Meksika'da as kaleci sakatlandı: Ochoa, Dünya Kupası'nda rekor kırmayı hayal ediyor

2 olmadan 3 olmaz mı? Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra, Guillermo Ochoa da Dünya Kupası finallerine 6 kez katılma rekorunu kırmayı hedefliyor. Arjantinli ve Portekizli oyuncular gibi, Meksikalı oyuncu da vatandaşları Rafa Marquez ve Antonio Carbajal'ın yanı sıra Alman Lothar Matthaus ve İtalyan Gigi Buffon ile birlikte 5 kez finallere katılma başarısı gösterdi.

Meksika'nın as kalecisi Angel Malagon, Aşil tendonunu incitti: Bu sakatlık nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Böylece Ochoa, diğer kaleciler Raul Rangel, Carlos Acevedo ve Carlos Moreno ile rekabet ederek kadroya girme umudunu yeniden kazanabilir.