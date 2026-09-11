Getty Images Sport
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Meksika efsanesi Rafael Marquez, El Tri'nin yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtıldı: 2030 Dünya Kupası için iddialı bir hedef belirledi
İkon, milli takımın başına geçti
Meksika Futbol Federasyonu, Marquez'i perşembe günü A milli takımın yeni teknik direktörü olarak resmen tanıttı ve kendisine 2030 Dünya Kupası'na kadar takımı yönlendirme görevi verildi. 47 yaşındaki isim, Ağustos 2024'ten bu yaz Meksika'nın son 16 turunda elenmesine kadar Javier Aguirre'nin yardımcılığını yaptıktan sonra en üst göreve geldi. Efsane eski stoper, futbolculuk kariyeri boyunca aşamadığı çeyrek final eşiğinin ötesine El Tri'yi taşımakta kararlı.
- Getty Images Sport
Marquez gözünü teknik direktörlük zaferine dikti
Teknik direktörlük kariyerindeki bir sonraki aşamaya bakan eski Barcelona yıldızı, kulübede sahada olduğundan daha büyük başarılara ulaşma kararlılığının altını çizdi.
Milli takımdaki ikinci fırsatını değerlendiren Marquez, şöyle dedi: "Bir şansım daha var, bu benim için oyuncu olarak beş Dünya Kupası'nda gerçekleşmedi. Yine aynı noktaya geliyoruz, şimdi fırsatım var; her şeyden önce Dünya Kupası'na gitmek, umarım oraya ulaşabilir ve farklı bir şey başarabiliriz."
Önündeki görevin büyüklüğünü kabul eden yeni teknik adam, şunları ekledi: "Oyuncu olarak olağanüstü bir kariyer yaşadım, şimdi daha büyük bir sorumluluğum var, bu başka bir aşama, sahada olup yapabildiğim her şeyi aktarmak istiyorum. Umarım oyuncu olarak olduğum kadar başarılı olabilirim."
Görev süresinde kendisini bekleyen zorluklara değinen teknik direktör, "Zor ve karmaşık anlar olacak ama bunun üstesinden geleceğimizden eminim. Kesinlikle elimden gelenin tamamını vereceğim ve umarım işler iyi gider" dedi.
Teknik ekip hızla oluşturuldu
Marquez, teknik ekibini son derece deneyimli isimlerden oluşturdu; dört Dünya Kupası’nda forma giymiş eski milli takım arkadaşı Andres Guardado’nun yanı sıra yardımcı antrenörler Juan Manuel Lillo ve Vidal Paloma’yı göreve getirdi.
Ekibinin hazır oluşunu ve mevcut yapıyı değerlendiren başantrenör şöyle konuştu: "Sıfırdan başlamıyorum. Başladığım noktadan Javier ile bitirdiğim noktaya uzanan süreç bana güven veriyor. Oyuncuları ve ortamı zaten tanıyorum, ayrıca en üst seviyelerde görev yapmış deneyimli bir grubun desteğini alıyorum. Bu da tam olarak istediğimiz şey: milli takımı bir sonraki seviyeye taşımak."
İspanyol ağırlıklı teknik yapı, eski Barca Atletic teknik direktörünün liderliğini desteklemek için kaleci antrenörü Xabier Mancisidor ve kondisyon antrenörü Pol Lorente ile daha da güçlendirildi.
- Getty Images Sport
Zorlu Amerika turu başlıyor
Marquez, ilk sınavını teknik direktörlük koltuğunda 26 Eylül'de Baltimore'daki M&T Bank Stadium'da Meksika'nın Kolombiya ile karşı karşıya gelmesiyle verecek. Bu karşılaşma, 29 Eylül'de Peru, 3 Ekim'de ABD Erkek Milli Takımı ve 6 Ekim'de Şili'ye karşı oynanacak maçları içeren, ABD'deki zorlu dört maçlık hazırlık turunun başlangıcını oluşturuyor. Yoğun fikstür, 2030'a giden rekabetçi döngüye başlamadan önce yeni taktik yaklaşımları denemek ve kadro derinliğini değerlendirmek için anında bir zemin sunuyor.
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