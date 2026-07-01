Gol orucuna devam ediyor ve turnuva sonunda kendisini Dünya Kupası’nın gol kralı olarak gördüğünü bir röportajda şakayla karışık bir şekilde dile getirmiş biri için bu durum şimdiden bir haber niteliğinde. Meksika, Quinones ve Raul Jimenez’in muhteşem performansları sayesinde hayaller kurarken, Milan’ın kadrosunda yer alan forvet Santiago Gimenez – dün 74. dakikada oyuna giren ve teknik direktör Aguirre tarafından hiçbir zaman ilk 11’de sahaya sürülmeyen – yine yardımcı rolünü üstlenmeye devam ediyor. Buna, milli takımında neredeyse 10 aydır gol atamaması da ekleniyor (son golü 10 Eylül 2025'te Güney Kore ile oynanan hazırlık maçında atmıştı).
MEKSİKA, 1990 YILINDAKİ İTALYA GİBİ: EKVADOR’U 2-0 YENDİ, 40 YIL SONRA İNDİRGİM TURUNA YÜKSELDİ