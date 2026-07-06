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Meksika-İngiltere maçı: Julián Quiñones parladı, Raúl Jiménez ise El Tri’ye umut verdi; ancak Jude Bellingham, Azteca’daki nefes kesici maçta Meksika’nın tarihi Dünya Kupası serüvenine son verdi

Player ratings
FEATURES
Meksika - İngiltere
Meksika
İngiltere
Dünya Kupası
R. Jimenez
J. Bellingham
H. Kane
J. Aguirre

Meksika’nın tarihi Dünya Kupası serüveni, Azteca Stadyumu’nda yürekleri parçalayan bir şekilde sona erdi. Julián Quiñones muhteşem bir performans sergiledi ve Raúl Jiménez, El Tri’ye umut verdi; ancak Jude Bellingham, İngiltere’yi 3-2’lik heyecan verici bir galibiyete taşıdı.

İngiltere ve Meksika, bu Dünya Kupası’nın en muhteşem maçlarından birine imza attı; ancak “Üç Aslanlar”, Estadio Azteca’dan 3-2’lik galibiyetle ayrılırken, maç “El Tri” için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Raúl Jiménez ve Julián Quiñones Meksika'nın gollerini attı, ancak Jude Bellingham, turnuvada El Tri'nin en savunmasız olduğu anı cezalandıran, yıkıcı bir iki dakikalık süre içinde maçın gidişatını değiştirdi. Real Madrid yıldızı, Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve dördüncü gollerini arka arkaya attı ve Meksika nefes almaya fırsat bulamadan maçın gidişatını tersine çevirdi.

Premier Lig'de Jiménez'e karşı daha önce altı kez gol yemiş olan Jordan Pickford, devre arasında İngiltere'nin 2-1 önde kalmasını sağlamak için tecrübeli forvet karşısında iki muhteşem kurtarış yaptı. Ancak maçın sonlarında Meksika'nın maçı son ana kadar sürüklemesine rağmen, Jiménez'in penaltı vuruşunu durduramadı.

Mağlubiyete rağmen, bu El Tri için yine de tarihi bir Dünya Kupası oldu. Meksika, tek bir turnuvada en fazla galibiyet (dört), en fazla puan (12), en fazla atılan gol (10), en fazla gol yememe (dört) ve bir Dünya Kupası’nda bir Meksikalı oyuncu tarafından yapılan en fazla asist (Roberto Alvarado’nun üç asisti) rekorlarını kırdı. Yenilgiye rağmen bu takım iz bıraktı.

GOAL, Estadio Azteca’da İngiltere’ye yenildikleri maçın ardından Meksika oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Kaleci ve Savunma

    Raúl Rangel (6/10):

    İngiltere'nin üçüncü golüne yol açan pozisyonda, özellikle de Three Lions'ın bir oyuncusu eksikken, daha dikkatli olması gerekirdi. Yine de, Meksika'nın o yıkıcı iki dakikalık süre zarfında kontrolü kaybetmesinin ana nedeni o değildi.

    Jorge Sánchez (6/10):

    İngiltere yarı sahasında uyguladığı pres, rakibe sorunlar çıkardı ve Meksika’nın tehlikeli bölgelerde topu geri kazanmasına yardımcı oldu. Ancak savunma açısından, Anthony Gordon onu açık alanda tek başına bıraktığında zorlandı.

    César Montes (6/10):

    İlk yarı bitmeden önce neredeyse beraberlik golünü atıyordu, ancak Bellingham İngiltere'nin imdadına yetişti. Topla oynarken genel olarak sakin bir performans sergiledi, ancak İngiltere'nin 2-0 öne geçtiği dönemde Meksika'ya ihtiyaç duyduğu savunma düzenini sağlayamadı.

    Johan Vásquez (7/10):

    Bir başka istikrarlı performansla unutulmaz bir turnuvayı taçlandırdı. Vásquez, Dünya Kupası boyunca El Tri’ye savunma istikrarı sağladı ve İngiltere karşısında da pas dağıtımıyla yine öne çıktı.

    Jesús Gallardo (5/10):

    Sol kanattan sık sık ileriye çıktı ve Meksika'ya genişlik kazandırdı, ancak son paslarında isabet eksikliği vardı. Ortalarının çoğu hedefi bulamadı.


