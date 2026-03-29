Meksika, Azteca Stadyumu'nda trajedi: Portekiz maçı sırasında bir taraftar düşerek hayatını kaybetti

"Meksiko Savcılığı (Fiscalía CDMX), 28 Mart Cumartesi günü Banorte Stadyumu'nda Meksika milli takımının hazırlık maçı başlamadan önce meydana gelen bir kişinin ölümünden dolayı derin üzüntülerini dile getiriyor.

Ayrıca, olayların tam olarak nasıl geliştiğini tespit etmek ve olası sorumlulukları belirlemek amacıyla stadyum ve girişlerindeki güvenlik kamerası kayıtları incelenmekte ve olay yerinde bulunan kişilerin ifadeleri alınmaktadır.

Benzer şekilde, ölüm nedenini ve kişinin düşme anındaki fiziksel durumunu kesin olarak tespit etmek amacıyla, yasaların öngördüğü otopsi prosedürü de şu anda devam etmektedir."

Meksiko Savcılığı, adil yargılama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak soruşturmayı derinlemesine sürdürecek ve önemli gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir."