Meksiko'da Meksika ile Portekiz arasında gece oynanan ve 0-0 berabere biten hazırlık maçı, trajik bir haberi beraberinde getirdi. Banorte Stadyumu'nun, yani tarihi Azteca Stadyumu'nun yeniden açılış ve açılış töreninin yapıldığı gün, bir taraftar tribünden düşerek hayatını kaybetti. Yetkililer soruşturma başlattı, ancak ne yazık ki ölüm haberini doğruladılar.
Meksika, Azteca Stadyumu'nda trajedi: Portekiz maçı sırasında bir taraftar düşerek hayatını kaybetti
NE OLDU
Maçın başlamasından kısa bir süre önce – maç genel tartışmaların ortasında planlandığı gibi başladı ve devam etti – bir taraftar stadyumun VIP tribününden düşerek otoparkın içine yuvarlandı.
SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR
"Meksiko Savcılığı (Fiscalía CDMX), 28 Mart Cumartesi günü Banorte Stadyumu'nda Meksika milli takımının hazırlık maçı başlamadan önce meydana gelen bir kişinin ölümünden dolayı derin üzüntülerini dile getiriyor.
Ayrıca, olayların tam olarak nasıl geliştiğini tespit etmek ve olası sorumlulukları belirlemek amacıyla stadyum ve girişlerindeki güvenlik kamerası kayıtları incelenmekte ve olay yerinde bulunan kişilerin ifadeleri alınmaktadır.
Benzer şekilde, ölüm nedenini ve kişinin düşme anındaki fiziksel durumunu kesin olarak tespit etmek amacıyla, yasaların öngördüğü otopsi prosedürü de şu anda devam etmektedir."
Meksiko Savcılığı, adil yargılama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak soruşturmayı derinlemesine sürdürecek ve önemli gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir."
YENİDEN AÇILIŞ GÜNÜ
Bu trajedi, Mexico City'deki tarihi stadyumun, yaz aylarında ülkede düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na yönelik olarak birkaç yıl süren yenileme çalışmalarının ardından yeniden açıldığı gün meydana geldi.
Azteka Stadyumu, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak Dünya Kupası açılış maçına ev sahipliği yapacak ve 1970 ve 1986'dan sonra turnuvanın üç açılış maçına ev sahipliği yapan tarihteki ilk stadyum olacak.