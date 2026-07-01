Maçın ikinci yarısının uzatma dakikalarına girilmişti ki, top uzaktayken iki oyuncu birbirleriyle birkaç söz alışverişinde bulundu ve neredeyse fiziksel temasa geçtiler; birkaç kez tekrarlanan bu yüz yüze gelme durumu hakemin dikkatini çekti. Kavga sonraki anlarda da devam etti ve bir noktada Hincapié'nin yine Gimenez'e seslendiği, ancak muhtemelen hakaretin şiddetini gizlemek için eliyle ağzını kapattığı görüldü. Milan’ın forveti hemen hakem Vincic’in dikkatini çekti; hakem, VAR’ın yönlendirmesiyle monitör başında mevcut görüntüleri inceledi ve ardından FIFA tarafından uygulamaya konulan yeni kuralı uygulamaya karar verdi – bu kural, Türkiye maçında Paraguaylı Almiron’a kırmızı kart gösterilmesinde de uygulanmıştı – ve Ekvadorlu savunma oyuncusunu oyundan attı.











