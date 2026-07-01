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Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Meksika-Ekvador maçı: Milanlı Santiago Gimenez, Hincapié'nin oyundan atılmasına neden oldu: Uzatmalarda yaşanan tartışma ve ağzını kapatarak sarf ettiği hakaret; neler oldu?

Meksika - Ekvator
Dünya Kupası
S. Gimenez
P. Hincapie
Meksika
Ekvator

Hakem Vincic, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart çıkardı

Gol orucuna devam ediyor ve turnuva sonunda kendisini Dünya Kupası’nın gol kralı olarak gördüğünü bir röportajda şakayla karışık bir şekilde ifade etmiş biri için bu durum şimdiden bir haber niteliğinde. Meksika, Quinones ve Raul Jimenez’in muhteşem performansları sayesinde hayaller kurarken, Milan’ın kadrosunda yer alan forvet Santiago Gimenez – dün 74. dakikada oyuna giren ve teknik direktör Aguirre tarafından hiçbir zaman ilk 11’de sahaya sürülmeyen oyuncu – yine yardımcı rolünü üstlenmeye devam ediyor. Buna, milli takımında neredeyse 10 aydır gol atamaması da ekleniyor (son golü 10 Eylül 2025'te Güney Kore ile oynanan hazırlık maçında atmıştı).


MEKSİKA, 1990 YILINDAKİ İTALYA GİBİ: EKVADOR’U 2-0 YENDİ, 40 YIL SONRA İKİNCİ TUR’A YÜKSELDİ

  • HER HALÜKARDE BAŞROL OYUNCUSU

    Ancak Feyenoord’un eski forveti, Meksika’nın Ekvador’u 2-0 mağlup ettiği ve Tricolor’u 1986’daki bir diğer ev sahibi Dünya Kupası’ndan tam 40 yıl sonra tekrar Dünya Kupası’nın son 16’sı arasına taşıyan bu son 16 turu maçında, son dakikalarda yaşananlar nedeniyle yine gündeme gelmeyi başardı. Tam da bu dakikalarda, Ekvadorlu savunma oyuncusu Piero Hincapié, Milanlı oyuncu ile yaşadığı tartışmanın ardından, Mexico City’deki maçın hakemi Slovenyalı Slavko Vincic tarafından oyundan atıldı.



    Piero Hincapie Santiago Gimenez Messico Ecuador 2026 BeInsports 16.9Image BeInsports


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  • BÖLÜM

    Maçın ikinci yarısının uzatma dakikalarına girilmişti ki, top uzaktayken iki oyuncu birbirleriyle birkaç söz alışverişinde bulundu ve neredeyse fiziksel temasa geçtiler; birkaç kez tekrarlanan bu yüz yüze gelme durumu hakemin dikkatini çekti. Kavga sonraki anlarda da devam etti ve bir noktada Hincapié'nin yine Gimenez'e seslendiği, ancak muhtemelen hakaretin şiddetini gizlemek için eliyle ağzını kapattığı görüldü. Milan’ın forveti hemen hakem Vincic’in dikkatini çekti; hakem, VAR’ın yönlendirmesiyle monitörün önünde mevcut görüntüleri inceledi ve ardından FIFA tarafından uygulamaya konulan yeni kuralı uygulamaya karar verdi – bu kural, Türkiye maçında Paraguaylı Almiron’a kırmızı kart gösterilmesinde de uygulanmıştı – ve Ekvadorlu savunma oyuncusunu oyundan attı.




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