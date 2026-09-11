Teknik direktörlük kariyerindeki bir sonraki aşamaya bakan eski Barcelona yıldızı, kulübede sahada olduğundan daha büyük başarılara ulaşma kararlılığının altını çizdi.

Milli takımdaki ikinci fırsatını değerlendiren Marquez, şöyle dedi: "Bir şansım daha var, bu benim için oyuncu olarak beş Dünya Kupası'nda gerçekleşmedi. Yine aynı noktaya geliyoruz, şimdi fırsatım var; her şeyden önce Dünya Kupası'na gitmek, umarım oraya ulaşabilir ve farklı bir şey başarabiliriz."

Önündeki görevin büyüklüğünü kabul eden yeni teknik adam, şunları ekledi: "Oyuncu olarak olağanüstü bir kariyer yaşadım, şimdi daha büyük bir sorumluluğum var, bu başka bir aşama, sahada olup yapabildiğim her şeyi aktarmak istiyorum. Umarım oyuncu olarak olduğum kadar başarılı olabilirim."

Görev süresinde kendisini bekleyen zorluklara değinen teknik direktör, "Zor ve karmaşık anlar olacak ama bunun üstesinden geleceğimizden eminim. Kesinlikle elimden gelenin tamamını vereceğim ve umarım işler iyi gider" dedi.