Mega maaş bekliyor! BVB’nin eski yıldızlarından biri, kaostan kaçmak için ABD’ye mi gidiyor?

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre, New York’taki kulüp, bu hücum oyuncusunu toplamda 50 milyon avro kazandıracak beş yıllık bir sözleşmeyle ikna etmeye çalışıyor.
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Borussia Dortmund ve Chelsea FC’nin eski kanat forveti, habere göre denizaşırı teklif karşısında oldukça “cezbedilmiş” durumda. Buna göre New York City FC, 27 yaşındaki oyuncuyu profesyonel kariyerinde ilk kez kulüp düzeyinde Amerika Birleşik Devletleri’ne getirmek için arka planda tüm hazırlıkları yapıyor.
Bu arada AC Milan’da ortalık karıştı. ABD’den gelen teklif, önümüzdeki Şampiyonlar Ligi sezonuna katılma hakkı kazanamayan Milan’ın spor alanında yaşadığı kriz dönemine denk geldi.
Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak, San Siro’daki yapıyı sarsmış ve tüm spor yönetimi görevden alınmıştır. O günden beri birçok profesyonel futbolcunun geleceği belirsizdir. Pulisic’in durumu da bu köklü değişimin odak noktasında yer almaktadır.
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Şu ana kadar Milan ile Pulisic arasında bir anlaşma sağlanamadı
Geçtiğimiz sezonun çeşitli aşamalarında, İtalya’daki bu ABD’li yıldızın uzun vadeli sözleşme uzatması konusunda görüşmeler yapılmıştı. Rossoneri kulüp yönetimi, bu görüşmeler kapsamında sezon başına yaklaşık beş milyon avroluk bir maksimum maaş teklifini masaya yatırmıştı. Milano’da yeni bir sözleşme konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadı.
Sözleşme açısından Milan formal olarak hâlâ rahat bir konumda olsa da, harekete geçme baskısı artıyor. Pulisic, 2027 yazında sona erecek olan sözleşmesinin son yılına giriyor. Ancak kulüp, sözleşmeyi tek taraflı olarak 2028 yazına kadar 12 ay daha uzatma opsiyonuna sahip.
Pulisic, MLS tarihinin en pahalı transferi olacak mı?
Bu arada, Milan yetkililerinin masasına henüz New York’tan resmi bir teklif gelmedi. Dolayısıyla, bu transfer döneminde Milan’ı yıldız oyuncusunu satmaya ikna etmek için nihayetinde ne kadar bir bedel gerekeceği henüz belirsizliğini koruyor.
Kesin olan bir şey var: Böyle bir transfer, Major League Soccer’ın şimdiye kadarki tüm rekorlarını alt üst edecektir. Şu ana kadar, Güney Koreli forvet Heung-min Son, 22 milyon avroluk transfer ücretiyle profesyonel lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmiştir.
MLS tarihinin tamamında 20 milyon avro barajı sadece iki kez aşılmıştır. Bu nedenle, Milan’ı ikna etmek için New York’un tarihi bir rekor bedel sunması gerektiği kesin olarak kabul ediliyor.