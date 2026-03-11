Goal.com
Meksika'da as kaleci sakatlandı: Ochoa, Dünya Kupası'nda rekor kırmayı hayal ediyor

Eski Salernitana kalecisi Messi ve Cristiano Ronaldo'ya eşlik edebilir.

2 olmadan 3 olmaz mı? Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra, Guillermo Ochoa da Dünya Kupası finallerine 6 kez katılma rekorunu kırmayı hedefliyor. Arjantinli ve Portekizli oyuncular gibi, Meksikalı oyuncu da vatandaşları Rafa Marquez ve Antonio Carbajal'ın yanı sıra Alman Lothar Matthaus ve İtalyan Gigi Buffon ile birlikte 5 kez finallere katılma başarısı gösterdi.

Meksika'nın as kalecisi Angel Malagon, Aşil tendonunu incitti: Bu sakatlık nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Böylece Ochoa, diğer kaleciler Raul Rangel, Carlos Acevedo ve Carlos Moreno ile rekabet ederek kadroya girme umudunu yeniden kazanabilir. 

  • 1985 doğumlu Ochoa, 13 Temmuz'da 41 yaşına girecek. Meksika A Grubu'nda yer alıyor: 11 Haziran'da Güney Afrika, 18 Haziran'da Güney Kore ve 24 Haziran'da Avrupa play-offları Danimarka-Kuzey Makedonya veya Çek Cumhuriyeti-İrlanda maçının galibi ile evinde oynayacak.

    America, Ajaccio, Malaga, Granada, Standard Liegi, Salernitana ve AVS formalarını giydikten sonra Ochoa, Kıbrıs'ta AEL Limassol takımında oynuyor. Milli takımda 152 maça çıktı (Andres Guardado'nun 182 ve Claudio Suarez'in177 maçıyla üçüncü sırada) ve 6 kez Gold Cup ve bir kez Concacaf Nations League şampiyonluğu kazandı.

