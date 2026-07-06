İngiltere ve Meksika, bu Dünya Kupası’nın en muhteşem maçlarından birine imza attı; ancak “Üç Aslanlar”, Estadio Azteca’dan 3-2’lik galibiyetle ayrılırken, maç “El Tri” için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Raúl Jiménez ve Julián Quiñones Meksika'nın gollerini attı, ancak Jude Bellingham, turnuvada El Tri'nin en savunmasız olduğu anı cezalandıran, yıkıcı bir iki dakikalık süre içinde maçın gidişatını değiştirdi. Real Madrid yıldızı, Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve dördüncü gollerini arka arkaya attı ve Meksika nefes almaya fırsat bulamadan maçın gidişatını tersine çevirdi.

Premier Lig'de Jiménez'e karşı daha önce altı kez gol yemiş olan Jordan Pickford, devre arasında İngiltere'nin 2-1 önde kalmasını sağlamak için tecrübeli forvet karşısında iki muhteşem kurtarış yaptı. Ancak maçın sonlarında Meksika'nın maçı son ana kadar sürüklemesine rağmen, Jiménez'in penaltı vuruşunu durduramadı.

Mağlubiyete rağmen, bu El Tri için yine de tarihi bir Dünya Kupası oldu. Meksika, tek bir turnuvada en fazla galibiyet (dört), en fazla puan (12), en fazla atılan gol (10), en fazla gol yememe (dört) ve bir Dünya Kupası’nda bir Meksikalı oyuncu tarafından yapılan en fazla asist (Roberto Alvarado’nun üç asisti) rekorlarını kırdı. Yenilgiye rağmen bu takım iz bıraktı.

GOAL, Estadio Azteca’da İngiltere’ye yenildikleri maçın ardından Meksika oyuncularını değerlendiriyor...