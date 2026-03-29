Scott McTominay, birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan tendon rahatsızlığının ardından sahalara geri döndü ve Napoli'nin Cagliari deplasmanında oynadığı ligin son maçında galibiyeti belirleyen golü attı. Milli takım maçları nedeniyle verilen bu arada, Suudi kulüplerinin kendisine ilgi duyduğu yönünde söylentiler dolaşırken, Napoli yönetimi eski Manchester United oyuncusunun sözleşmesini yenilemek için çalışıyor.
McTominay ve Dünya Kupası ile sözleşme yenileme arasında Suudi Arabistan'la ilgili söylentiler: Napoli ve oyuncunun tutumu
SOĞUK İZ
Fabrizio Romano, bu ihtimalin şu anda gündemde olmadığını belirtiyor. Nitekim, en azından şu ana kadar İskoç oyuncu, menajer ekibi ve Suudi Pro Ligi kulüpleri arasında herhangi bir temasın olmadığı anlaşılıyor. McTominaty, şu anda tamamen Napoli formasıyla mevcut sezonu tamamlamaya odaklanmış durumda. Dolayısıyla transfer piyasası hakkında hiçbir düşüncesi yok; yaz aylarında İtalya ve Avrupa'yı terk etmek için başka takımlarla herhangi bir teması da bulunmuyor.
DÜNYA ŞAMPİYONASI VE YENİLENME ARASINDA
McTominay, kariyerinde ilk kez İskoçya formasıyla Dünya Kupası'na katılacak. İskoçya, Hojlund'un forma giydiği Danimarka'yı, tam da onun muhteşem bir ters vuruş golü sayesinde eleyerek, 1998'den beri ilk kez doğrudan katılım hakkı elde etti. Bu arada Napoli, sportif direktör Giovanni Manna aracılığıyla, Conte'nin orta saha liderini daha da sağlamlaştırmak için sözleşme yenileme çalışmaları yürütüyor.
"Scott, Napoli'de uzun süre kalmak istediğini söyleyen önemli bir oyuncu. Mutluyuz, bunun gelecekte bir sorun haline gelmesini istemiyoruz. Önümüzdeki aylarda ne olacağını göreceğiz, ancak ayrılmak istediğini belirtmedi ve biz de bundan memnunuz. Scott önemli bir futbolcu, Napoli'de olmaktan memnun, bence bunu oynarken ve şehri yaşarken gösteriyor. Hala iki yıllık kontratı var, onunla son derece açık ve samimi bir ilişkimiz var. Konuşuyoruz, bu şu anda gündemde olan bir konu değil. Scott'ın önemini biliyoruz, bugüne kadar herhangi bir teklif almadık, çünkü oyuncu hiçbir zaman takım değiştirmek istediğini belirtmedi," dedi Manna geçtiğimiz günlerde Mediaset'e.