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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Érik Lira (7/10):

    Bu Dünya Kupası'nda Meksika'nın en büyük kazananlarından biri. Gösterdiği performanslar, kulübü ve milli takımı için önemli bir orta saha oyuncusu olarak gelişmeye devam edebileceği Avrupa'nın kapılarını açacaktır. Bellingham ile girdiği birebir mücadele, maçın en heyecan verici düellolarından biriydi.

    Luis Romo (6/10):

    Meksika’nın maçın başlarında gerçekleştirdiği birkaç hücumda etkili oldu, ancak maç ilerledikçe etkisini kaybetti. El Tri’nin orta sahada daha fazla kontrole ihtiyacı vardı ve Romo bunu istikrarlı bir şekilde sağlayamadı.

    Gilberto Mora (6/10):

    İngiltere’nin ikinci golüne yol açan top kaybından önce Mora, savunma çalışmaları ve top hakimiyetindeki akıllı dokunuşlarla dolu etkileyici bir performans sergilemişti. En çok göze çarpan şey ise tepkisiydi: Meksika skoru 2-1’e getirince sakinleşti ve maça yeniden etki etmeye çalıştı; bu da olgunluğunun bir başka göstergesiydi.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Saldırı

    Roberto Alvarado (7/10):

    Bu Dünya Kupası, onun hücum ve savunma açısından ne kadar etkili olduğu ile hatırlanacak. Alvarado’nun hareketliliği, pasları ve savunma performansı olmasaydı, Meksika turnuva boyunca gösterdiği hücum gücüne ulaşamazdı.

    Raúl Jiménez (7/10):

    Aguirre, penaltı vuruşlarındaki güvenilirliği nedeniyle Quiñones yerine onu sahada tuttu ve Jiménez penaltıdan golü atarak skoru 3-2'ye getirdi. Bundan önce Pickford, iki kez güçlü kurtarışlarla onun golünü engellemişti.

    Julián Quiñones (8/10):

    O gece Meksika’nın en tehlikeli oyuncusuydu. Quiñones olmasaydı, bu maç asla bir “anlık klasik” haline gelemezdi. Etkisi, ancak Aguirre’nin maçın son bölümünü hava topu mücadelesine çevirmesinden sonra azaldı ve onun oyundan çıkarılması, Meksika’nın en belirleyici hücum tehdidini ortadan kaldırdı.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Edson Álvarez (6/10):

    İkinci yarıda sakatlanan Montes'in yerine oyuna girdi ve maçın temposuna alışmak için biraz zamana ihtiyaç duydu. Yine de, özellikle duran toplarda oyuna dahil olmaya çalıştı.

    Santiago Giménez (5/10):

    Dünya Kupası boyunca yedek kulübesinden birkaç kez şans buldu, ancak hareketlerinde veya bitiriciliğinde hiçbir zaman tam anlamıyla kendinden emin görünmedi. Bu da onun için zorlu bir performans oldu.

    Brian Gutiérrez (7/10):

    Oyuna girdiğinde enerji kattı ve hemen İngiltere'nin savunma hattına saldırmaya istekli göründü. Onun koşusu, Harry Kane'i faul yapmaya zorladı ve bu da Jiménez'in penaltısına yol açtı. Bu Dünya Kupası deneyimi, El Tri'deki geleceği için önemli olacaktır.

    Álvaro Fidalgo (6/10):

    Maçın sonlarında Meksika’nın top dolaşımının büyük bir kısmını üstlendi, ancak beraberliği getirebilecek son pası bulamadı. Oyuna girmesi, Meksika’nın onun top kontrolünden daha erken yararlanabileceğini gösterdi.

    Guillermo Martínez (5/10):

    Aguirre’nin mantığı açıktı: ceza sahasına bir uzun oyuncu daha ekleyip beraberlik golünü aramak. Ancak o geceki en iyi Meksika oyuncusu olan Quiñones’i oyundan çıkarmak, bu kararı savunmayı zorlaştırdı.

    Javier Aguirre (7/10):

    Bir yenilgide kusurları bulmak kolaydır ve bu yenilgi Aguirre’ye birkaç soru işareti bırakacaktır. Meksika, maçın başından itibaren Romo yerine Fidalgo gibi top hakimiyetine daha fazla önem veren bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyabilirdi; maçın sonlarında ise Quiñones’i oyundan almak büyük bir riskti. En çok gol ihtiyacınız olduğu anda, turnuvada beş gol katkısı olan bir oyuncuyu oyundan çıkaramazsınız. Yine de Aguirre, Meksika’yı tarihinin en unutulmaz performanslarından birine imza attırarak bu Dünya Kupası’ndan ayrılıyor.

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