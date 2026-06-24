Mega maaş bekliyor! BVB’nin eski yıldızlarından biri, kaostan kaçmak için ABD’ye mi gidiyor?

Borussia Dortmund ve Chelsea FC’nin eski kanat forveti, habere göre denizaşırı teklif karşısında oldukça “cezbedilmiş” durumda. Buna göre New York City FC, 27 yaşındaki oyuncuyu profesyonel kariyerinde ilk kez kulüp düzeyinde Amerika Birleşik Devletleri’ne getirmek için arka planda tüm hazırlıkları yapıyor.

Bu arada AC Milan’da ortalık karıştı. ABD’den gelen teklif, önümüzdeki Şampiyonlar Ligi sezonuna katılma hakkı kazanamayan Milan’ın spor alanında yaşadığı kriz dönemine denk geldi.

Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak, San Siro’daki yapıyı sarsmış ve tüm spor yönetimi görevden alınmıştır. O günden beri birçok profesyonel futbolcunun geleceği belirsizdir. Pulisic’in durumu da bu köklü değişimin odak noktasında yer almaktadır.