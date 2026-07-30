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'Mecburiyet değil' - Gianni Infantino, FIFA başkanının teklife yönelik öfkeye değinmesiyle Dünya Kupası satış planını savundu
Infantino, tartışmalı 20 milyar dolarlık Dünya Kupası planını savundu
Infantino, Dünya Kupası’nda dış pay satma planlarına yönelik sert eleştirilere yanıt verdi. Yönetim organı, büyük uluslararası turnuvalarını yönetmek için 20 milyar dolarlık yeni bir iştirak kurma planını açıklamasının ardından bu hafta öfkeye yol açtı. Teklife göre FIFA, ticari operasyondaki hisselerin yüzde 20’sine kadarını dış özel yatırımcılara sunmayı planlıyor. Bu adım, açıklamadan tamamen habersiz bırakıldıklarını öne süren bölgesel konfederasyonların anında kınamasıyla karşılaştı.
FIFA Başkanı, teklifin "bir zorunluluk" olmadığında ısrar ediyor
Çarşamba günü yayımlanan bir videoda büyüyen tepkiye değinen Infantino, girişimi bir tartışma metni olarak çerçeveleyerek endişeleri küçümsemeye çalıştı. Bu teklifin, spor genelinde daha geniş kapsamlı bir diyaloğun başlangıcını işaret ettiğinde ısrar etti.
Infantino, "FIFA 4 Enterprise ya da FFE aslında bir teklif, bir öneri; bu demokratik bir sürecin, bir istişare sürecinin parçası ve her şeyden önce bu bir fırsat, ama bir zorunluluk değil. Ayrıca söylediğim gibi, yalnızca ve yalnızca 211 üye federasyonumuzun çoğunluğu ve FIFA Konseyi tarafından onaylanırsa istişare sürecini başlatıyor; FIFA'nın sahip olduğu ve kontrol ettiği, FIFA'nın ticari ve etkinlik operasyonlarını bir araya getiren bir iştirak olur" diye konuştu.
Ticari büyüme “doğal bir evrim” olarak görülüyor
Yoğun itirazlara rağmen Infantino, FIFA'nın ticari modelini genişletmenin küresel futbol için doğal bir ilerleme olduğunu savundu. FIFA halihazırda gelirinin büyük bölümünü yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları ve büyük turnuva organizasyonlarından elde ederek milyarlarca dolar gelir yaratıyor. Özel yatırım fikri kilit paydaşlar arasında endişe yaratmış olsa da FIFA Başkanı, yönetim organının en değerli varlıkları üzerindeki kontrolünü kaybetmeyeceği konusunda destekçilerine güvence verdi.
"Bu, daha önce değerlendirilememiş ticari değeri ortaya çıkarırken, FIFA'nın 211 üye federasyonunun yararına, sponsorluğa aracılık eden yapılarla birlikte FIFA'ya ait tüm organizasyonları basitçe ticarileştirecek ve organize edecek, yeni bir girişimi lisanslayacaktır. Bu nedenle FFE teklifinin, erkekler, kadınlar ve gençlik futbolu genelinde, dünyanın her köşesinde sporun potansiyelini ortaya çıkaracağına inanıyoruz" diye ekledi.
"Yalnızca bir sonraki forward döngüsünde bile dağıtımlar, her bir üye federasyon için 8 milyon dolardan 20 milyon dolara yükselecek. Buna ek olarak, her bir üye federasyonunun FIFA Fast Forward Programı aracılığıyla ilave 20 milyon dolara daha erişme seçeneği olacak ve böylece bu sonraki döngüde her bir üye federasyonu için potansiyel fon 40 milyon dolara çıkacak. Bu, oyunun küresel ölçekte gelişimini turbo şarjla hızlandırmak için altın bir fırsat. Ama yine de bu sadece bir teklif, bir zorunluluk değil. Bu, üyelerimiz için sadece bir tercih."
- Getty Images
Sırada ne var?
Dünya Kupası'nın satış planının geleceği artık FIFA'nın 211 üye federasyonunun elinde. Son tarih 19 Eylül olarak belirlenirken, federasyonlar önümüzdeki haftalarda UEFA ve diğerlerinin dile getirdiği ideolojik kaygılar ile olası mali getirileri tartacak ve bu süreçte yoğun lobi faaliyetleri ile hararetli tartışmalar yaşanması bekleniyor.
Teklifin reddedilmesi halinde FIFA üyeleri standart yıllık ödemelerini almaya devam edecek, ancak FFE girişiminin vaat ettiği yüksek nakit enjeksiyonlarından mahrum kalacak. Yaklaşan oylama, Infantino'nun başkanlığı ve dünya futbolunun gelecekteki ticari görünümü açısından belirleyici bir an olmaya aday.
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