında yer alan "SOMOS MÉXICO" ("Biz Meksika'yız") yazısı, birlik ve ulusal gururun güçlü bir mesajını yansıtıyor. Cesur omuz şeritleri ve gelişmiş adidas soğutma teknolojisi gibi modern dokunuşlar da performans ve kimliğin kusursuz bir şekilde bir arada olmasını sağlıyor.

    Ev sahibi forması şimdiden satışa sunuldu. Orijinal versiyonun fiyatı yaklaşık 135 avro, replika forma ise büyük perakendecilerde yaklaşık 90 avroya satılıyor. İngiltere'de ise orijinal versiyonun fiyatı 120 sterlin, replika versiyonun fiyatı ise 85 sterlin.

  • Meksika - Deplasman Forması

    Meksika’nın zengin tarihinden ilham alan deplasman forması, beyaz zemin üzerine geleneksel mimari ve sanatta “Grecas” olarak bilinen desenlerden esinlenerek tasarlanmış, tüm yüzeyi kaplayan gri bir grafiğe sahiptir. Tekrar eden bu motif, geleneksel Meksika binalarında sıklıkla rastlanan basamaklı dış cepheye atıfta bulunan, soyut merdivenlerden oluşan bir desen içerir. "SOMOS MÉXICO" (Biz Meksika'yız) anlamına gelen bu ifade, yakasının arkasına işlenmiş olup, rekor niteliğindeki 3. FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmadan önce Meksika ruhunu tanımlayan birlik ve tutkuyu simgeliyor. 

    Deplasman forması şimdiden satışa sunuldu. Orijinal versiyonun fiyatı yaklaşık 135 avro, replika forma ise büyük perakendecilerde yaklaşık 90 avroya satılıyor. İngiltere'de ise orijinal versiyonun fiyatı 120 sterlin, replika versiyonun fiyatı ise 85 sterlin.

    Meksika - Üçüncü Forma

    adidas, "Mexican Wa(y)ve" konsepti kapsamında Meksika Milli Takımı'nın yeni üçüncü forması piyasaya sürdü. Yeni forma, forma boyunca tonlu ve zarif bir "MX" desenine sahip. V yakalı ve özenle işlenmiş detaylara sahip forma, birlik çağrısı olarak "Somos México" (Biz Meksika'yız) mesajını içeriyor. Bu forma, uluslararası futbolda bir dönüm noktası olan ve tarihte üç Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan tek ülke olan Meksika'ya bir övgü niteliğinde, ulusal kimliğin sembolü olarak konumlandırılıyor. 

    Üçüncü forma şimdiden satışa sunuldu. Orijinal versiyonun fiyatı yaklaşık 135 avro, replika forma ise büyük perakendecilerde yaklaşık 90 avroya satılıyor. İngiltere'de ise orijinal forma 120 sterlin, replika forma ise 85 sterlin civarında.

