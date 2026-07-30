Yoğun itirazlara rağmen Infantino, FIFA'nın ticari modelini genişletmenin küresel futbol için doğal bir ilerleme olduğunu savundu. FIFA halihazırda gelirinin büyük bölümünü yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları ve büyük turnuva organizasyonlarından elde ederek milyarlarca dolar gelir yaratıyor. Özel yatırım fikri kilit paydaşlar arasında endişe yaratmış olsa da FIFA Başkanı, yönetim organının en değerli varlıkları üzerindeki kontrolünü kaybetmeyeceği konusunda destekçilerine güvence verdi.

"Bu, daha önce değerlendirilememiş ticari değeri ortaya çıkarırken, FIFA'nın 211 üye federasyonunun yararına, sponsorluğa aracılık eden yapılarla birlikte FIFA'ya ait tüm organizasyonları basitçe ticarileştirecek ve organize edecek, yeni bir girişimi lisanslayacaktır. Bu nedenle FFE teklifinin, erkekler, kadınlar ve gençlik futbolu genelinde, dünyanın her köşesinde sporun potansiyelini ortaya çıkaracağına inanıyoruz" diye ekledi.

"Yalnızca bir sonraki forward döngüsünde bile dağıtımlar, her bir üye federasyon için 8 milyon dolardan 20 milyon dolara yükselecek. Buna ek olarak, her bir üye federasyonunun FIFA Fast Forward Programı aracılığıyla ilave 20 milyon dolara daha erişme seçeneği olacak ve böylece bu sonraki döngüde her bir üye federasyonu için potansiyel fon 40 milyon dolara çıkacak. Bu, oyunun küresel ölçekte gelişimini turbo şarjla hızlandırmak için altın bir fırsat. Ama yine de bu sadece bir teklif, bir zorunluluk değil. Bu, üyelerimiz için sadece bir tercih."