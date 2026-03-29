McTominay ve Dünya Kupası ile sözleşme yenileme arasında Suudi Arabistan'la ilgili söylentiler: Napoli ve oyuncunun tutumu

McTominay, kariyerinde ilk kez İskoçya formasıyla Dünya Kupası'na katılacak. İskoçya, Hojlund'un forma giydiği Danimarka'yı, tam da onun muhteşem bir ters vuruş golü sayesinde eleyerek, 1998'den beri ilk kez doğrudan katılım hakkı elde etti. Bu arada Napoli, sportif direktör Giovanni Manna aracılığıyla, Conte'nin orta saha liderini daha da sağlamlaştırmak için sözleşme yenileme çalışmaları yürütüyor.

"Scott, Napoli'de uzun süre kalmak istediğini söyleyen önemli bir oyuncu. Mutluyuz, bunun gelecekte bir sorun haline gelmesini istemiyoruz. Önümüzdeki aylarda ne olacağını göreceğiz, ancak ayrılmak istediğini belirtmedi ve biz de bundan memnunuz. Scott önemli bir futbolcu, Napoli'de olmaktan memnun, bence bunu oynarken ve şehri yaşarken gösteriyor. Hala iki yıllık kontratı var, onunla son derece açık ve samimi bir ilişkimiz var. Konuşuyoruz, bu şu anda gündemde olan bir konu değil. Scott'ın önemini biliyoruz, bugüne kadar herhangi bir teklif almadık, çünkü oyuncu hiçbir zaman takım değiştirmek istediğini belirtmedi," dedi Manna geçtiğimiz günlerde Mediaset'e.



